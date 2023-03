Starautorin Zeruya Shalev im Interview – «Aus reinem Privatinteresse zerstört Bibi Netanyahu das Land» Die Israeli hat die Literatur beiseitegelegt und engagiert sich seit Wochen gegen die geplante Justizreform in ihrem Land. Sie warnt vor einer Diktatur. Alexandra Kedves

«Ich gebe alles, um diese «Justizreform», diese Wende zur Diktatur, zu verhindern»: Die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev. Foto: Arno Burgi (Keystone)

Frau Shalev, auch dieses Wochenende gab es wieder Massenproteste gegen die Justizreform in Israel. Trotzdem wurden bereits einige ihrer Elemente am 14. März in der Knesset verabschiedet. Ich bin aufs Äusserste besorgt. Weil die Demonstrationen so riesig ausfallen, und das seit Wochen, habe ich zwar noch Hoffnung. Aber es ist schon unglaublich, was hier geschieht; ich hätte das nie für möglich gehalten! Ich hatte auch Premierminister Bibi Netanyahu anders eingeschätzt.

Inwiefern? Er ist, mit Unterbrechung, schon ewig an der Macht – und obwohl ich politisch das Heu nicht auf der gleichen Bühne habe, dachte ich stets, dass er unser Land wirklich liebt. Dass es für ihn die allererste Priorität hat. Und ich glaube immer noch, dass er im tiefsten Inneren ein Demokrat ist. Aber eben: Er hat Angst vor dem Gefängnis. Das ist sein tragischer innerer Konflikt. Aber bloss kein Mitleid mit ihm!

Die Bestsellerautorin Infos einblenden 1959 in einem Kibbuz in Galiläa geboren, studierte Zeruya Shalev Bibelwissenschaften. Ihre sechs Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt, teils verfilmt und unter anderem mit dem Prix Femina Etranger ausgezeichnet. 2021 erschien «Schicksal» im Berlin-Verlag: Dort wendet sich die Autorin, die für ihre feinsinnigen psychologischen Familienstudien bekannt ist, konkret auch politischen Fragen zu und blickt zurück auf die radikal-zionistische Untergrundmiliz gegen die Engländer, Lechi, in der einst auch ihr eigener Vater mitgewirkt hatte. (ked)

Welchen Konflikt meinen Sie? Er steht zwischen seinem Wohl und dem seines Landes. Und er hat sein eigenes gewählt. Viele Führer tun dies, besonders, wenn sie zu lang an den Schalthebeln der Macht sassen, wodurch sie abgehoben und korrupt wurden. Aber man muss sich nicht so entwickeln. In Israel finde ich eine solche Charakterwende besonders verwerflich.

Wieso? Wir sind kein normales Land. Es entstand nach dem Holocaust, nach so grossen Anstrengungen. Ein Wunder geschah, endlich gab es ein Daheim für die verfolgte jüdische Gemeinde. So viele Menschen haben für diesen Staat gekämpft, haben ihr Blut für ihn vergossen! Und jetzt greift Netanyahu das höchste Gericht und die Rechtsstaatlichkeit selbst an: Das ist ein Verbrechen. Er zieht das gesamte Land in seine persönlichen Schwierigkeiten mit hinein. Aus reinem Privatinteresse zerstört Bibi Israel – unfassbar.

Bei seinem Deutschlandbesuch eben sagte er, das sei alles nur halb so wild, die Reform gefährde die Demokratie nicht. Alles Lügen. Es ist unglaublich, wie man heute alles erzählen kann, Wahrheit spielt keine Rolle mehr. Sie wollen das höchste Gericht kolonisieren, und Netanyahu mit seinen anstehenden Gerichtsprozessen will seine eigenen Richter wählen können. Krank. Er lässt Extremisten schalten und walten, weil er von ihnen abhängig ist, um an der Macht zu bleiben. Er ist ein Gefangener seiner Koalition.

Premier Benjamin Netanyahu ist mittig auf dem Protestplakat abgebildet, auf dem steht: «Die heilige Dreifaltigkeit» – und «Erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung: Das Land wurde verkauft.» Foto: Abir Sultan (Keystone)

Gemäss dem neuen Gesetz sollen ja rechtskräftig Verurteilte wie der Innen- und Gesundheitsminister Aryeh Deri wieder ins Kabinett können. Das ist so unfassbar korrupt. Ich hoffe, dass das Gericht es schafft, diese Bananenrepublik-Gesetze zu stoppen. Es ist absurd: Netanyahu verhält sich so, als sei Israel stabil und habe keine anderen Probleme. Dabei werden wir von vielen Seiten bedroht. Es scheint, als habe er vergessen, dass er mal die Atombombe im Iran verhindern wollte. Auch andere wichtige Bestrebungen wie die neuen Gesetze zum Schutz der Frauen wurden auf Eis gelegt.

Die Frauenrechte? Dieser Schutz wäre sehr wichtig. Gerade eben wurde wieder eine junge Mutter von drei Kindern von ihrem Ehemann ermordet. Ich fühle mich so betrogen. Die Ultraorthodoxen versuchten sogar durchzudrücken, dass Frauen für eine falsche Bekleidung an der Klagemauer ins Gefängnis wandern können. Wir bewegen uns in Richtung Diktatur.

