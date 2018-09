Lamas im Exil

Die kurvenreiche Strasse ist dürftig gepflastert und eigentlich zu schmal, um beidseitig befahren zu werden. Dem Taxifahrer scheint das egal zu sein. In hohem Tempo manövriert er sein Fahrzeug durch den dichten Verkehr, nicht ohne dabei konstant auf die Hupe zu drücken. Manchmal bremst er ab, um einer Kuh auszuweichen, die auf dem rissigen Asphalt ein Schläfchen hält. Und während man versucht, den Gedanken zu verdrängen, dass man sein Ziel womöglich nicht lebend erreichen wird, telefoniert der Fahrer mit der Familie und beschallt den Wagen mit einer Playlist für Touristen aus dem Westen – Justin Bieber, Michael Jackson, Taylor Swift. Nein, so möchte man nicht sterben.

Allein schon der überwältigenden Aussicht wegen, die einen in Upper Dharamsala erwartet, lohnt es sich, am Leben zu bleiben. Hier oben, auf 1850 Meter über Meer, erstreckt sich vor einem die Weite des indischen Bundesstaats Himachal Pradesh. Gerade taucht die sinkende Sonne das Tal in sattes Orange, und der schneebedeckte Himalaja schimmert im goldenen Licht.

Atemberaubende Lage: Blick auf Dharamsala. Foto: Getty Images

Im Innenhof des Klosters Namgyal tummeln sich kahl geschorene Mönche und Nonnen in rubinroten Kutten. Tibeter und Inder, Sinnsucher und Touristen. Sogar die bunten Turbane einer Gruppe kanadischer Hindus ragen aus der Menge. Eine angenehme Brise weht über den Hof, das monotone Gurren der tibetischen Sprache fügt sich in fast kitschiger Manier mit dem Bergpanorama zusammen.

Hinter den Wänden der Klosteranlage residiert der 14. Dalai Lama, und unweit davon entfernt befinden sich die Büros der tibetischen Exilregierung. Tibet-Aktivisten wie die Schauspieler Richard Gere, Pierce Brosnan oder Demi Moore nehmen die lange Reise auf sich, um in Upper Dharamsala ihre Retreats abzuhalten. Doch wer hier einen Sonnenuntergang erlebt hat, spürt, dass es nicht die Prominenz aus Hollywood ist, die dem Ort seinen magischen Glanz verleiht.

Beim Spazieren entlang der belebten Temple Road prallt die indische auf die tibetische Kultur.

Nach der chinesischen Invasion in Tibet im Jahr 1950 gewährte der indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru 1959 dem Dalai Lama und seinem Volk Asyl im Nordwesten des Landes. Dharamsala wurde zum neuen Mittelpunkt buddhistischen Lebens. Mittlerweile wohnen im Bergort am Fuss des Himalaja mehrere Tausend Tibeter. Beim Spazieren entlang der belebten Temple Road, vorbei an den unzähligen Shops und Strassenständen, prallt die indische auf die tibetische Kultur.

Der Geruch von Abgasen, Kardamom und Frittiertem beisst sich mit der frischen Bergluft. Auch die skrupellosen Autofahrer und wild gestikulierenden Inder passen so gar nicht zu den tibetischen Mönchen, die seelenruhig in den Cafés am Strassenrand sitzen und bei einer Tasse Tee das bunte Treiben beobachten. Es sind diese ständigen Irritationen, die Dharamsala so einzigartig machen.

Sind omnipräsent in Dharamsala: Die rotgewandeten buddhistischen Mönche. Foto: Keystone

Dabei sollte der Ort für die Tibeter nur ein Provisorium sein, bis man wieder zurückkehren würde; zurück zu den Wurzeln, nach Hause in ein freies Tibet. Die meisten Häuser wurden rasch und lieblos aus dem Boden gestampft, schliesslich war man nicht gekommen, um zu bleiben. Eines der ersten Gebäude, die in Dharamsala gebaut wurden, ist das Men-Tsee-Khang, das Institut für tibetische Medizin. Es wurde 1916 vom 13. Dalai Lama in Lhasa gegründet und 1961 von Tendzin Gyatsho, dem aktuellen Dalai Lama, in Dharamsala wiedereröffnet. Das Institut hütet und lehrt das Wissen der tibetischen Medizin. Rund 170 traditionelle Pflanzenrezepturen werden in der hauseigenen Produktion zu Pillen und Pulvern verarbeitet. Diese kann man in den Apotheken mit einem vom Arzt verschriebenen Rezept beziehen.

Tenzin Thaye ist einer dieser Ärzte. Zu seinen Patienten gehört auch der Dalai Lama. Oft begleitet er ihn auf seinen Reisen um die Welt und gilt in Dharamsala als angesehene Berühmtheit. Der zurückhaltende Mönch wirkt verlegen, der Rummel um seine Person ist ihm unangenehm. Sein Handwerk hat Tenzin Thaye im Men-Tsee-Khang gelernt.

Das tibetische Wissen vom Heilen findet Anklang in der Ayurveda-Kultur und zunehmend auch im Westen.

