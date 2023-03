Aufregung in Seoul – Ausgebüxtes Zebra wieder sicher im Zoo Der dreijährige Hengst Sero hat die Bevölkerung in Südkoreas Hauptstadt für Stunden in Atem gehalten – und sich im Internet zum Star gemacht.

Der Trip ist zu Ende: Das dreijährige Zebra hat nicht nur in Südkorea Geschichte geschrieben. Foto: AFP (24. März 2023)

Ein stundenlang durch die südkoreanische Hauptstadt Seoul herumirrendes junges Zebra ist wieder heil in seinem Zoo-Gehege gelandet. Sero gehe es gut, teilte Seouls Tier- und Vergnügungspark für Kinder am Freitag mit. Seine Eskapaden hatten den dreijährigen Zebra-Hengst binnen kürzester Zeit zum Internetstar gemacht.

Sero war am Donnerstag nach seinem gelungenen Fluchtversuch über drei Stunden zwischen Autos hindurch durch die Strassen der Hauptstadt getrabt, bevor ihn Zoowächter wieder einfangen und betäuben konnten. Fotos in den Online-Netzwerken zeigen, wie er schlafend in den Zoo zurückgebracht wurde.

Tausende Internetbeiträge befassten sich mit dem Kurztrip des gestreiften Steppentiers. Ein Video zeigt Sero, wie er sich ruhig zwischen an einer Ampel wartenden Autos hindurch schiebt. Auf einem anderen Foto steht er in einer schmalen Gasse vor einem Essensboten gegenüber: «Haben Sie Essen bestellt?», lautet der Kommentar.

Nach Angaben des Zoos ist Sero ein regelrechtes «Muttersöhnchen», das den Tod seiner Mutter vor drei Jahren und später seines Vaters nie überwunden hat. In einem im Januar veröffentlichten Video heisst es, seit dem Tod seiner Eltern sei das junge Zebra verhaltensauffällig: «Er wollte nicht mehr in sein Gehege zurückkehren und hat sogar Streit mit einem Känguru angefangen».

Seine Pfleger hätten versucht, ihn mit besonderen Spezialitäten vom Herumstreunen abzuhalten – leider ohne Erfolg.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.