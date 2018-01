«15 Minuten bis zum Einschlag, würde ich sagen»

Das sind die Probleme, die man am frühen Morgen als Tourist in Hawaii normalerweise hat: Die Sonne könnte zu sehr vom strahlenden Himmel herunterbrennen. Die Wellen könnten etwas zu hoch an den Strand schlagen. Was soll man frühstücken? Eine kleine oder doch lieber eine grosse Portion Pfannkuchen?

Das sind die Probleme, die man am frühen Morgen als Tourist in Hawaii normalerweise nicht hat: Das Mobiltelefon brummt plötzlich los, auf eine seltsame, penetrante Art, doch es ruft niemand an. Auf dem Bildschirm erscheint keine SMS und auch keine E-Mail. Dafür steht dort eine «Notfallbenachrichtigung». Drei Sätze, vierzehn Wörter, alle in Grossbuchstaben: «BALLISTIC MISSILE THREAT ­INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL.» Man kann das ungefähr so übersetzen: Langstreckenraketen im Anflug auf Hawaii; sofort Schutz suchen; keine Übung.

So war es am Samstagmorgen, kurz nach acht Uhr. Der erste Gedanke: Das ist ein Witz von bekloppten Hackern. Der zweite Gedanke: Das hier sieht alles sehr echt aus. Dann hört man das Geschrei aus dem Innenhof des Hotels, das Getrampel auf dem Gang. Und es beginnen 38 Minuten, an die man sich lange erinnern wird.

Video – Falscher Raketenalarm in Hawaii

«Das ist keine Übung»: Raketen-Fehlalarm auf Hawaii sorgt für Unruhe. (Video: Tamedia/Storyful/AFP)

Zu den Katastrophen, mit denen der Tourist in Hawaii durchaus rechnen muss, gehören Tsunamis und Vulkanausbrüche. Im Dezember wurde die Liste explizit um eine dritte ernste Bedrohung erweitert: einen nordkoreanischen Atomangriff. Am 28. November hatte das nordkoreanische Regime eine neue Rakete vom Typ Hwasong-15 getestet. Das Geschoss stieg gut 3800 Kilometer in die Höhe, blieb 54 Minuten in der Luft und fiel knapp 1000 Kilometer entfernt von seinem Abschussort wieder in den Pazifik. Der Rest ist Mathematik, und als die Strategen im Pentagon mit dem Rechnen fertig waren, standen sie unter Schock: Eine Rakete, die so hoch, so lang und so weit fliegen kann, die kann theoretisch – sofern sie auf einer flacheren ballistischen Bahn fliegt – binnen 20 oder 30 Minuten fast das gesamte US-Festland treffen. Und allemal Hawaii, die kleine Inselgruppe weit draussen im Pazifik, die jeder nordkoreanischen Rakete ja sozusagen auf halbem Weg entgegenkommt.

Ein Hauch von Kaltem Krieg

Zwar wissen die westlichen Geheimdienste immer noch nicht genau, ob Nordkorea, wie Diktator Kim Jong-un behauptet, seine Raketen tatsächlich mit funktionierenden Atomsprengköpfen bestücken kann. Doch in Hawaii, wo 1,4 Millionen Menschen leben, ist die Nervosität trotzdem gross. Seit Dezember liegt ein Hauch von Kaltem Krieg über den Inseln: Die lokalen Behörden haben wieder begonnen, regelmässig die Notsysteme zu testen, mit denen die Bürger vor einem Angriff gewarnt werden sollen. Dazu gehören die Sirenen, die bei einem Angriff loskreischen, aber auch die «Notfallbenachrichtigungen» – offizielle Mitteilungen, die auf alle Mobiltelefone verschickt werden, die in Hawaii eine Verbindung haben.

All das weiss der Reisende, sofern er gelegentlich fernsieht oder Zeitung liest. Aber das hier ist der Ernstfall. Was also tut man jetzt, da es so weit ist mit dem Atomkrieg?

Man gleitet in den Desastermodus über und ertappt sich dabei, seiner Partnerin im Befehlston die Mitnahme von Schuhen nahezulegen; was einem nicht auffällt, ist, dass die Partnerin die Schuhe bereits anhat. Auch die Mahnung zur Eile läuft etwas ins Leere, wenn die Partnerin bereits komplett angezogen vor einem steht, während man selbst noch in der Unterhose rumspringt und seine Shorts sucht. Der Aufwand mit den Shorts stellt sich später als arg spiessig heraus, im Schutzraum ist die Unterhose bei Männern durchaus eine akzeptierte Bekleidung.

Auf der Flucht bleibt man dann erst einmal stecken, weil der Tourist es etwa dreissig Sekunden lang nicht schafft, die eigene Zimmertür zu entriegeln. Im Treppenhaus kommt es zu einem ersten Apokalypse-Fachgespräch. «15 Minuten bis zum Einschlag, würde ich sagen», sagt ein Amerikaner. «Jetzt nur noch zehn wahrscheinlich», meint der Tourist. Der Keller ist nicht wirklich ein Keller, sondern ein etwas tiefer in den Boden gegrabenes Erdgeschoss. Zwei Dutzend Flüchtende werden vom Hausmeister in einen Raum geführt, auf dessen Tür «Putzraum» steht. «Mama, warum sind wir hier?», fragt ein Mädchen. «Weil wir hier sicher sind», sagt die Mutter. Beide haben Tränen in den Augen.

