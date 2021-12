Harry-Potter-Jubiläum - Aus der eigenen Schöpfung getilgt

Kontroverse um J. K. Rowling – Aus der eigenen Schöpfung getilgt J. K. Rowling kritisierte in einem Tweet die schottische Polizei, welche auch Vergewaltiger als Frauen registriert, wenn die sich selbst so sehen. Wegen solcher Positionen wird sie beim Harry-Potter-Jubiläum fehlen. Michèle Binswanger

Vor zwanzig Jahren war die Harry-Potter-Welt noch in Ordnung: Rubert Grint, J. K. Rowling, Daniel Radcliffe, Emma Watson. Foto: Dave Benett (Getty Images)

Es wäre eine Zeit zum Feiern, eine Zeit der Versöhnung und Freude. Vor zwanzig Jahren erblickte der Zauberlehrling das Licht des Kinosaals und weckte in unzähligen Kindern die Sehnsucht nach einem Ort wie Hogwarts. Einer Welt, in der Zauberer, unbemerkt von normalsterblichen Muggeln, gegen das Böse kämpfen. In der Aussenseiter so akzeptiert werden, wie sie sind. Und in der das Böse zwar existiert, am Ende aber das Gute gewinnt.

Zu Ehren dieses Jubiläums werden die wichtigsten Darsteller sich im Januar für eine TV-Retrospektive zusammenfinden, als «Tribut für all jene, deren Leben durch das kulturelle Phänomen berührt wurden – von den talentierten Darstellern über die Crew, die Herz und Seele für diese aussergewöhnliche Filmreihe gaben, bis zu den passionierten Fans», jubelte Tom Ascheim, der zuständige Präsident von Warner Bros. Doch eine Person wird fehlen, die Schöpferin dieses ganzen Universums: Autorin J. K. Rowling.