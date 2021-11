Wellness und Bier am Rhein – Augen schliessen und den Fluss der Zeit anhalten Sonntagsausflug nach Rheinfelden, wo das Wasser mit Salz oder Hopfen und Malz veredelt wird. Ein perfektes Rezept gegen den Winterblues. Daniel J. Schüz

Gut für die Haut, entspannend für die Muskeln: Baden in der Rheinfelder Natursole. Foto: PD

Unten trennt der Fluss und oben verbindet eine Brücke die beiden Städte. Sie heissen gleich, gehören aber verschiedenen Ländern an, haben unterschiedliche Wappen und auch jeweils ihren eigenen Stadtpräsidenten beziehungsweise Bürgermeister: Vor hundert Jahren beschloss die badensische Stadt Nollingen, den Namen der aargauischen Nachbargemeinde jenseits des Hochrheins zu übernehmen: Rheinfelden.

Mit 35’000 Einwohnern leben am deutschen Ufer fast dreimal so viele Menschen wie im traditionsreichen Schweizer Kurort mit seinen 13’000 Bürgerinnen und Bürgern. Der Strom der Grenzgänger bewegt sich morgens mehrheitlich von Nord nach Süd und am Abend in die entgegengesetzte Richtung. Mit dem Parkresort Rheinfelden am Flussufer und der Brauerei Feldschlösschen an der Autobahn haben die grössten Arbeitgeber ihren Sitz im kleineren Rheinfelden.