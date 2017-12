Der rechtsextreme Offizier, der zum falschen Flüchtling wurde

Am Ende einer langen Busfahrt erreicht Franco A. sein neues Zuhause. Er ist in Bayern gelandet, Zirndorf bei Fürth, in einer Art Flugzeughangar. Obwohl an diesem Tag wieder etliche Flüchtlinge angekommen sind, läuft alles geordnet ab. So, wie A. es mag. Jeder habe sich friedlich sein Bett gesucht, und das sei es dann gewesen, sagt A. in seine Handykamera, mit der er sich selbst filmt für eine Art Videotagebuch. Das Verhalten der anderen sei in Ordnung und: Die Toilette sei sauber. Alles bestens.

Doch A. denkt gar nicht daran, sich häuslich einzurichten, denn er ist in geheimer Mission unterwegs. Er muss jetzt daran arbeiten, wie ein echter Flüchtling zu wirken, so zu sein wie all die anderen, die sich aus Syrien hergeschleppt haben. Was sind das überhaupt für Flüchtlinge, fragt sich A., er mustert diese Fremden im Hangar, und er findet, dass sie gar nicht so schutzbedürftig aussähen. Sie hätten Reisekoffer und wirkten ganz gewöhnlich, weder hungrig noch traumatisiert, sagt er in seine Kamera. Er selbst sei hingegen ein wenig verwahrlost, der Tarnung wegen – ein ungewaschenes, unrasiertes Gesicht als Camouflage. «Wär aber gar nicht nötig gewesen», sagt A. Wie lange er hier ausharren wird, weiss er nicht. Gleich nach der Ankunft hat er sich vorsichtshalber schon mal nach Fluchtwegen umgesehen. Oder bleibt er doch länger, um einen sehr teuflischen Plan umzusetzen, den man ihm später vorgeworfen hat?

Franco A., heute 28, tut damals über Monate so, als sei er ein Flüchtling. Tatsächlich ist er Deutscher. Ein Oberleutnant der Bundeswehr. Am 26. April 2017 hat man ihn verhaftet, der Verdacht ist so einmalig wie ungeheuerlich: Franco A. wollte angeblich, als Flüchtling getarnt, einen Terroranschlag begehen. Die Gewalttat sollte einem Syrer zugeschrieben werden, und das sollte die Bevölkerung in Deutschland gegen Flüchtlinge aufbringen. Seit einem halben Jahr beschäftigen sich Ministerien, Parlament und die Bundesanwaltschaft mit dem Fall. Die Ermittlungen sind fast abgeschlossen. Bis Mittwoch schien sicher, dass A. wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt wird.

Er wünschte sich Liebe

Doch nun hat das oberste Gericht überraschend den Haftbefehl aufgehoben. Franco A. kommt wieder auf freien Fuss. Die Richter sehen Verstösse gegen das Waffengesetz und auch Betrug als möglich an. Aber plante er wirklich einen Anschlag? Für die Richter jedenfalls besteht kein dringender Tatverdacht. Nun wird der Generalbundesanwalt die schwierige Entscheidung treffen müssen, ob er A. wegen einer terroristischen Tat anklagt oder nicht.

Im Frühjahr, als A. ins Untersuchungsgefängnis musste, da befürchteten manche, in der deutschen Armee sei eine rechtsterroristische Zelle mit vielen heimlichen Helfern entstanden. Es war ein Schock, und der rührte auch daher, dass Franco A. bereits 2013 wegen seines rechtsextremen Weltbilds aufgefallen war, ohne dass seine Vorgesetzten reagierten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen diagnostizierte, noch bevor der Fall untersucht war, einen «falsch verstandenen Korpsgeist» und stellte gleich den gesamten Militärapparat unter Verdacht. Recherchen von «Süddeutscher Zeitung», NDR und WDR legen nun nahe: Franco A. war, wenn überhaupt, ein Einzeltäter. Es gab weder ein Terrornetz noch eine Terrororganisation.

