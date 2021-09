Das Beste aus Zürichs Läden – Auffallen mit Flammen- und Stadtprints Die Lettenbadi auf Seide verewigt, eine Sprühtechnik mit Wiedererkennungswert und ein Markt mit Lifestyleprodukten an der Lessingstrasse. Hanna Fröhlich

«Friendship» ist die erste Kollektion des Labels Casella Meyer. Foto: PD

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Seidenfoulards mit Postkartensujets, ein Zürcher Nachwuchslabel und sieben Start-ups, die zusammenkommen.

Seidenfoulards von Kathrin Guarnaccia

Die Stadt Zürich um den Hals – zu Kathrin Guarnaccias Lieblingsorten zählt auch der Untere Letten. Foto: PD

Postkartensujets machen sich nicht nur auf Papier, sondern auch auf Seide gut: Die Zürcherin Kathrin Guarnaccia hat sich als Motive für ihre Foulards fünf Orte in verschiedenen Kreisen der Stadt Zürich ausgesucht. Mal sind die für die Bäckeranlage charakteristischen Zebrastatuen zu sehen, auf einem anderen Halstuch das Uto-Kino oder die langen Holzstege am unteren Letten. Die Foulards sind genderneutral und in zwei Grössen erhältlich.