Die Tür, die Leben rettete

Die berühmteste Tür der Republik befindet sich in Halle an der Saale, Humboldtstrasse 52. Sie verschliesst den Eingang zum Vorhof einer Synagoge. Auf den ersten Blick wirkt sie gewöhnlich, schlichtes braunes Holz, eingefasst in eine gelbe Backsteinmauer. Tatsächlich aber ist sie ein echtes Hindernis. Steht sie offen, sieht man, wie massiv sie tatsächlich ist. Die Bilder der Einschüsse, die bis heute wie Narben neben, über und unter dem Schloss zu sehen sind, gingen um die Welt. So wie das Video des Täters, Stephan B., der fluchend und ratlos vor dieser Tür steht. Und an ihr scheitert.

Die Tür hat am 9. Oktober den Rechtsradikalen Stephan B. am Eindringen gehindert, er wollte ein Massaker anrichten an den 51 Juden, die hinter ihr Jom Kippur gefeiert haben, das Versöhnungsfest. Steht man vor der Tür, erkennt man die Spuren von Blei, wo die Kugeln ins Holz eingedrungen sind. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Attentat vor der Tür gestanden, Reiner Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Horst Seehofer und sein Kollege Holger Stahlknecht, der Innenminister des Landes. Ihnen allen war die Dankbarkeit anzusehen, dass dieses Stück Holz gehalten hat.

Bald soll die Tür ausgestellt werden, vielleicht im Hof der Synagoge, vielleicht in der Innenstadt, über die Details wird die Gemeinde noch beraten. Ihr Vorsitzender, Max Privorozki, 56 Jahre alt, arbeitet die Besuche von Politikern scheinbar stoisch ab, erst danach will er sich psychologische Hilfe suchen. Er stand hinter der Tür, er hörte die Schüsse. «Darunter werde ich noch lange leiden», sagt Privorozki.

Aus der Geschichte dieser Tür kann man viel lernen, nicht nur über die Gefahr für Jüdinnen und Juden in diesem Land. Sondern auch darüber, dass der deutsche Staat an zu vielen Orten immer noch zu wenig dafür tut, sie vor Gefahr zu schützen. Ja, dass er bisweilen sogar sträflich fahrlässig agiert. Halle ist einer dieser Orte.

Der Schutz der Synagoge in Halle war vergessen worden. Grund: eine «Regelungslücke».

Um die Tür zu bekommen, mussten sich die Gemeindemitglieder aus Halle ans Ausland wenden, an die Jewish Agency, eine karitative Organisation mit Sitz in Jerusalem. Es war das Jahr 2015. Ein Islamist in Paris hatte gerade vier Menschen in einem koscheren Supermarkt ermordet, ein anderer in Kopenhagen eine Bar-Mizwa-Feier angegriffen und den jüdischen Sicherheitsmann erschossen. Die Jewish Agency schickte, um der Gemeinde in Halle bei simplen Massnahmen zu ihrem Schutz zu helfen, 13'000 Euro aus Spendenmitteln, genauer: aus dem Nachlass der amerikanischen Hotelbesitzerin Leona M. Helmsley, die 2007 gestorben ist und ihr Vermögen für wohltätige Zwecke vermacht hat.

Nur so konnte die Tür in Halle bezahlt werden. Faustdick ist sie, Eiche, schwere Eisenscharniere biegen sich, wenn man die Tür öffnet, danach rastet sie wieder in einem wuchtigen Schloss ein. Nur wegen der Spende kam die Gemeinde auch an die einfache Videokamera, die am 9. Oktober jene Bilder ins Innere der Synagoge übertrug, die den Menschen drinnen zeigten, wie der Mann da draussen vor der Tür wütete. Ein Stück Hightech. Umgeben von alten, dunklen Holzbrettern und einem verschrammten Steinboden.

Der Chef der Jewish Agency ist ein Israeli, Isaac Herzog, man erreicht ihn am Telefon, er hat noch immer die hohe Stimme, mit der er früher als Oppositionschef in der Knesset Ministerpräsident Benjamin Netanyahu anging. Was er sagt, klingt hart und bitter. Warum, sagt Herzog, müsse die Jewish Agency einspringen, um in einem der reichsten Länder Synagogen zu schützen? Er zitiert einen Spruch aus dem Talmud, von Rabbiner Hillel, der zur Zeit von Jesus lebte: «An einem Ort, wo es niemanden sonst gibt, musst du es selbst tun.»

