Zürcher Sommerbeizen mit Spielplätzen – Aus diesen Gartenrestaurants bringen Sie die Kinder nicht mehr weg Wo Genuss und Spiel zusammenkommen, ist es am einfachsten, mit der Familie essen zu gehen: die ultimative Liste mit Lokalen, die an Spielplätzen liegen. Claudia Schmid , Sara Belgeri , Jean-Marc Nia , Thomas Wyss

Einmal rundherum – in sicherer Distanz zu den Eltern: Rössliriiti im Ristorante Rosengarten, Zollikerberg. Foto: Sabina Bobst

Da will man den schönen Sommerabend draussen verbringen, beschliesst, mit der Familie in einem Gartenrestaurant essen zu gehen, und es gibt sogar Platz. Der kühle Weisswein kommt schnell an den Tisch. Doch schon vor dem ersten Schluck beginnt der Nachwuchs zu nörgeln. Ein Glas Sirup kippt um. Der Nervfaktor? Hoch. Verständlich, dass sich die Kinder langweilen und bewegen wollen, was aber nicht geht, weil das Restaurant direkt an einer Strasse liegt.

In solchen Momenten wünscht man sich in den Süden: Dort scheinen die Stadtplaner begriffen zu haben, dass sich Restaurantbesuche und Kinder nicht ausschliessen dürfen. Vor allem nicht im Sommer. In Madrid und Barcelona gibt es auffallend viele Plätze, in denen sich coole Tapas-Bars und Restaurants um Spielplätze gruppieren. Und so geniessen die Eltern in Sichtdistanz zu den Kindern und in aller Ruhe ihre Gambas oder Tortillas. In Italien sind zwar die meisten Spielplätze so alt, dass sie fast auseinanderfallen. Aber immerhin befinden sich die Restaurants auf verkehrsberuhigten Plätzen, wo sich die Kinder ebenfalls austoben können.