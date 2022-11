5. Sieg in Serie – Aufsteiger Kloten steht unter Dauerbeschuss – und siegt

Komplett verrückt: Lugano dominiert in den ersten zwei Dritteln mit 37:8-Schüssen. Doch Kloten hält dagegen und schlägt die Tessiner zum zweiten Mal in dieser Saison. Angelo Rocchinotti

Marc Marchon weiss, bei wem er sich zu bedanken hat. Der Stürmer feiert mit Torhüter Juha Metsola und seinen Teamkollegen den sechsten Heimsieg in Folge. Foto: Marusca Rezzonico (freshfocus)

Plötzlich gibt es in Kloten kein Halten mehr. «Wer nöd gumpet, isch kei Chlootner!», hallt es durch die Stimo-Arena. Selbst die Sitzplatzzuschauer reisst es von den Sitzen. Sie hüpfen rauf und runter. 44 Minuten sind gespielt. Das Heimteam führt nach einem Doppelschlag mit 3:1.

Erst lässt Lucas Ekestahl-Jonsson an der blauen Linie Marco Zanetti aussteigen, bedient Dario Meyer, der herrlich einnetzt. Dann, nur 20 Sekunden später, doppelt Eric Faille nach einem Scheibenverlust der Gäste nach. Klotens Führung entspricht so überhaupt nicht dem Spielverlauf.

Die Zürcher Unterländer stehen insbesondere im zweiten Abschnitt unter Dauerbeschuss. Lugano dominiert in dieser Phase mit schier unfassbaren 23:2-Torschüssen. Calvin Thürkauf kommt einem Treffer am nächsten, scheitert aber ebenso am finnischen Schlussmann Juha Metsola wie alle seine Teamkollegen.

Schon im ersten Abschnitt stellen die lauffreudigen Tessiner die Klotener vor Probleme, gehen verdient in Führung. Doch das Heimteam präsentiert sich eiskalt. Als es erstmals mit einem Mann mehr spielen kann, gelingt der Ausgleich. Jonathan Angs Zuspiel auf Axel Simic ist schlicht Klasse.



Im letzten Abschnitt stellt das Team von Jeff Tomlinson den Spielverlauf dann vollends auf den Kopf, macht aus den ersten drei Schüssen zwei Tore. Die Tessiner wissen nicht mehr, wie ihnen geschieht. Sie agieren zusehends frustrierter. Selbst im Powerplay will ihnen nichts gelingen.

Als Lugano im letzten Abschnitt erstmals zu einer Überzahl kommt, schlägt der Aufsteiger schon wieder zu! Ang lanciert nach einem katastrophalen Zuspiel von Santeri Alatalo den Konter. Und trifft nach Doppelpass mit Aaltonen. Es ist Angs erster Treffer nach zuletzt fünf torlosen Partien.

Kloten siegt am Ende 5:2 und ist das Team der Stunde. Schon zum fünften Mal in Folge hat der EHC nun gewonnen, ist vor eigenem Anhang seit nunmehr sechs Partien ungeschlagen.

Am Samstag trifft Kloten auf den Meister Zug. Weiterhin fehlen wird dabei Jordan Schmaltz. Der neue US-Verteidiger befindet sich nach seiner Schulterverletzung weiterhin in Therapie. Wann der 29-Jährige erstmals eingreifen kann, ist völlig offen.



Der Finne hat keine ruhige Minute. Er pariert 43 von 45 Schüssen und geht mit einer Fangquote von 95,56 Prozent vom Eis. Steve Kellenberger

Nach etwas mehr als 37 Minuten drischt Klotens Captain den Puck von der Mittellinie aus einfach mal Richtung Lugano-Tor. Es ist Klotens erster Abschluss im ganzen zweiten Drittel. Jonathan Ang

Kurz vor dem 2:1 wird der Kanadier von Luganos Elia Riva zu Fall gebracht. Die Hände der Schiedsrichter bleiben zum Ärger des Publikums unten. Nur Sekunden später netzt Dario Meyer ein.

Auch Calvin Thürkauf schafft es nicht, Juha Metsola zu bezwingen. Der Finne im Kloten-Tor pariert 43 von 45 Torschüssen. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Das Telegramm Infos einblenden Kloten – Lugano 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) 6754 Zuschauer. Tore: 10. Morini (Gerber) 0:1. 18. Simic (Ang, Altonen/Ausschl. Granlund) 1:1. 44. (43:21) Meyer (Ekestahl-Jonsson, Steiner) 2:1. 44. (43:41) Faille 3:1. 52. Ang (Altonen/Ausschl. Ekestahl-Jonsson!) 4:1. 58. (59:00) Bennett (Andersson) 4:2. 60. Meyer (Altonen) 5:2 (ins leere Tor). Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 Minuten gegen Lugano. Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Ekestahl-Jonsson, Steiner; Nodari, Kindschi; Capaul; Meyer, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Marchon; Bougro, Lindemann, Simic; Loosli, Ness, Obrist; Spiller. Bemerkungen: Kloten ohne Peltonen und Schmaltz (verletzt), Randegger, Altorfer, Dostoinov (überzählig).