Steht man direkt vor ihr, erkennt man noch die Spuren von Blei, dort, wo die Kugeln ins Holz eingedrungen sind. Foto: Keystone

Erst im April dieses Jahres, sagt Herzog, habe die Tür in Halle ein «Update» aus Mitteln der Jewish Agency erhalten, eine technische Nachrüstung. Die Details seien geheim. Sechs Monate vor dem Anschlag war das. Am Tag danach hat Isaac Herzog einen Brief an Angela Merkel geschrieben: «Ich rufe Sie respektvoll auf, sicherzustellen, dass die Sicherheit in und um Synagogen hohe Priorität erhält.»

In Halle gab es diese Priorität nicht, die jüdische Gemeinde war schlicht vergessen worden, so wie überall in Sachsen-Anhalt. Vom Staat gab es kein Geld für die Tür oder andere Schutzmassnahmen. Der Grund: Es gibt eine Regelungslücke, die 13 Jahre lang bestand und den Verantwortlichen nicht auffiel. Am 20. März 2006 hat SachsenAnhalt einen Staatsvertrag mit der jüdischen Gemeinde geschlossen. In Artikel 3 heisst es: «Das Land gewährleistet den Schutz der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt.» Im Protokoll zur Vereinbarung steht: «Näheres bleibt besonderen Vereinbarungen vorbehalten.»

Aber eben diese Vereinbarungen, die in anderen Bundesländern Zuschüsse für schusssichere Fenster, Sicherheitsschleusen und Türen ermöglicht hätten, gab es in Sachsen-Anhalt nicht. In der Landesregierung hält man das inzwischen für einen Fehler. Ausserhalb der Landesregierung gibt es Menschen, denen dazu noch ganz andere Bemerkungen einfallen.

Man sieht: Elf Projektile, vielleicht mehr. Stecken geblieben, auf halber Strecke.

Man erreicht den Innenminister früh am Morgen. Holger Stahlknecht ist im Auto unterwegs, er ist ein erfahrener Politiker, Chef der CDU seines Landes. Fragt man ihn nach diesem Versagen, findet er keine Erklärung. Man darf dazu aus dem Gespräch zitieren, was die Pressestelle freigibt. Es bleibt nur ein Satz: «Die Möglichkeit einer gesonderten Vereinbarung, die der Staatsvertrag bietet, hatte vorher keiner der Vertragspartner gesehen.»

Unwissenheit kann es nicht gewesen sein. Erst im Mai dieses Jahres meldete sich die jüdische Gemeinde Dessau bei Stahlknechts Ministerium. In der Dessauer Synagoge war zum zweiten Mal eingebrochen worden, nun ging es darum, Türen und Fenster mit Gittern und Schutzfolien für 17'000 Euro zu verstärken. Auf diese Idee war die Gemeinde nicht selbst gekommen, die Massnahmen hatte ein Fachmann des Landeskriminalamts empfohlen, der die Synagoge zuletzt am 3. April besucht hatte.

Stahlknechts Ministerium lehnte es ab zu zahlen. Dieser Bitte könne «nicht entsprochen werden, da der Staatsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt eine solche Kostenübernahme nicht vorsieht».

Bildstrecke: Presseschau zum Anschlag in Halle

Am Telefon in Jerusalem sagt Isaac Herzog: «Es ist nicht meine Aufgabe, Ihre Regierung zu kritisieren.» Es sei doch nur «ein Tropfen im Meer», was seine Organisation in Deutschland für die Sicherheit von Synagogen leiste. Etwa 670'000 Euro habe die Jewish Agency seit 2015 als Spenden nach Deutschland geschickt, Geld aus einem speziellen «Security Assistance Fund for Jewish Communities». Geld, das man auf etwa 30 ärmere jüdische Gemeinden verteilt habe. Gemeinden, die sich nicht anders zu helfen wussten.

Liebe Deutsche – so kann man ihn auch verstehen -, es braucht nicht viel Geld. Es sind nicht viele jüdische Einrichtungen übrig geblieben in eurem Land. 105 jüdische Gemeinden gibt es heute in Deutschland, nur 140 Synagogen, allein in der Stadt London gibt es mehr. In Halle haben 13'000 Euro gereicht, um den Unterschied zu machen zwischen Leben und Tod für bis zu 51 Menschen.

