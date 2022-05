In einer Welt, in der offenbar nur noch Schwarz-Weiss-Schablonen gelten und daher sorgfältige Differenzierungen kaum mehr möglich scheinen, einer Welt, in der es nur noch die Guten und den Rest gibt, schlage ich die «Sunday Times» auf und lese: Das Vereinigte Königreich stellt weitere 1,3 Milliarden Pfund aus der «eisernen Reserve» für die Ukraine bereit. Gut so, denke ich mir.