Genossenschaft baut Hochhaus – Aus einer subventionierten Wohnung auf Zürich hinabblicken Auf dem Koch-Areal entsteht ein Pionierprojekt des Hochhausbaus. Jetzt ist der geplante 85-Meter-Turm der ABZ-Genossenschaft ausgesteckt. Patrice Siegrist

Ungewöhnlich hohe Baugespanne: Auf dem Koch-Areal ist der neue ABZ Tower ausgesteckt. Foto: Silas Zindel

Selten ragen Bauprofile so auffällig in den Zürcher Himmel wie aktuell in Zürich-Altstetten. Seit kurzem kündigen die Metallprofile auf dem Koch-Areal einen Anfang und ein Ende an. Das Ende der aktuell grössten Besetzung in der Stadt Zürich. Und den Anfang eines Pionierprojekts.