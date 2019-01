1300 Polizisten führen Grossrazzia im Ruhrgebiet durch

Die Polizei im Bundesland Nordrhein-Westfalen führt zurzeit eine Grossrazzia durch. Der Grund: Die Beamten gehen gegen kriminelle arabische Grossfamilien vor.

Mehr als 1300 Polizisten durchsuchten in den grossen Städten des Ruhrgebiets diverse Shisha-Bars, Spielhallen und Cafés. Bei diesen Einrichtungen besteht der besondere Verdacht, dass sie für Geldwäsche benutzt werden. Alle Beamten schlugen zeitgleich um 21 Uhr zu.

«Auftakt zur grössten Razzia gegen Clan-Kriminalität in der NRW-Geschichte», schrieb die Behörde im Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) auf Twitter. Innenminister Herbert Reul sei bei den Massnahmen in Bochum vor Ort gewesen. Zu den Durchsuchungen in den Gaststätten gab es auch Beamte, die Strassenkontrollen durchführten. Wie die «Rheinische Post» schreibt, wollte man damit die Raser, beziehungsweise Poserszene aufschrecken.

Bereits jetzt wurden erste Verhaftungen bestätigt. Eine Bilanz wird allerdings erst am Sonntag erwartet. (sda)