Ex-Gouverneur und Ex-Moderator – Aufstieg und Fall der Cuomo-Brüder Die Familie Cuomo ist eine der einflussreichsten in den USA. Schon Vater und Mutter waren berühmt. Jetzt sind die beiden Söhne gestrauchelt. Christian Zaschke aus New York

Ex-Gouverneur Andrew Cuomo (links) und sein Bruder, Ex-Moderator bei CNN, Chris Cuomo. Foto: Mike Groll und Evan Agostini (Keystone)

Es war abzusehen: Der US-Sender CNN hat in dieser Woche seinen prominenten Moderator Chris Cuomo suspendiert. Der Grund: Chris Cuomo hat neben seiner journalistischen Arbeit als Berater seines Bruders Andrew Cuomo gewirkt.

Kurzer Rückblick: Im Juni des vergangenen Jahres trat Andrew Cuomo, damals Gouverneur von New York, mal wieder in der Sendung seines Bruders auf. 21 Uhr, beste Sendezeit. Er wurde zu jener Zeit öfter zugeschaltet, und auch diesmal ging es darum, wie die Stadt mit der Pandemie fertig wird. Unter anderem ergab sich an diesem Abend folgender Dialog: «Natürlich liebe ich dich als Bruder, natürlich werde ich nie objektiv sein», sagte Chris Cuomo, damals 49 Jahre alt, zu seinem knapp 13 Jahre älteren Bruder, «und natürlich glaube ich, dass du der beste Politiker des Landes bist.»

Der ältere Cuomo schien bewegt zu sein. «Ich habe getan, was richtig war», sagte er und wirkte angetan von sich selbst, «ich glaube, wir haben Zehntausende Leben gerettet. Und auch du tust das Richtige. Du sagst die Wahrheit. Ob das den Menschen gefällt oder nicht.»

«Das Peinlichste, was ich je eine Nachrichtenorganisation habe tun sehen.» Glenn Greenwald, Reporter

Gegen Ende des Interviews, wenn man es so nennen will, sagte Andrew Cuomo: «Ich liebe dich. Geh an die Arbeit.» Chris Cuomo antwortete: «Ich liebe dich sehr. Ich weiss zu schätzen, dass du in der Sendung warst. Bis bald.»

Das war durchaus rührend mitanzusehen, aber natürlich stellte sich die Frage, was das mit Journalismus zu tun haben sollte. Bei CNN waren sie begeistert, weil die Quoten stimmten. CNN-Präsident Jeff Zucker lobte die Dialoge der Brüder ausdrücklich. Diese stellten Vertrauen her, sagte er. Der bekannte Reporter Glenn Greenwald nannte die Szene hingegen auf Twitter «das Peinlichste und Selbstzerstörerischste, was ich je eine Nachrichtenorganisation habe tun sehen».

Andrew Cuomo ist im August dieses Jahres als Gouverneur des Bundesstaates New York zurückgetreten. Elf Frauen hatten in den Wochen und Monaten zuvor Vorwürfe der Belästigung gegen ihn erhoben. Er habe sie betatscht, sie sexuell bedrängt, sich unsittlich verhalten. Cuomo hatte die Vorwürfe zunächst pauschal zurückgewiesen und dann eingeräumt, er sei nun einmal ein Typ, der Menschen anfasse, und, ja, er habe ein recht loses Mundwerk.

Unbedingt eine vierte Amtszeit

Niemals habe er jemanden belästigen wollen, und falls das geschehen sei, tue es ihm leid. Mit dieser Strategie hoffte er, sich durch den Sturm navigieren zu können und im kommenden Jahr erneut zur Gouverneurswahl anzutreten. Er wollte unbedingt eine vierte Amtszeit, nicht zuletzt, weil sein Vater Mario Cuomo es auf drei Amtszeiten als Gouverneur brachte.

Ein Anfang der Woche von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James vorgelegter Bericht legt nahe, dass Chris Cuomo an entscheidender Stelle dabei war, als es darum ging, wie Andrew Cuomo mit den Vorwürfen umgehen sollte. Er stand den Unterlagen zufolge in dauerndem Kontakt mit dem Team des Gouverneurs und bot mehrmals aktiv seine Hilfe an.

Als ihn zum Beispiel eine enge Beraterin Andrew Cuomos fragte, ob er sich bei seinen Quellen umhören könne, ob das Magazin «Politico» einen Artikel mit neuen Vorwürfen in Arbeit habe, antwortete er: «Bin dran.»

Klassische Geschichte von Aufstieg und Fall

In der Branche war seit längerem darüber geredet worden, dass es schön und gut sei, dass die beiden Brüder einander so gut verstünden, aber dass das nicht mit der Arbeit von Chris Cuomo als Journalist zu vereinbaren sei. Auch Kollegen im Sender sahen das Problem. CNN-Moderator Jake Tapper sagte bereits im Mai zur «New York Times»: «Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der irgendjemand im Journalismus denkt, das sei angemessen.»

