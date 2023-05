Schulen werben an Messe um Personal – Auf Lehrerinnenfang mit Argumenten – und mit Schoggi Noch sind 650 Stellen an den Zürcher Volksschulen offen. In Kemptthal haben sich an der ersten Stellenmesse für Lehrpersonen 55 Schulen im besten Licht gezeigt. Christian Brändli

In zwei Sälen stellten sich über 50 Schulen den Interessentinnen – und wenigen Interessenten – vor. Foto: Christian Brändli

Der Andrang ist zeitweise sehr gross im «Valley». In einem Gebäude auf dem ehemaligen Maggi-Areal in Kemptthal buhlen Zürcher Schulen an 55 Ständen um die Gunst der begehrten Lehrerinnen und Lehrer. 340 Stellensuchende sehen sich in den vier Stunden am Mittwoch um.