Ungewöhnliche Herberge im Test – Aus der Stadt fliehen Selbst der Schah von Persien spannte hier schon aus: Im Chalet Elvira in Witikon fühlt man sich wie in der Toskana. Meinung Adrian Schräder

Ein weitläufiger Garten gehört dazu: Chalet Elvira in Witikon



. Foto: Andrea Zahler

Der Weg in die Sommerferien ist dieses Jahr genau 1,2 Kilometer lang. Er führt die Familie am Zentrum Witikon vorbei, ein Stück die Witikonerstrasse stadtauswärts entlang, rechts die Oetlisbergstrasse hoch, und dann, nach dem letzten Haus, noch etwa dreihundert Meter weiter bis fast an den Waldrand.