Verein Tandem Bülach – Aus für schweizweit erste Tagesstätte für Kinder und Senioren Der Verein Tandem Tagesbetreuung hat Pionierarbeit für Kinder und Senioren geleistet. Doch Ende 2022 muss er den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen. Daniela Schenker

Ein Kleinkind und eine Seniorin sind in der Tagesstätte Tandem ins gemeinsame Spiel vertieft. Archivfoto: Sibylle Meier

In einem Jahr hätte der Verein Tagesbetreuung für Kinder und Senioren in Bülach den 10. Geburtstag feiern können. Doch so weit kommt es nun nicht. Stattdessen musste der Vorstand Anfang dieser Woche eine Pressemitteilung verschicken: «Der Verein hat an seiner Mitgliederversammlung beschlossen, den Betrieb an der Zürichstrasse 29 aus wirtschaftlichen Gründen per Ende 2022 einzustellen.»