Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – Aufregung im Schügaland Der Fall eines onanierenden Chefs bei der Brauerei Schützengarten schreckt St. Gallen kurz auf. Dann bleibt es eher ruhig. Warum? Und was macht das mit der Bierkultur? Christian Zürcher Yann Cherix

Ein Besuch in der Musikbar Landhuus in Oberuzwil. Sie musste 2020 nach 26 Jahren schliessen. Foto: Tom Huber (13 Photo)

Natürlich, sie haben es mitbekommen am Bierstand in der Olma-Halle 4. Die Geschichte von der Brauerei Schützengarten. Ruedi steht vor seiner Stange und sagt: «Schon ein bisschen fies vom ‹Blick›, diese Geschichte am ersten Tag der Olma zu bringen.» Eines wird schnell klar: Ruedis Liebe zu seinem Schützengarten ist intakt, trotz aller Grenzüberschreitungen.