Mindestens elf Projektile sind in der Tür stecken geblieben. Obwohl der Täter immer wieder auf eine einzelne Stelle oberhalb des Türschlosses gefeuert hat, das sieht man, wenn sie jetzt mit einem Quietschen geöffnet wird, haben sich die Kugeln nur bis zur Hälfte der Tür durchgebohrt.

Fährt man durch Deutschland und besucht jüdische Gemeinden, sieht man, was sich zumindest für den Moment geändert hat. Überall stehen Streifenwagen und Polizei, manchmal patrouillieren sie mit umgehängter Maschinenpistole. Auf eine Tür, die hält, will sich kein Innenminister mehr verlassen. Aber in den Gemeinden ist keine Ruhe eingekehrt, zu gross ist die Sorge, dass das wieder nur ein bekanntes Ritual ist. Dass der Staat Präsenz zeigt, solange alle hinschauen. Um dann wieder wegzuschauen. «Zum Ritual danach gehört das Versprechen, dass man sich um die Sicherheit kümmern müsse», sagt Michel Friedman, der frühere Vizepräsident des Zentralrats der Juden. «Wenn ich nett bin, sage ich, dass das ernst gemeint ist.»

Seit Halle wird das auch in Sachsen-Anhalt ernst genommen. Es gibt Geld, auch wenn es noch immer keine förmliche Vereinbarung gibt. Vor den Synagogen ist Dauerschutz angeordnet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. «Ich will nicht erleben müssen, dass eine von ihnen wie 1938 brennt», sagt Stahlknecht. Noch vor wenigen Monaten hatte die Gemeinde in Magdeburg beklagt, dass sie nicht gehört wurde: «Wir setzen uns seit Jahren dafür ein, dass die Polizei an Feiertagen Beamte vor der Synagoge postiert, und haben viele Male die Termine für Gottesdienste und Feiertage an die Polizei weitergegeben», sagte Wadim Laiter, der Vorsitzende. «Doch wir bekommen immer nur Absagen.» Das Innenministerium verweist darauf, dass man immer wieder und vor allem auf Anforderung Synagogen geschützt habe.

Der Innenminister hat jetzt einen Zehn-Punkte-Plan auf den Weg gebracht, der mehr Schutz für Synagogen vorsieht, mehr Verfassungsschutz, mehr Polizei, mehr Opferbetreuung. Es soll besser werden. Und zwar schnell. «Man weiss nicht, ob man lachen oder weinen soll», sagt Reinhold Robbe. Der SPD-Mann war Wehrbeauftragter und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. «Es ist immer gleich, es müssen erst furchtbare Dinge geschehen, bis sich etwas ändert.»

In vielen kleinen Gemeinden ist ein Mann mit Schlüssel die ganze Security. Untrainiert. Unbewaffnet.

Der Schutz jüdischen Lebens auf deutschem Boden hat eine besondere Bedeutung. Nach Holocaust und Kriegsende schien die Rückkehr erst undenkbar zu sein, der erste baden-württembergische Landesrabbiner kam ohne seine Frau nach Deutschland. Sie weigerte sich. Ohne das Gefühl, sich hier sicher zu fühlen, hätte es keine Rückkehr jüdischen Lebens nach Deutschland gegeben.

Eine Welle antisemitischer Schmierereien an Friedhofsmauern und Synagogen beendete 1959 fast die Rückwanderung aus Israel. 1966 verabschiedete der Jüdische Weltkongress eine Resolution, man sei «tief beunruhigt über das Auftreten eines extremen Nationalismus in Deutschland». Die Worte könnten von heute stammen. Im selben Jahr öffnete in Frankfurt die erste jüdische Schule. Gleichzeitig fand in der Stadt der zweite Auschwitz-Prozess statt.

Und bis heute reisst es nicht ab, eine Bombe in der Jüdischen Gemeinde Berlins während der Gedenkfeier am 9. November im Jahr 1969, der Brandanschlag auf das jüdische Altenheim in München mit sieben Toten 1970, nach weiteren Anschlägen dann das Bombenkomplott gegen die Grundsteinlegung der Münchner Synagoge 2003. Zur Gefahr von rechts ist die von Islamisten dazugekommen.

