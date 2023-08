Auf Schulweg in Pakistan – Kinder bleiben hunderte Meter über Schlucht in Gondel hängen Die Fahrt mit einer Seilbahn wird für sechs Schüler und zwei Erwachsene zum Albtraum. Für die Spezialeinheiten ist die Rettungsaktion höchst riskant.

Menschen beobachten die Rettungsaktion der Armee. Foto: AFP

Auf ihrem Weg zur Schule sind in Pakistan mehrere Kinder in einer Seilbahn hunderte Meter über einer Schlucht hängengeblieben. Insgesamt harrten am Dienstag acht Menschen in 365 Metern Höhe in einer zu zwei Seiten offenen Kabine aus, nachdem die von ihnen benutzte Seilbahn in einem abgelegenen und bergigen Teil der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes stehen blieb.

Laut einem Bericht der Zeitung «Dawn» riss am früheren Morgen ein Kabel der Seilbahn, als die Kinder auf dem Weg zur Schule waren. Stundenlang warteten die Eingesperrten auf Hilfe. «Um Gottes Willen, bitte helft uns», flehte der Insasse Gulfraz über ein im Fernsehen ausgestrahltes Telefonat.

Bei den Betroffenen handelte es sich nach Angaben der Behörden um zwei Erwachsene und sechs Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren. «Wir hängen seit fünf Stunden mitten in der Luft fest», berichtete der verzweifelte Gulfraz. «Die Situation ist so dramatisch, ein Mann ist schon ohnmächtig geworden.»

Die Rettungsaktion durch eine Spezialeinheit der Armee ist im Gange – und höchst riskant. Fernsehaufnahmen zeigten, wie sich ein Soldat aus einem Militärhelikopter zu einer Gondel abseilte. Nur an einem Seil hing die Gondel noch, wie ein lokaler Polizeichef sagte. «Dies macht den Vorgang heikel, kompliziert und riskant». «Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen», sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der Deutschen Presse-Agentur. Am Nachmittag (Ortszeit) kreisten mehrere Helikopter über der Schlucht im Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.

In den bergigen Regionen Pakistans sind Seilbahnen oft die einzige Möglichkeit, um entlegene Dörfer zu erreichen.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.