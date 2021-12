Kantonsrat überstimmt Stadt Zürich – Ausländer dürfen nicht zur Polizeischule Die Stadt Zürich wollte Ausländerinnen zur Polizeischule zulassen. Doch die bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat beendet diese Pläne. Kevin Brühlmann

Zürcher Stadtpolizisten bei einer «Black Lives Matter»-Demonstration im Sommer 2020. Foto: Samuel Schalch

Am Montagmorgen wirkte René Isler nervös. Isler – Winterthurer Polizist mit Schnauz und einer der dienstältesten Zürcher Kantonsräte der SVP – wurde bei seiner Ansprache abgeklemmt, weil er zu lange redete. Dann lief er wie ein Billettkontrolleur im Parlamentssaal in Oerlikon umher, um seine Parteikolleginnen und -kollegen, die sich einen Kaffee geholt und in irgendwelchen Gesprächen verloren hatten, rechtzeitig zu ihrem Platz zu treiben. Dort sollten sie mit einer kleinen Fernbedienung abstimmen.

Per Knopfdruck sollte nach Isler unbedingt ein Satz im Gesetz verankert werden: «Die Angehörigen der Polizei müssen über das Schweizer Bürgerrecht verfügen.» Auch solche, die zur Ausbildung zugelassen werden, gelten als Angehörige der Polizei.