Nach dem Anschlag in Halle sagte Horst Seehofer im Bundestag, man müsse «alles Menschenmögliche tun», um jüdische Einrichtungen besser zu schützen. Dann erzählte er von einem Mann, der ihm vor der Synagoge in Halle zurief: «Ihr könnt uns nicht beschützen.» Es gibt viele Orte, an denen der Staat machtvoll demonstriert, dass er es kann. In München zum Beispiel gibt es durchgehend Polizeipräsenz und ausreichend Geld für Schutzmassnahmen. Aber wahr ist auch, dass dies an vielen Orten anders ist, dass Gemeinden um jeden Cent ringen müssen, dass sie für ihren Schutz selbst bezahlen. Wenn sie es sich leisten können.

Nach Halle sprach Stephan Mayer, Seehofers Parlamentarischer Staatssekretär, im Innenausschuss des Bundestages darüber, «dass einige jüdische Gemeinden in Deutschland über 50 Prozent der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel für Sicherheit ausgeben müssen», er persönlich halte das «schon für reichlich beschämend».

In Berlin, sagt der Vorsitzende Gideon Joffe, zahle man 20 Prozent der Sicherheitsmassnahmen selbst. Dabei geht es nicht nur um bruch- und schusssicheres Glas oder Sicherheitsschleusen. Am teuersten sind die Wachleute. Oft sind es junge Israelis, gerade aus dem Armeedienst entlassen. In Frankfurt werden sie in Sozialwohnungen der jüdischen Gemeinde einquartiert, nach zwei, drei Jahren gehen sie wieder zurück nach Israel. «Das setzt uns jüdische Gemeinden dem Vorwurf aus: Ihr seid die fünfte Kolonne Israels», sagt ein Gemeindemanager. Aber anders gehe es nicht, anders sei der Schutz nicht zu bezahlen. «Wann haben wir uns eigentlich zuletzt gefragt, warum wir das zulassen», sagt nach Halle ein Berliner Sicherheitsbeamter: «Warum schützen wir diese Menschen nicht selbst?»

Abseits der grossen Städte wird es für jüdische Gemeinden noch schwieriger, manche haben nur hundert Mitglieder, die von weit her zum Gottesdienst kommen. Der Schutz ist oft dürftig, die Verletzlichkeit gross. «Bei uns könnte jeder hereinspazieren in den Gottesdienst», sagt die Frau eines Landesrabbiners. Man könne sich «nur» schusshemmendes Glas leisten, «obwohl die Polizei uns schusssicheres empfiehlt», sagt der Vorsitzende einer Gemeinde mit 300 Mitgliedern. Seit drei Jahren plant die jüdische Gemeinde in einer süddeutschen Universitätsstadt die Absicherung ihrer Fenster und einen Zaun. Weil das Gebäude aber nur gemietet ist, geht nichts voran.

Was war das «Wunder» von Halle, das den Juden dort das Leben rettete?

«Dass es ein Idiot war.» Sagt einer in der Synagoge in Halle. Der Attentäter hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Anlage vorher auszukundschaften. Eingeständnisse wie diese hört man jetzt oft. Es sind Geschichten von maroden Zäunen, Alarmanlagen, deren Wartung überfällig ist, von Videokameras, die nur für die Nachwelt aufzeichnen. Weil niemand da ist, der vor dem Bildschirm sitzt, um eine Gefahr rechtzeitig abzuwenden. Es fehlt am Geld.

Wo, fragt ein hoher Kripo-Mann, kommt eigentlich bei den Juden «diese Erwartungshaltung» her?

Als man in einer kleinen Gemeinde dem Wachmann sagt, dass die Security bei ihm ja sehr gut organisiert sei, schüttelt er den Kopf. «Security?» Ein entgeisterter Blick. «Ein Mann mit einem Schlüssel.» Mehr gebe es hier nicht. Unbewaffnet. Untrainiert. Ein Freiwilliger. All dies muss hier im Ungefähren bleiben, niemand soll und darf erfahren, wo die Sicherheitsmassnahmen ungenügend sind. In vielen Gemeinden ist die Zurückhaltung zu spüren, bitte, wir wollen keine Probleme mit der Polizei und den Innenministerien. Wir brauchen doch deren Hilfe.

