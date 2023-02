Bundesrat will härtere CO₂-Strafen – Ausgerechnet Rösti muss den Streit mit der Autobranche lösen Die Regierung will Missbräuche beim Neuwagen-Import unterbinden. Das provoziert einen Disput unter den Händlern. Schlichten soll nun der SVP-Bundesrat und Ex-Präsident des Verbands Auto-Schweiz. Stefan Häne

Heikle Aufgabe für den Ex-Chef von Auto-Schweiz: Albert Röstis Vorgängerin Simonetta Sommaruga hat vor ihrem Abgang zwei Verschärfungen für Autohändler auf den Weg gebracht. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Das Bundesamt für Energie (BFE) hat Hinweise darauf, dass Autohändler die CO₂-Bussen des Bundes umgehen. Der vermutete Trick: CO₂-intensive Neuwagen werden im Ausland offiziell in Verkehr gesetzt, ein halbes Jahr dort stehen gelassen und danach in die Schweiz importiert. Der Grund: Nach Ablauf von sechs Monaten gelten solche Autos hierzulande nicht mehr als Neuwagen, sie fallen also nicht mehr unter die CO₂-Emissionsvorschriften und das Sanktionsregime des Bundes. Sie gehen als Occasionen durch, obschon sie praktisch fabrikneu sind.