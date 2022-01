Lange Staus bei schönem Wetter – Auf Zürcher Strassen herrscht trotz Homeoffice viel Verkehr Momentan sind nahezu gleich viele Automobilisten unterwegs wie vor der Pandemie. Das zeigen neue Zahlen. Daniel Schneebeli

Der Stau am Gubrist ist etwas kürzer geworden in der Corona-Zeit, aber nur ein bisschen. Foto: Marc Dahinden

Wie wirkt sich das Homeoffice auf den Pendlerverkehr aus? Aktuelle Zahlen zeigen: erstaunlich wenig. Die Zürcher Baudirektion hat auf Anfrage dieser Zeitung die Zahlen von fünf ständigen Zählstellen aus der zweiten Januarwoche 2019, also vor Corona, mit jenen der letzten Woche verglichen.

An vier Orten wurden in diesem Jahr leicht tiefere Werte gemessen, an der Wehntalerstrasse beim Katzensee lagen die Zahlen 2022 deutlich höher.

2019 wurde hier im Tagesschnitt 26’000 Autos gezählt, dieses Jahr 29’500, also über 13 Prozent mehr. Thomas Maag, Sprecher der Baudirektion, führt dies allerdings auf einen Sondereffekt zurück. Bei Unfällen auf der A1 am Gubrist dient die Strecke übers Furttal und die Wehntalerstrasse als beliebte Ausweichroute zwischen dem Kanton Aargau und dem Glattal. Diese These werde dadurch erhärtet, dass die Zahlen in etwa gleich hoch sind, wenn man jeweils noch die Zahlen von der Autobahn A1 dazu nehme.