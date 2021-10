Der Hype um die Knolle – Auf Trüffelsuche in Zürich Trüffelsucherin Carolina Jaroch erzählt, warum sie ihr Wissen an die Konkurrenz weitergibt und weshalb sich auch ein Chihuahua für das Trüffeln eignet. Lara Blatter

Zwei weitere Hunde warten zu Hause. Für unauffälligere Spaziergänge nimmt Carolina Jaroch auch mal ihren Chihuahua mit. Foto: Ela Çelik

Jana zieht an der Leine. Es ist keine Minute vergangen, und schon hat die Hündin die Suche aufgenommen. Sie schnuppert, streift nervös über die Wiese, und sobald sie eine Trüffel riecht, scharrt sie wie im Rausch ein Loch. Carolina Jaroch behält die Übersicht – ihre Aufmerksamkeit wandert von der Hündin zum Loch und zurück. Ab und an ein Kontrollblick in die Ferne. Nähern sich Personen, bemüht sich die Trüffelsucherin darum, als normale Spaziergängerin durchzugehen. Niemand soll wissen, was sie da treibt.

Sie ist ruhig, hält die Leine und reagiert, sobald ihre Hündin auf die Trüffel stösst. «Fein», sagt sie, und die Hündin hält inne. Jaroch zückt einen kleinen Spaten, kniet nieder und gräbt die Trüffel vorsichtig aus, die sie im nächsten Moment in ihrer Bauchtasche versorgt. Jana sitzt daneben. Wären da nicht die dreckigen Hände und Pfoten, würden die beiden nicht weiter auffallen: «Die Trüffel kennen viele Leute als edle Delikatesse. Dahinter steckt aber eine harte, dreckige und schöne Arbeit.»

Erde klebt noch an der Trüffel, und ein Wurm hat das Weite gesucht. Foto: Ela Çelik

Das Loch wird wieder zugebuddelt, diesmal von Jaroch. Das sei wichtig, damit die Erde nicht austrocknet und wieder neue Trüffeln nachwachsen können. Gut habe sie heute Jana, eine Böhmische Raubart-Hündin, dabei und nicht Lio, ihren Chihuahua-Mischling. Auch er könne Trüffeln riechen, aber nicht so tiefe Löcher graben. Zudem wäre er wohl in das 20 cm tiefe Loch gefallen, das Jana gebuddelt hat. Der Chihuahua hat aber andere Vorteile: Er ist klein und darum unauffälliger für die Schatzsuche. Jaroch räumt sogleich mit dem Vorurteil auf, dass bestimmte Hunde besser für die Trüffelsuche geeignet sind als andere. «Mit dem richtigen Training kann jeder Hund Trüffeln finden, egal, welche Rasse.»

Die Beute lässt sich zeigen: Zwei matte, schwarze Burgundertrüffeln, die je etwa 80 Gramm wiegen. Ein kleiner Wurm krabbelt über die eine Knolle. «Das ist ein gutes Zeichen», sagt Jaroch. «Es braucht Tiere, die Trüffeln essen und so durch die Ausscheidung von Kot zur Vermehrung beitragen.»

Trüffelarten in Zürich Infos einblenden In Zürich findet man vor allem die beiden schwarzen Sommer- und Herbsttrüffeln. Wobei es sich eigentlich um dieselbe Knolle handelt. Der Unterschied liegt darin, dass die Sommertrüffel ein früheres Reifestadium hat und milder im Geschmack ist. Geerntet wird die Sommertrüffel zwischen Juni und August. Die Herbsttrüffel, die auch Burgundertrüffel genannt wird, hat ihre Saison von August bis Januar. Auch gibt es noch die Wintertrüffel. Diese findet man von Oktober bis Februar. Sommer-, Herbst- und Wintertrüffeln sind alles schwarze Trüffeln. Foto: Marc Dahinden Die wohl bekannteste Trüffel ist die weisse Alba-Trüffel. Diese kommt meist aus Norditalien und hat einen viel intensiveren Duft im Vergleich zu den schwarzen Trüffeln, die man in der Schweiz findet. Auch preislich spielen weisse Trüffeln in einer höheren Liga. Schwarze Trüffeln kosten bis zu 700 Franken pro Kilo und weisse mehrere Tausend Franken. Eine weisse Trüffel. Foto: Tamedia / Doris Fanconi

Ein urbaner Hype

In der Schweiz wachsen vorwiegend schwarze Trüffeln. Dies könnte sich bald ändern, vermutet Jaroch: «Ich erwarte, dass weisse Trüffeln in absehbarer Zukunft auch bei uns wachsen. Das Klima erwärmt sich, und so ändern sich die Bedingungen.» Was dies bedeuten würde? Ein noch grösserer Trüffel-Hype. Nicht nur weil Trüffel-Fries bereits zur urbanen Küche gehören, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Während eine schwarze Trüffel bis zu 700 Franken pro Kilo kostet, variieren die Preise für eine weisse im vierstelligen Bereich.

