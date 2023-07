Jacob Zuma in Russland – Auf Kur in Putins Reich Südafrikas Ex-Präsident ist 81 und gesundheitlich angeblich angeschlagen. Nun lässt er sich in Russland behandeln. Die Opposition vermutet dagegen ein anderes Motiv: Zumas Angst vor einer Inhaftierung. Paul Munzinger aus Kapstadt

Jacob Zuma hat Südafrika neun Jahre lang regiert – und ordentlich heruntergewirtschaftet. Foto: Phill Magakoe (AFP)

Für Menschen, die es sich leisten können – und zu denen gehört Jacob Zuma ohne Zweifel –, ist die ärztliche Versorgung in Südafrika erstklassig. Sollte der 81-jährige Ex-Präsident sich in letzter Zeit nicht gut gefühlt haben, wäre es also naheliegend gewesen, eine Klinik in Johannesburg, Kapstadt oder Durban aufzusuchen. Doch Zuma flog ans andere Ende der Welt, um seine angeblich angeschlagene Gesundheit zu kurieren. Nach Russland.