Die Einschränkung von Frauenrechten und allgemeinen Grundrechten geht oft zusammen. Ja, man sieht das auch etwa in Ungarn oder Polen, und womöglich wurde Bibi dadurch «inspiriert». Deshalb demonstrieren Frauen hier auch im «Handmaid’s Tale»-Outfit, zum Beispiel in Tel Aviv. Die Frauen sind sehr beunruhigt. Auch die anderen Minderheiten kommen in der neuen Regierung zu kurz oder werden in die Ecke gedrängt; die Palästinenser sind die ersten, die verletzt werden.

Wie sehen Sie derzeit die Chance für den Frieden im Land? Ich hoffe immer noch auf eine Zweistaatenlösung. Aber sie scheint im Moment weit weg. Die Seiten haben sich verhärtet. Das einzig Gute, was man eventuell aus dieser Krise gewinnen kann, ist eine neue Einigkeit des Volks. Die Israelis werden sich der Diktatur nicht ergeben: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir klein beigeben. Es entsteht womöglich eine neue Solidarität: liberale, demokratische Kräfte gegen antidemokratische. Die alte Links-rechts-Konfrontation könnte passé sein. Klar ist, Netanyahu muss gehen. Und nach dieser Krise wird dann – vielleicht – alles besser. Rationaler.

«Mein jüngerer Sohn unterstützt Bibi. Stürmische Jugendliche erliegen leicht der Attraktion des Extremismus.» Zeruya Shalev

Wie sieht das die junge Generation? Demonstrieren Ihre Kinder? Meine Tochter ist 35, mein älterer Sohn 27, und ja, sie gehen zu Demonstrationen und engagieren sich sehr. Mein jüngerer Sohn allerdings unterstützt Bibi. Er ist 16 Jahre alt, und es geht ihm wie vielen Teenagern hierzulande. Er hat sich von Netanyahus charismatischem Populismus verführen lassen. Stürmische Jugendliche erliegen leicht der Attraktion des Extremismus. Ich hoffe, dass er zur Vernunft kommt.

Was tun Sie persönlich? Ich selbst habe am 4. Januar – dem Tag, als der Plan zur Justizreform verkündet wurde – den Roman, an dem ich gerade arbeitete, zur Seite gelegt. Seither habe ich mein normales Leben hinter mir gelassen. Ich schreibe Artikel, gebe Interviews, halte Reden vor Demonstranten. Ich gebe alles, um diese «Justizreform», diese Wende zur Diktatur, zu verhindern. Es ist noch nicht zu spät.

Wie ist die Stimmung in Haifa, wo Sie seit 2016 leben? Haifa ist ein wunderbares Modell des Zusammenlebens. Vor kurzem habe ich dort vor einer Menge von 50’000 Demonstranten gesprochen. Ein anderer Sprecher war ein Araber. Ich war so stolz auf meine Stadt. Nach der Spaltung, die der Premier und die Rechten die letzten Jahre befeuert haben, sind wir nun vereint im Kampf gegen diese Reform. Und Umfragen zeigen: Selbst viele Netanyahu-Wähler bedauern jetzt ihre Wahlentscheidung.

Die geplante Justizreform Infos einblenden Das Parlament votierte in erster Lesung bereits für die sogenannte Ausserkraftsetzungsklausel. Damit könnte eine einfache Mehrheit von 61 Abgeordneten Entscheidungen des obersten Gerichtes überstimmen und so Gesetze, die vom Gericht als nicht rechtskonform abgelehnt wurden, trotzdem erlassen. Und wollen die obersten Richter ein Gesetz kippen, müssen neu dann mindestens 12 der 15 obersten Richterinnen und Richter dafür stimmen. Bis jetzt genügt eine einfache Mehrheit. Zudem soll nur noch das Parlament das Recht haben, einen Ministerpräsidenten für amtsunfähig zu erklären, und zwar nur aus körperlichen oder mentalen Gründen. Rechtskräftige Verurteilungen und anderes sollen nicht mehr als Grund für eine Amtsenthebung gelten. Hintergrund: Das höchste Gericht entschied im Januar 2023, dass Innen- und Gesundheitsminister Ayat Deri, Vorsitzender der ultraorthodoxen Schas-Partei, kein Ministeramt in der im Dezember 2022 gebildeten Regierung Netanyahus ausüben dürfe, u.a. wegen seiner Vorstrafen. Auch Netanyahu könnte eventuell verurteilt werden: Ein Korruptionsverfahren gegen ihn läuft. (ked)

Wenn die Justizreform doch kommt: Würden Sie das Land verlassen? Eine schwierige Frage. Aber nein, das würde ich nicht. Ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um weiter für die Freiheit zu kämpfen. Und sollte es wirklich zu Gewalt und bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen, wird die Seite des höchsten Gerichts und der Rechtsstaatlichkeit starke Anhänger haben, auch im Militär; davon bin ich überzeugt.

Wie sollten die Schweiz, das Ausland reagieren? Deutliche Worte finden. Ich bin eine patriotische Israeli und will keine schmutzige Wäsche waschen, aber jetzt brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Auch wenn sie aus Kritik besteht. Benjamin Netanyahu ist der Einzige, der diesen Wahnsinn stoppen kann. Wer immer auf ihn einwirken kann, muss es tun.