Franco A. wirkt auf Fotos attraktiv und modebewusst, er trägt dichtes schwarzes Haar, einen Vollbart und Hipster-Brille. Hinter diesem gepflegten Äusseren verbirgt er Angst und Unbehagen. Einmal vertraut er seinem Telefon an, er schaffe es nicht, er selbst zu sein. Er wünsche sich Liebe, traue sich aber nicht, es zu sagen. In persönlichen Notizen hadert er mit sich wegen seines ungeschickten Umgangs mit Frauen. Im verunsicherten Inneren von Franco A. ballt sich Hass. Er ist ein Rechtsextremist und Antisemit. Einmal chattet er mit einem Freund in Finnland, wo dieser blonde «Schönheiten» entdeckt hat. Franco A. schreibt ihm, er solle diesen Anblick geniessen, «damit du weisst, wofür wir kämpfen». Der Freund möge immer daran glauben, «dass wir das schaffen». Der andere entgegnet, die «Unterrassen» müssten vertrieben werden.

Verräterisch sind auch die Selbstgespräche, die A. beim Autofahren führt und auf seinem Smartphone mitschneidet. Die Ermittler haben mehr als hundert solche «Selbstreflexionen» ausgewertet, sie lassen in das Seelenleben eines politisch Radikalisierten blicken, der mit dem Gedanken spielt, gegen die herrschenden Verhältnisse anzugehen. Gewalt, sagt er einmal, müsse eine Option sein.

Die Fixierung von Franco A. auf Rasse, Religion und Herkunft wirkt erstaunlich vor seinem eigenen Hintergrund. Er ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters, den er kaum je gesehen hat. Er hat an einer französischen Militär-Elitehochschule studiert, später ist er als Offizier der Deutsch-Französischen Brigade im Elsass stationiert. Seine italienischen Wurzeln scheint er als Schande zu empfinden, einmal beklagt er, dass sein Vater Gastarbeiter sei und ein Abkömmling «ausländischer Horden». Seine Mutter habe durch die Beziehung zu seinem Vater so etwas wie Rassenschande begangen. Hasst sich A. womöglich selbst?

Jetzt müssen die Ermittler entscheiden, ob sie ihn wegen der «Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat» anklagen. Wie der Name schon sagt, will der Gesetzgeber hier für etwas strafen, das bloss vorbereitet wird. Die Ermittler haben lange vermutet, dass A. Gewalt anwenden wollte und dass die Vorbereitung damit begonnen hat, dass er einen syrischen Flüchtling spielte.

In den letzten Tagen des Jahres 2015 stellt sich A. unter dem Namen David Benjamin in einer Polizeiwache vor. Er will Asyl beantragen. Er landet in der Unterkunft in Zirndorf. Im November 2016 wird er von der Migrationsbehörde angehört. Franco A. tut so, als könne er nur gebrochen Deutsch. Ansonsten spreche er Französisch. Eine Dolmetscherin wird hinzugezogen. A. erklärt, Islamisten hätten ihn und seine Familie auf ihrem Bauernhof in Syrien mit Granaten angegriffen. Sein Vater sei gestorben, er selbst habe verletzt fliehen können.

In der Asylunterkunft teilt er sich ein Zimmer mit mehreren Syrern. Die werden später sagen, sie hätten ihn kaum je gesehen. Er sei zweimal gekommen, in einem Mercedes, und sei dann immer morgens um drei Uhr wieder abgefahren. Er sei nett gewesen, habe aber kein Arabisch gesprochen. So führt Franco A. mehr als ein Jahr lang ein Doppelleben: Mal ist er Soldat im Elsass, mal Flüchtling in Bayern, der sich jeden Monat Hunderte Euro an Sozialleistungen abholt.

Bis hier könnte Franco A. noch als Spinner durchgehen oder, im besten Fall, als Undercover-Rechercheur, der sich auf der Jagd nach Missständen in das Flüchtlingsversorgungssystem einschleicht. So jedenfalls stellt es sein Verteidiger Frank M. Peter dar: Franco A. habe «investigative Forschung» betrieben, um das Chaos der Flüchtlingskrise zu dokumentieren. Die Ermittler aber sind davon nicht überzeugt. Starke Indizien belasten Franco A. Auch jetzt noch – nach der Aufhebung des Haftbefehls. Im Jahr 2017 zum Beispiel besorgt sich A. illegal eine Schusswaffe. Vor dem Rückflug aus Wien versteckt er sie im Putzschacht einer Toilette am Flughafen, wo er sie Tage später wieder abholt – wobei er dann erwischt wird. Ausserdem hat sich Franco A. mit einem Bekannten darüber unterhalten, dass die Kleine «Hunger» habe; die Ermittler deuten das als Codewort dafür, dass er Munition für die Pistole brauchte.

