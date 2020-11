Restaurants in der Corona-Krise – Ausgerechnet den Zürcher Wirtepräsidenten trifft es Urs Pfäffli gibt die Newsbar und das Au Gratin am Bahnhofplatz auf. Damit hat auch die Gastrobranche der Stadt ein prominentes Corona-Opfer. Thomas Zemp

Nach 20 Jahren muss Urs Pfäffli die Newsbar und das Au Gratin wegen der Corona-Krise vier Monate früher aufgeben als geplant. Foto: PD

Am Sonntag ist er noch als Präsident des Stadtzürcher Gastroverbands in der «Tagesschau» des Schweizer Fernsehens aufgetreten und hat dort über die Krise in seiner Branche Auskunft gegeben. Jetzt hat Urs Pfäffli an die Türen zu seinen Restaurants am Bahnhofplatz eine Notiz gehängt, dass er seine Newsbar und das gleich darüber liegende Au Gratin per Ende Monat aufgibt. Nach 20 Jahren erfolgreichen Wirtens an dieser prominenten Lage mitten in der Stadt.

Pfäffli ist kein reines Corona-Opfer, er hätte die beiden Lokale auf Ende März des kommenden Jahres ohnehin verlassen müssen. Die Liegenschaftsbesitzerin PSP hat ihm gekündigt, ein Teil des Gebäudeblocks wird bereits seit Monaten umgebaut. Doch Pfäffli geht nun vier Monate früher als ursprünglich geplant – und das liegt am Coronavirus. Er nutzt die Möglichkeit der auf einen Monat verkürzten Kündigungsfrist. «So kann ich erhobenen Haupts meine Lokale verlassen.»