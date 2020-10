Austragungsdaten

Gespielt wird am 20./21. und 27./28. Oktober, am 3./4. und 24./25. November sowie am 1./2. und 8./9. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber auch zu Spielverlegungen kommen. Die Uefa behält sich vor, die Gruppenphase bis zum 28. Januar zu verlängern. Kann aus «irgendwelchen Gründen» die Gruppenphase nicht abgeschlossen werden, entscheidet zudem das Uefa-Exekutivkomitee über die Besetzung der K.o.-Runde, hatte der Dachverband mitgeteilt. Der Final in Istanbul ist für den 29. Mai 2021 terminiert.