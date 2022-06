Restaurant Filfl in Wiedikon – Auf Wunsch gibt es eine Kaffeezeremonie mit Weihrauch Die ehemalige Zentralstube ist nun ein Restaurant für eritreische und äthiopische Spezialitäten. Gegessen wird von Hand, dazu gibt es Erlebnisgastronomie. Claudia Schmid Sabina Bobst (Fotos)

Bekömmlich, farbenfroh, «instagrammable»: Saucen mit Linsen, Eiern oder Poulet auf dem Fladenbrot Injera im Filfl. Foto: Sabina Bobst

Was die afrikanische Küche angeht, haben sich in Zürich mit wenigen Ausnahmen äthiopisch-eritreische Spezialitäten durchgesetzt.

Nicht nur, was die farbenfrohen Arrangements (total «instagrammable!») angeht, auch in Sachen Geselligkeit ist diese Küche aus Ostafrika kaum zu schlagen: Eine Platte wird in der Gruppe geteilt. Messer, Gabel und Co. braucht niemand – das weiche Injera aus der äthiopischen Getreidesorte Teff wird von Hand abgerissen und samt Saucen zum Mund geführt.