1:0-Sieg in Lausanne – Aufsteiger Kloten überrascht weiter Die Zürcher Unterländer holen sich im zehnten Auswärtsspiel der Saison den dritten Sieg. Harrison Schreiber trifft in Lausanne in der letzten Minute. Angelo Rocchinotti

Jubeltraube: Der Aufsteiger EHC Kloten feiert seinen siebten Sieg aus den letzten neun Partien. Dieses Mal gewinnen die Zürcher Unterländer in Lausanne 1:0. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Was für ein Drama! Was für eine Schlussphase! 59 Minuten lang will in der Vaudoise Aréna kein Treffer fallen. Trotz bester Chancen. Dann endlich. 52,9 Sekunden vor der dritten Sirene fällt das 1:0. Klotens Harrison Schreiber trifft. Der Stürmer verwertet ein Zuspiel von Marc Marchon. Es ist Klotens 38. Abschluss.

Alles entschieden? Von wegen! Die Zürcher Unterländer zittern weiter.

Lausanne setzt alles auf eine Karte, versucht es mit sechs Feldspielern und ohne Torhüter. Und prompt fällt noch ein Treffer. Kloten-Keeper Sandro Zurkirchen kann für einmal einen Schuss nicht festhalten. Lausanne profitiert. Doch die Unparteiischen annullieren den Treffer nach Videostudium. Die Zeit war bereits abgelaufen. Der EHC holt sich im zehnten Auswärtsspiel den dritten Sieg. Und er ist nicht unverdient.

Schon bei Spielhälfte sind von den Rängen erste Pfiffe zu hören. Das Heimteam kann erstmals in Überzahl agieren, während 16 Sekunden sogar mit zwei Mann mehr. Doch die Gäste halten dagegen, stellen die Waadtländer immer wieder vor Probleme. Eigentlich unfassbar. Oder wer hätte vor der Saison gedacht, dass der Aufsteiger dem LHC, der seit Jahren mit der grossen Kelle anrührt, ebenbürtig sein würde? Eben!

Die Zürcher Unterländer sind das Team der Stunde, haben sieben der letzten neun Partien gewonnen. In Lausanne zeigen sie das perfekte Auswärtsspiel. Sie lassen hinten nichts anbrennen, haben mit Sandro Zurkirchen, der sich den ersten Shutout der Saison holt, einen Mann im Tor, der stets die Übersicht behält. Ergibt sich die Gelegenheit, schaltet das Team von Jeff Tomlinson sofort in den Angriff um und bleibt mit den Abschlüssen stets gefährlich.

Kloten verlängert mit dem Ausrüster bis 2038

Die besten Chancen vor Lausannes Ivars Punnenovs vergeben Miro Aaltonen kurz vor der ersten und Jordann Bougro kurz vor der zweiten Pause. Es ist ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Auch Lausanne kommt insgesamt zu 32 Abschlüssen, scheitert aber immer wieder an Klotens Defensive.

Für Aufsehen sorgt der EHC auch neben dem Eis. Dass die Zürcher Unterländer mit ihrem Ausrüster Ochsner Hockey verlängern, ist alleine noch keine Überraschung, schliesslich dauert die Partnerschaft bereits 30 Jahre. Nun aber wurde der Kontrakt um sage und schreibe 16 (!) Saisons bis 2038 verlängert. Die Rückkehr des EHC Kloten in die National League sei Anlass ein neues Kapitel aufzuschlagen, schreiben die Parteien.



Die 3 Infos einblenden Harrison Schreiber

Das 1:0 ist das erst zweite Saisontor des Stürmers, der erst Anfangs Oktober zu seinem Saisoneinstand kam. Michael Hügli

Der Mann, der mit einem hochdotierten Vierjahresvertrag von Biel nach Lausanne kam, wartet weiterhin auf sein erstes Saisontor. Im ersten Drittel scheitert er aus bester Position an Zurkirchens Stockende. Arttu Ruotsalainen

Gegen den EHC Biel schoss der Finne vier Tore, in Lausanne bleibt er trotz fünf starken Abschlüssen ohne Torerfolg.

Harrison Schreiber sorgt im Waadtland in der letzten Minute für die Entscheidung. Der 38. Abschluss findet den Weg ins Glück. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Das Telegramm Infos einblenden Lausanne – Kloten 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) 5520 Zuschauer Tor: 60. (59:08) Schreiber (Marchon) 0:1. Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5-mal 2 Minuten gegen Kloten. Kloten: Zurkirchen; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Kindschi; Capaul; Meyer, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Simic, Bougro, Schreiber; Altorfer, Ness, Loosli; Obrist. Bemerkungen: Kloten ohne Schmaltz und Steiner (verletzt), Randegger, Riesen, Spiller und Dostoinov (überzählig). 39. Pfostenschuss Kovacs. 40. Pfostenschuss Gernat.

Fehler gefunden?Jetzt melden.