Spezieller Umbau in Zürich – Aus dem Glamour-Club wird eine Denner-Filiale Im Indochine, Alice Choo und Space Monki feierte die Zürcher Schickeria wilde Partynächte. Jetzt zieht ein Lebensmittelladen in die Lokalität ein. Pascal Unternährer

Im Indochine (2001–2014) galt Members only, gefragt war ein wenig Extravaganz. Archivfoto: Doris Fanconi

Die Limmatstrasse 275 im Kreis 5 war einst dick in den Adressbüchlein der Jeunesse dorée Zürichs angestrichen. Nach der Jahrtausendwende öffnete dort der Club Indochine, in dessen Memberbereich neben den Prinzessinnen der Nacht gerüchteweise auch richtige Adlige verkehrten.

2014 wurde im unscheinbaren Gebäude das Alice Choo eröffnet, in dem teuer gegessen werden konnte, bevor es zum Abfeiern in die Katakomben ging.

Im Space Monki, hier der Eingangsbereich, war die vorherrschende Farbe Orange. Foto: Google

Als Letzter versuchte sich der Club Space Monki in der Lokalität, der aber pandemiebedingt im letzten Mai seine Türen genauso schloss wie zuvor und an anderer Stätte der Hiltl Club, die Mausefalle, der Bronx Club und das P1 in Dübendorf.