Nach Veröffentlichung des neuen Berichts hat CNN Konsequenzen gezogen. «Die Unterlagen werfen ernste Fragen auf», heisst es in einer Stellungnahme, «diese Dokumente weisen auf ein grösseres Engagement in den Aktivitäten seines Bruders hin, als uns bisher bekannt war. Daher haben wir Chris bis auf weiteres suspendiert.»

Familienfoto der Cuomos: Von rechts: Söhne Chris und Andrew, Mutter Matilda, Vater Mario Cuomo, die drei Töchter Maria, Madeline, Margaret und Schwiegersohn Robert Perpignano. Foto: Bettmann Archive

Mit dieser Suspendierung vollzieht sich eine nahezu klassische Geschichte von Aufstieg und Fall; es ist zugleich eine sehr amerikanische Geschichte. Die Cuomos gehören zu den bekanntesten Familien der USA. Mario Cuomo, der Vater der beiden Brüder, war von 1983 bis 1994 Gouverneur von New York. Sowohl 1988 als auch 1992 wurde er als Präsidentschaftskandidat der Demokraten gehandelt. Er starb 2015.

Matilda Cuomo, die Mutter der Brüder (und weiterer drei Kinder), setzte sich zeit ihres Lebens für die Rechte von Frauen und Kindern ein. Sie wurde 2017 in die National Women’s Hall of Fame aufgenommen, die nationale Ruhmeshalle für Frauen.

Andrew Cuomo war seit 2011 Gouverneur von New York. Chris Cuomo arbeitete seit 2013 für CNN, und seit 2018 moderierte er eine nach ihm benannte wochentägliche Abendsendung: «Cuomo Prime Time». In den Jahren vor der Pandemie hatten es andere CNN-Moderatoren übernommen, den Gouverneur zu interviewen, wenn das nötig war. Mit der Covid-Krise änderte sich das.

«Denk auch mal dran, Mama anzurufen.» Chris Cuomo zu seinem Bruder im TV

Unterhaltsames Fernsehen war es durchaus. «Du hast viel zu tun», sagte Chris Cuomo einmal, «aber denk auch mal daran, Mama anzurufen.» – «Ich habe gerade mit ihr gesprochen», versetzte Andrew Cuomo, «und sie hat mir gesagt, ich sei ihr Lieblingssohn. Aber die gute Nachricht ist, dass sie gesagt hat, du seist ihr zweitliebster Sohn.» Der Witz war insofern ganz okay, als die übrigen drei Geschwister Frauen sind.

Damals, Mitte 2020, standen die Cuomo-Brüder auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Das lag nicht zuletzt daran, dass zu Beginn der Pandemie auch Andrew Cuomo zu einer Art Fernsehstar geworden war. Seine täglichen Briefings zur Lage der Dinge wurde von vielen Sendern live übertragen, und Cuomo machte einen entschlossenen, einen kompetenten Eindruck. Anders als der damalige Präsident Donald Trump versuchte er nicht, das Virus kleinzureden, sondern gab sich als Politiker, der sich der Katastrophe mit Macht entgegenstellt.

Als Präsidentschaftskandidat gehandelt

Unter den Demokraten wurden Stimmen laut, die fragten, ob man nicht mit Cuomo in die Präsidentschaftswahl ziehen solle. Und das Boulevard-Blatt «New York Post» berichtete, es würden sich gerade reihenweise Frauen in den Gouverneur verlieben. Die Begründung, die sich im Nachhinein auf ungewollte Weise prophetisch liest: wegen dessen zupackender Art.

In den folgenden Monaten wurde bekannt, dass die hohen Todeszahlen in New Yorker Pflegeheimen vertuscht wurden, weil Cuomo seinen Ruf als Krisenmanager nicht gefährden wollte. Zudem kam ans Licht, dass er sein mit Steuergeldern bezahltes Personal dafür eingespannt hatte, ein Buch über seine vermeintlichen Heldentaten zu schreiben, für das er einen Vorschuss von mehr als drei Millionen Dollar kassiert hatte. Journalisten deckten das auf.

Andrew Cuomo, so berichten es New Yorker Medien, plane im Hintergrund neue Projekte. Für Chris Cuomo dürfte die Suspendierung noch zu frisch sein, um bereits an seiner Zukunft zu arbeiten. Aber gehört zu einer klassischen amerikanischen Geschichte nicht nach Aufstieg und Fall das grandiose Comeback? Man würde sich in diesem Land jedenfalls nicht wundern, wenn in geraumer Zeit ein Sender auf den Plan träte, der den beiden eine gemeinsame Talkshow anböte.

