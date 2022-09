Emmy-Awards – Auffallen, im Ozean der Mittelmässigkeit Die Preisverleihung ist die wichtigste Veranstaltung der Unterhaltungsbranche – aber nicht, weil Kunst oder wenigstens Massentauglichkeit gewürdigt würden. Es geht um etwas anderes. Jürgen Schmieder

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden

Also, diese Emmy Awards – Moment, wo konnte man die noch mal sehen? Ach ja, NBC, dafür braucht es in den USA einen Kabelanschluss; oder ein TV-Paket wie Youtube TV. Oder einen Streaminganbieter wie Disney+, zu dem die Plattform Hulu gehört, das Live-Sender wie NBC beinhaltet. Oder den NBC-eigenen Streaming-Service Peacock. Ist kompliziert, und genau deshalb steht die 74. Verleihung der Emmys symbolisch für den Zustand der Entertainment-Branche: Es ist Party im Chaos, und zwar eine, die sie nicht unbedingt feiern will – sondern muss.