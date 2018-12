500 neue Fälle des Ebola-Virus im Kongo entdeckt

Im Kongo sind 500 neue Fälle von Erkrankungen durch das Ebola-Virus bekannt geworden. 452 Fälle wurden bestätigt; bei 48 sei die Krankheit wahrscheinlich, teilte das kongolesische Gesundheitsministerium am späten Dienstagabend mit. Bislang sind insgesamt 289 Menschen gestorben. Die Eindämmung des hämorrhagischen Fiebers ist in der Provinz Nord-Kivu besonders schwierig, weil in dem rohstoffreichen Gebiet mehrere bewaffnete Gruppen aktiv sind.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist dies inzwischen der zweitschwerste Ebola-Ausbruch der Geschichte. Bei der bisher folgenschwersten Ebola-Epidemie in Westafrika kamen 2014/2015 mehr als 11'000 Menschen ums Leben. (aqie/sda)