Die besten Homeoffice-Bilder – «Aufgrund des Platzmangels bekam mein Mann ein Schrankbüro» Der Versicherer, der in den Estrich flüchtet, die Lehrerin und Mutter, die sich mit Pamir gegen Kinderstimmen schützt, oder der Fitness-Trainer, der jetzt online coacht. Unsere Leserschaft gibt Einblick in ihre Homeoffices. Martin Sturzenegger

Ein grosser Teil unserer Gesellschaft hat sich ins Heimbüro verschoben, hinter die eigenen vier Wände verschanzt. Das Homeoffice: eine verborgene, kleine Welt, in der sich das Private mit der Arbeit vermischt. Eine Onlinesitzung abhalten und gleichzeitig Babybrei pürieren? Geht. Im Garten sitzen und dabei Software programmieren? Funktioniert. Oder endlich mal den ganzen Tag ein bequemes Pyjama tragen und trotzdem seriöse Arbeit verrichten? Check. Was macht das Homeoffice mit uns, und was machen wir mit ihm?