Amag-Erbe im Clinch – Aufstand gegen milliardenschweren VW-Importeur Im Ringen um die Macht bei der Stahlfirma Swiss Steel hat sich Martin Haefner mit den Kleinaktionären angelegt. Der Streit mutet an wie das Duell von David gegen Goliath – doch wer gewinnt, ist offen. Angelika Gruber

«Wer zahlt, schafft an» – Martin Haefner hat bei Swiss Steel bereits Hunderte Millionen investiert und kontrolliert das Unternehmen nun. Foto: PD

Jeder in der Schweiz kennt die Amag. Das Unternehmen ist Generalimporteur für die Marken der Volkswagen-Gruppe und damit der grösste Autohändler des Landes. Wer einen VW, Audi, Seat oder Skoda kaufen möchte, wird hier fündig. Hinter dem Imperium steht ein Mann: Martin Haefner. Das Magazin «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf bis zu 4,5 Milliarden Franken. Das Geld besteht aber nicht nur aus der Amag, sondern stammt auch aus dem Verkauf eines Aktienpakets an einer Softwarefirma. Was macht man mit so viel Geld?

Martin Haefner hat zumindest einen Teil davon in die Stahlfirma Swiss Steel investiert. Das Unternehmen stand mehrmals am Rand des Abgrunds. Der Milliardär war stets zur Stelle und hat seine Beteiligung an der Firma über seine Holding Big Point in mehreren Schritten auf mittlerweile 49,6 Prozent ausgebaut. Mit der jüngst angekündigten Kapitalspritze dürfte er bald deutlich über 50 Prozent halten.