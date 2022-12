Wirrwarr bei den VBZ – Aufregung wegen falsch angeschriebener Trams Die Nummer des 2er-Trams ist seit einigen Tagen immer wieder hellgrün statt rot hinterlegt. In Altstetten wollte man deswegen schon auf die Barrikaden. Doch die VBZ geben Entwarnung. Ev Manz

Grün statt rot: Bildschirm im Tram der Linie 2. Foto: net

Die 2 ist rot, die 8 hellgrün. Wer in der Stadt Zürich regelmässig Trams benutzt, kennt diese Kombination. Und an ihr halten die VBZ seit Jahren fest, denn sie wissen: Pendlerinnen und Pendler wollen sich im Tramliniennetz zurechtfinden. Doch seit einigen Tagen ist es mit der doch so zuverlässigen Ordnung nicht mehr weit her.



Das Tram, das auf der Strecke zwischen Tiefenbrunnen und Schlieren verkehrt, ist zwar im Innern mit einer Nummer 2 angeschrieben. Doch seit dem Wochenende prangt sie vor einem hellgrünen Hintergrund und nicht, wie sonst immer, vor einem roten. Diese für den Pendlerstrom ungewohnte Zahlen-Farb-Kombination sorgte im Tram gehörig für Verwirrung. Einige Mitfahrende rätselten bereits, ob die VBZ einen «gross angelegten Rot-Grün-Sehschwächetest lancierten». Andere Pendlerinnen führten die veränderte Farbe auf den Fahrplanwechsel zurück, wunderten sich aber dennoch, dass sie von der Änderung nichts mitbekommen hatten.