Und die Fahnder haben Aufzählungen von Namen gefunden, die sie als «Todeslisten» interpretieren. Sie sind wirr, der Chaos Computer Club steht darauf, ebenfalls der deutsche Justizminister. An diese Namen knüpft dann eine Art To-do-Liste an, mit Angaben wie «Kühlschrank» oder «Musikböxchen». Franco A. hat ausserdem eine Skizze des Berliner Büros von Anetta Kahane angefertigt, einer bekannten Aktivistin gegen Rechtsextremismus. Die Skizze ist sehr detailreich, zeigt Eingänge und Ausgänge. Aber reicht das alles als Beweis dafür, dass A. einen Anschlag plante? Kenner des Verfahrens können über eine konkrete Tatplanung so gut wie nichts sagen. Wenn es einen Terrorplan gegeben haben sollte, so muss er noch in einem sehr frühen Stadium gewesen sein.

Die Ermittler sind auch der Möglichkeit nachgegangen, dass Franco A. ein Wirrkopf ist. Der forensische Psychiater Norbert Leygraf hat sich die Akten angesehen und ein paar Auffälligkeiten festgestellt, sie lassen sich ungefähr so zusammenfassen: Im Kleinen ist Franco A. ein Einzelgänger, der unsicher und leicht zu kränken ist, der Probleme mit Selbstwertgefühl und Beziehungen hat, der mehr mit seinem Smartphone redet als mit Mitmenschen. Im Grossen sieht A. die Gesellschaft gefährdet durch Überfremdung oder eine «jüdische Weltherrschaft». Womöglich gibt es Zusammenhänge zwischen dem Kleinen und dem Grossen. Der Psychiater Leygraf kommt zu dem Schluss, dass A. einige Besonderheiten aufweise, aber nicht krankhaft gestört und schon gar nicht schuldunfähig sei.

Als die deutsche Verteidigungsministerin vom Fall Franco A. erfuhr, suchte sie grösstmögliche Distanz. «Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen», sagte von der Leyen, die vor allem darum bemüht war, Schaden von sich selbst abzuwenden. Für Kenner der Truppe war dieses harte Urteil nie nachvollziehbar. Zwar kommen Rechtsradikalismus, Sympathie für Nazis und reaktionäre Rituale immer wieder vor, aber der Vorwurf eines allgemeinen Haltungsproblems ist stark übertrieben. Auf jeden Fall war es ein Fehler, dass Franco A.s radikale Ansichten, obwohl in der Armee bekannt, keine Konsequenzen hatten.

In perfektem Deutsch ausgefüllt

Völlig bizarr mutet heute A.s Flüchtlingsverfahren an. Der Anhörer schöpfte keinen Verdacht, als A. Deutsch sprach. Die Dolmetscherin will sich sofort darüber gewundert haben, dass A. als Syrer akzentfrei Französisch konnte, dafür aber kein Wort Arabisch. Trotzdem wurde er als Flüchtling aufgenommen. Einmal füllte er ein Formular auf Deutsch aus, teilweise sogar mit perfekter Rechtschreibung.

Wenn es also wirklich nur sein Ziel gewesen sein sollte, das Chaos der Flüchtlingskrise in Deutschland zu dokumentieren, so ist es Franco A. gelungen. Aber ist die anfängliche Hypothese der Ermittler schlüssig, dass er auch Gewalt anwenden wollte? Hätte ein Anschlag mit einer alten Pistole wirklich ganz Deutschland gegen Flüchtlinge aufbringen können? Zumal sich A. als Christ ausgab, der selbst vor Islamisten geflüchtet war? Die Richter begründen die Aufhebung des Haftbefehls unter anderem damit, dass «wesentliche Unstimmigkeiten» bezüglich der vermeintlich geplanten staatsgefährdenden Gewalttat verblieben.

Der Verteidiger von Franco A. dürfte sich bestätigt fühlen. Er sieht seinen Mandanten allein schon durch das Video entlastet, das der einst im Hangar in Zirndorf bei Fürth gedreht hat. Franco A. wirkt da zeitweise wie ein verunsicherter Junge, der sich zu weit von seinem Zuhause entfernt hat. Er erzählt, wie sehr er seine Mutter liebe und dass er sich nie so allein gefühlt habe. Jetzt denke er über das Leben nach und stelle fest, dass man auch mit wenig zufrieden sein könne. «Ich hoffe, dass mir alles eine Lektion ist. Gute Nacht.»

