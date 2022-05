Demonstrationen in den USA – Oberstes Gericht will angeblich Abtreibungsverbot zulassen

Die Mehrheit der Richter am Supreme Court will Abtreibungsverbote zulassen. Der Urteilsentwurf ist so umstritten, dass er an die Öffentlichkeit geleakt wurde. Der Gesetzesentwurf soll Abtreibungsverbote wieder zulassen und somit den Entscheid vom Jahre 1973 kippen.