Für manche, die sich ehrenamtlich engagieren, ist es eine harte Prüfung, sich mit der deutschen Bürokratie auseinanderzusetzen. Viele sind Einwanderer, sie sind schon älter, ihr Russisch ist besser als ihr Deutsch. Manchmal sind Behörden auch genervt. Schliesslich empfehle man nicht nur Juden, sondern allen Bürgern, sich mit Spezialtüren oder -fenstern gegen Einbrecher zu schützen. Wo, fragt ein hochrangiger Kripo-Mann, komme bei jüdischen Gemeinden die «Erwartungshaltung» her, dass der Staat einem das schenkt?

Es sind so Sätze, die jüdische Ehrenamtliche zurückschrecken lassen. Als sei ihre Bedrohung Teil des normalen Lebensrisikos. Persönliches Pech. So wie es in christlichen Gemeinden üblich ist, sich freiwillig zu melden, um Plätzchen zu backen für den Adventsbasar, so werden dann bei kleineren jüdischen Gemeinden Freiwillige für die Sicherheitsgruppe gesucht. Ihre Aufgabe: Sie müssen Besucher am Eingang empfangen. Sie müssen den Code eintippen, um die Tür zu öffnen. Oder im Ernstfall: nicht eintippen. In einer süddeutschen Gemeinde werden Mitglieder in einer speziellen Nahkampftechnik geschult, Krav Maga. Die hat ihren Ursprung in der israelischen Armee.

Michel Friedman plädiert für einen einfachen Standard, Polizeischutz immer wenn gebetet wird, überall, von Anfang bis Ende. «Für die paar Stunden muss das möglich sein in einer Zeit, in der Höcke 23 Prozent bekommt.» Diesen Aufwand müsse man nun einmal betreiben, wenn man jüdisches Leben in Deutschland haben wolle. «Daran sind ja nicht die Juden Schuld.» Das dürfe auch nicht davon abhängen, ob es eine kleine oder eine grosse Gemeinde sei, ob zehn oder hundert Leben zu schützen seien. Und schon gar nicht vom Bundesland, «wir leben alle in der Bundesrepublik Deutschland». Friedman klingt kämpferisch, empört und müde zugleich. Er sagt: «Wir sind jetzt wieder auf dem Stand der Diskussion von vor 20 Jahren.»

Horst Seehofer immerhin hat versucht, einen gemeinsamen Standard durchzusetzen. In den Tagen nach Halle plädierte er in einer Sitzung mit seinen Länderkollegen dafür. Im Saal 2088 des Bundesrats herrschte eine ungewöhnlich ruhige, sachliche Stimmung, sagt ein Teilnehmer. Aber heraus kam nichts. Seehofer, hiess es später im Innenministerium, lerne gerade den Satz seines Amtsvorgängers Thomas de Maizière: Man sei als Innenminister des Bundes für alles verantwortlich, aber für nichts zuständig. Im Innenministerium prüfen sie gerade, ob die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit einem besonderen Programm Sicherheitsvorkehrungen der jüdischen Gemeinden fördern könnte. Türen zum Beispiel.

In Halle fehlt bis auf Weiteres die Klinke, mit der man die Holztür von aussen öffnen könnte. Wer hineinwill, muss auf jemanden mit einem Schlüssel warten. Ob die Klinke repariert und wieder anmontiert wird, ist noch offen. Bald ist die Tür ohnehin ein Museumsstück, sagt der Gemeindevorsitzende Max Privorozki.

Am Dienstag dieser Woche hat noch einmal sein Handy geklingelt. Einer der Nachlassverwalter der Hotelmagnatin aus New York war am Apparat, er war früher ihr persönlicher Anwalt. Sandor Frankel, geboren 1943. «Sie sollen wissen», sagte er, «dass wir nicht nur kalte Dollars sind, sondern Menschen, die mit ihren Gefühlen bei Ihnen sind.» Privorozki hat sich bedankt.

Der New Yorker Sandor Frankel verfolgt die Nachrichten aus Halle genau. Gerne würde er die Stadt Halle an der Saale besuchen, sagt er am Telefon. Er ist ein höflicher Mann, der immer lange Pausen macht, bevor er spricht.

Sie seien alle sehr glücklich in der Stiftung in New York. Sie haben so vielen Menschen das Leben gerettet. Drüben in Deutschland. An einem Ort, den bei ihnen in Amerika kaum einer kennt.