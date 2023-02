Achtelfinal-Hinspiele Champions League – Ausgerechnet Coman erlöst die Bayern in Paris Der ehemalige PSG-Spieler Kingsley Coman sorgt für den 1:0-Erfolg von Bayern München bei den Franzosen. Milan gewinnt mit dem gleichen Resultat gegen Tottenham.

Jubelt verhalten über sein Tor wegen der PSG-Vergangenheit: Bayerns Kingsley Coman. Franck Fife (AFP)

Bayerns Münchens Finalheld Kingsley Coman ist in der Champions League wieder zum Schrecken von Paris Saint-Germain geworden. Der französische Nationalspieler, der 2020 im Endspiel gegen seinen Ex-Club das Siegtor köpfte, war beim 1:0 (0:0) des deutschen Rekordmeisters beim ersten Teil der Achtelfinal-Kraftprobe mit dem anfangs wirkungslosen Weltmeister Lionel Messi und dem nach seiner Einwechslung wie entfesselt aufspielenden PSG-Joker Kylian Mbappé mit einem Volleyschuss wieder der Matchwinner.

Beim Tor von Coman (53.) nach Flanke von Alphonso Davies im ausverkauften Pariser Prinzenpark machte Europameister Gianluigi Donnarumma im PSG-Tor allerdings eine arg schlechte Figur. Die vor allem nach der Pause sehr dominanten Bayern gehen nun als Favorit in das Rückspiel am 8. März in München. Dann müssen Messi, Neymar und der nach dem Coman-Tor eingewechselte Mbappé mehr bieten als in der ersten Halbzeit vor den eigenen Fans.

Immerhin belebte der zuletzt verletzte Mbappé das Spiel der Gäste erheblich, seine Tore in der 74. und 82. Minute wurden aber zu Recht wegen Abseits nicht anerkannt. Bayerns Abwehrspieler Benjamin Pavard kassierte in der Nachspielzeit wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte und fehlt damit im Rückspiel.

Der AC Mailand darf auf den ersten Einzug in den Viertelfinal der Champions League seit elf Jahren hoffen. Der italienische Meister gewann gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0). Brahim Diaz sorgte nach sieben Minuten für den einzigen Treffer und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 8. März in London.

Von der Formschwäche der Italiener, die seit Jahresbeginn nur einen Erfolg aus acht Pflichtspielen holen konnten, war zu Beginn nichts zu sehen. Mit der ersten Torgelegenheit ging Milan in Führung. Erst scheiterte Frankreichs Vizeweltmeister Theo Hernandez an Spurs-Keeper Fraser Forster, auch den Nachschuss von Diaz parierte der Engländer, der beim dritten Versuch allerdings machtlos war: Mit einem Flugkopfball sorgte der Spanier für das 1:0 (7.).

Die Gastgeber zogen sich im weiteren Verlauf zurück und überliessen den Engländern die Kontrolle. Harry Kane und Co. kamen jedoch selten vor das Milan-Tor. Auch nach dem Seitenwechsel kam Tottenham gegen die gute Abwehr des Tabellenfünften der Serie A nicht zu richtigen Chancen. Mit der Einwechslung des brasilianischen WM-Stars Richarlison hoffte Gäste-Trainer Antonio Conte im Angriff auf mehr Gefahr (70.). Die gab es jedoch nur vor dem eigenen Tor: Charles de Ketelaere (78.) und der starke Thiaw (79.) köpften jeweils freistehend knapp vorbei und verpassten eine noch bessere Ausgangslage für Milan.