Ich erwarte, dass weisse Trüffeln in absehbarer Zukunft auch bei uns wachsen. Carolina Jaroch

Der Euphorie um Trüffeln steht Jaroch kritisch gegenüber. Als sie vor 15 Jahren mit dem Trüffeln anfing, war sie noch beinahe allein. Sie arbeitete damals als Juristin in einer Kanzlei und fand durch eine geschäftliche Reise ins Piemont in die Trüffelwelt, die auch ihre Welt umkrempelte. Heute führt die 45-Jährige eine Hundeschule und gibt nebst Hunde- auch Trüffelkurse.

«Ich will den Menschen Wissen über die Natur, Hunde und Trüffeln weitergeben», sagt Jaroch. Denn an diesem Wissen fehle es Hundebesitzerinnen und -besitzern oft. Darum gibt sie Kurse. Auch wenn so immer mehr Menschen auf Trüffelsuche gehen. Das Wohl der Natur und der Hunde haben Priorität.

Der Hundetrainerin fällt vermehrt auf, dass viele mit dem Trüffeln anfangen, um ihren Hunden eine tolle Beschäftigung zu geben. Den Geschmack mögen sie dabei nicht mal speziell. «Wenn ihr nicht wisst, was mit Trüffeln machen, dann beschäftigt eure Hunde anders», sagt Jaroch.

Tipps von Carolina Jaroch Infos einblenden «Beim Kochen mit schwarzen Trüffeln sollte darauf geachtet werden, dass die Trüffel nicht einfach darübergeraffelt wird. Der Geschmack verpufft dann eher schnell. Lieber sollten sie mit Fettigem wie beispielsweise Butter verarbeitet werden. Wichtig zu wissen ist auch, dass Trüffelöle mit synthetischen Aromen versehen sind und dadurch der echte Trüffelgeschmack übertönt wird. Diese Öle imitieren fast immer den Geschmack von weissen Trüffeln. Mein Lieblingsrestaurant für Trüffelmenüs ist das Equi Table im Kreis 4.»

Tramgleise und Flughafen als Hotspots

Dass die Trüffel inzwischen ein Lifestyleprodukt sei, fördere natürlich die Nachfrage zusätzlich. «Aber klar, ich kann keinen Besitzanspruch auf die Natur erheben», sagt Jaroch. Ihre Lieblingsplätze verrät sie nicht. Aber welche Bedingungen Trüffeln mögen, ist kein Geheimnis.

Trüffeln findet man in kalkhaltigen Böden bei Eichen, Buchen oder Linden. Auch beliebt sind Orte, wo Erschütterungen den Boden auflockern. Ergiebige Trüffelplätze gibt es deswegen rund um das Einzugsgebiet um den Flughafen oder an Böschungen, wo Trams vorbeirattern.

Ein eingespieltes Duo: Die Hündin schnuppert, scharrt und Jaroch übernimmt den Rest. Foto: Ela Çelik

Für diesen Tag hat die Hündin genug gescharrt. Ihre Pfoten gilt es zu schonen, da sie sonst noch Entzündungen an den Knöcheln kriegt. Unterwegs waren Jana und Jaroch keineswegs im tiefen Wald. Ein Tram fährt vorbei, Menschen steigen ein und Autos halten vor dem Zebrastreifen. In Zürich gibt es Trüffeln – mitten in der Stadt.

Events, Kurse und Märkte Infos einblenden Sa 9.10. Trüffelmarkt in Zug, mit verschiedenen Hunde- und Trüffelattraktionen, weitere Trüffelmärkte: trueffelschweiz.ch Sa 6.11. Martinimarkt in der Stadtgärtnerei Zürich mit Trüffelexpertinnen und -experten und Trüffelhunden So 14.11. «Game of Trüffel», Trüffelkurs im Berg und Tal, Niederdorfstr. 3, Zürich, organisiert von Sobre Mesa Zudem läuft ab Donnerstag, 11.11., der Film «The Truffle Hunters» in den Kinos. Weitere Infos rund ums Trüffeln in der Schweiz: schweizertrueffel.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.