Und von Handwerk kann durchaus die Rede sein: Das Pulsfühlen gehört in der tibetischen Medizin zur Grunduntersuchung. Indem er seine Fingerkuppen mit mehr oder weniger Druck auf das Handgelenk des Patienten legt, ertastet ein tibetischer Arzt nicht nur den Herzschlag, sondern auch die Organe. Auf die Frage, wie viele Patienten er täglich behandelt, winkt Tenzin Thaye bescheiden ab: «Ach, nicht so viele, etwa 50 bis 60. Viele meiner Kollegen untersuchen bis zu 150 Patienten am Tag.» Immer häufiger seien es auch Inder, die tibetische Ärzte aufsuchen. Das tibetische Wissen vom Heilen findet Anklang in der Ayurveda-Kultur und zunehmend auch im Westen.

In Dharamsala können sich nur noch die Ältesten unter den Tibetern an ihre Heimat erinnern. Alltagsrituale wirken dem Vergessen entgegen. Morgens, wenn der Gesang der Mönche einsetzt, umrunden unzählige Tibeter in traditionellen Gewändern das Kloster des Dalai Lama. Sie murmeln Mantras und lassen die Perlen ihrer Gebetsketten durch die Finger gleiten. Für Aussenstehende wirkt das idyllisch, wären da nicht die Gesichter vieler junger Tibeter, die von Plakaten am Wegrand lächeln. Sie haben die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat aufgegeben und sich aus Protest gegen die chinesische Regierung verbrannt.

Gilt als Pragmatiker und natürliche Autorität: Der tibetische Premierminister Lobsang Sangay. Foto: Reuters

Der tibetische Premierminister Lobsang Sangay (49) war nie in Tibet. Dennoch kämpft er unermüdlich für das ihm unbekannte Land. Er spricht mit Bedacht und klar und lässt keinen Zweifel offen, dass er weiss, was er tut. Sangay hat in Harvard studiert und lebte lang in den USA. Für sein politisches Engagement zog er mit seiner Familie in den indischen Bergort. Er gilt als Pragmatiker und natürliche Autorität. Während das tibetische Volk vergangenen März über seine Wiederwahl als Premier abstimmte, verfolgte er das Cricketspiel Pakistan gegen Indien: «Warum sollte ich mir um ein Problem Sorgen machen, das ich sowieso nicht lösen kann? Das ist verschwendete Energie.»

Energie, die der Premier andernorts dringender braucht. Ihm wird die schwierige Aufgabe zuteil, die Traditionen seines Volks mit der fortschreitenden Modernisierung der Welt zu vereinen – im Auftrag Seiner Heiligkeit natürlich. Der Dalai Lama sieht darin die Zukunft des Buddhismus und seines Volks. In einer Rede zum 100-Jahr-Jubiläum des Men-Tsee-Khang-Instituts forderte er seine Anhänger auf, sich der Welt zu öffnen und die eigenen Texte und Traditionen mit scharfem Verstand zu behandeln. Während der Dalai Lama die Botschaft verbreitet, liegt es am Premierminister zu handeln. Er tut dies mit Entschlossenheit und geduldigem Patriotismus.

Wie in Tibet: Gebetsfahnen bei einem Tempel in Dharamsala. Foto: Getty Images

Manchmal wirkt das Ausmass seines Amts selbst auf ihn grotesk. Als könne er es selbst kaum fassen, erzählt Lobsang Sangay, wie er sich mit lokalen Problemen wie der Strassenpflasterung herumschlägt und gleichzeitig versucht, in brisanten politischen Debatten gegen die Intrigen Chinas zu bestehen. «In solchen Momenten schiesst jeweils der Buddhismus im Gehirn ein. Der Glaube hilft mir, ruhig zu bleiben.»

Während der Führung durch das Parlament der Exilregierung kündigt Lobsang Sangay stolz die neusten Pläne für Dharamsala an. Das Parlament wird aufwendig renoviert und der geplante Riesenaltar mit goldener Buddha-Statue als Kulisse für die fotoverrückten indischen Honeymooner fungieren. Einerseits soll damit der Tourismus angekurbelt werden, andererseits will man den neuen Generationen von Tibetern ihre Herkunft präsent halten. Aktive Identitätsstiftung, um die Sehnsucht nach der unbekannten Heimat zu fördern und zu stillen.

Der Rückweg von Upper Dharamsala zum Flughafen im 200 Kilometer entfernten Amritsar ist lang, die Fahrt so halsbrecherisch wie die Anreise. Am Strassenrand blühen Rhododendren, bunte Gebetsfahnen flattern im Wind. Während der Fahrt durch Lower Dharamsala wird man endgültig nach Indien zurückgeholt. Die Frauen tragen Sari, die Männer Turbane, zwischen Sträuchern und Feldern, auf denen Kinder Cricket spielen, verrichten Menschen in aller Selbstverständlichkeit ihr Geschäft.

Ein Bild, an das man sich in diesem Land gewöhnen muss, schliesslich gibt es in über der Hälfte aller indischen Haushalte keine Toilette. Auf eine wohltuende Brise, die durch die geöffneten Autofenster weht, hofft man in der schwülen Hitze vergebens. Anstelle frischer Bergluft steigt einem der Geruch von Schweiss, Fäkalien, Staub und Curry in die Nase. Im Rückspiegel werden die schneebedeckten Bergketten des Himalaja allmählich kleiner.

* Dieser Artikel erschien erstmals am 6. September 2017 in der Annabelle.

(Annabelle)