Nur damit das mal klar ist

Natürlich will man unbedingt glauben, dass es eine Übung ist. Bisher ist ja nie etwas passiert. Nordkorea testet schon seit Jahrzehnten Raketen. Diktator Kim droht schon seit Jahren wahlweise den imperialistischen Marionetten in Süd­korea oder den imperialistischen Strippenziehern in den USA mit der atomaren Vernichtung. Seit Donald Trump US-Präsident ist, wandern die Beschimpfungen auch in der anderen Richtung über den Pazifik: «Rocketman», Raketenmann, hat Trump Kim getauft, als «klein und fett» hat er ihn verhöhnt. Er hat ihm mit «Feuer und Zorn» gedroht, mit «totaler Vernichtung», sollte Nordkorea nicht aufhören, durch Atom- und Raketentests die Vereinigten Staaten zu bedrohen und zu provozieren. Vor ein paar Tagen liess Trump Kim sogar wissen, dass er den grösseren und besseren Atomknopf habe. Nur damit das mal klar ist. Es liegt also schon seit Monaten Krieg in der Luft zwischen den USA und Nordkorea, man hat sich fast daran gewöhnt. Mal ist der Ton schärfer, wenn Trump die Twitterwut packt, dann beruhigt sich die Lage wieder etwas, und US-Aussenminister Rex Tillerson sagt seinen Mitbürgern, sie könnten durchaus ruhig schlafen.

Und dann will man ruhig schlafen – und wird vom Alarm geweckt. Da steht: «Das ist keine Übung.» Man eilt in den Keller, und ein Hotelangestellter erklärt: «Wenn es eine Übung ist, sagen sie immer dazu, dass es eine Übung ist. So eine Nachricht gab es noch nie. Das ist anders. Ganz anders.» Ein Einheimischer, der eine Mütze trägt, auf der ausgerechnet an den japanischen Überfall auf Pearl Harbor im Dezember 1941 erinnert wird, sagt: «Immer trifft es uns.»

Zur Angst trägt bei, dass niemand Telefonempfang hat. Später wird es heissen, das Netz sei an vielen Orten Hawaiis überlastet gewesen. Eine junge Hotelmitarbeiterin versucht, eine SMS zu schreiben, hat aber so zittrige Finger, dass ihr das Gerät zweimal zu Boden fällt. «Alles gut, Honey», sagt eine ältere Dame und erzählt Geschichten aus dem Kalten Krieg.

Ziemlich schnell bilden sich im Schutzraum auch Gruppen: Frauen und Männer. Die Frauen nehmen sich in den Arm und sprechen sich Mut zu. Die Männer diskutieren die Leistungsfähigkeit der US-Raketenabwehr. Die steht in Alaska, knapp vier Dutzend Abfanggeschosse, die angeblich in der Lage sind, eine Rakete während des Flugs praktisch zu rammen und so zu zerstören. Können sie das wirklich? Nun, bei einigen Tests hat es hervorragend geklappt. Bei anderen nicht. Aber das erzählt man ja nicht den Kindern. Ein Vater sagt deshalb beruhigend zu seinen kleinen Söhnen, die sich an seine Oberschenkel klammern: «Keine Sorge, Mann, unsere Jungs werden das Ding vom Himmel schiessen.» In der Männergruppe integriert man sich schnell, auch sprachlich. Sein ganzes Leben ist man ohne das Wort «Pi-Com» ausgekommen, jetzt sagt man es fünfmal in fünf Minuten, weil alle es sagen. Pi-Com ist das «Pacific Command», das Pazifikkommando der US-Armee, das sein Hauptquartier in Hawaii hat. Dort sitzen die Jungs, die, wie der Vater versprochen hat, das Ding vom Himmel holen werden.

Dann ist auf einmal das Handynetz zurück, überall im improvisierten Bunker poppen Nachrichten von Verwandten und Freunden auf den Telefonen auf: «Wo seid ihr?», «Bitte meldet euch», «Ich liebe dich». Eine Dame gibt Entwarnung: «Jemand hat den falschen Knopf gedrückt.» Das ist dann tatsächlich ein Zitat aus der offiziellen Begründung. 38 Minuten lang herrschte am Samstagmorgen in einem amerikanischen Bundesstaat blanke Panik, 38 Minuten lang fürchteten eineinhalb Millionen Menschen um ihr Leben. Und dann teilte die Regierung von Hawaii mit: ’Tschuldigung, da hat leider jemand auf «den falschen Knopf» gedrückt.

Über 30 Minuten Wartezeit: Die Entwarnung auf dem Handy.

Einen falschen Klick gemacht

Man kann das nun alles für einen Witz halten. Knopf, haha, so wie Atomknopf. Zum Glück war es nicht Trump, der den falschen Knopf gedrückt hat. Im Internet kursierten auch gleich lustige Bildmontagen von Kim Jong-un. «I said lunch», ruft der Diktator da wütend. «Not launch.» Frei übersetzt: Ich habe mein Mittagessen verlangt, keinen Raketenstart befohlen.

Man kann das, was am Samstag in Hawaii passiert ist, auch im Grossen und Ganzen als technische Panne sehen – peinlich, kommt aber vor. So, wie die Behörden es darstellen, hat angeblich ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes bei einem Routinetest während eines Schichtwechsels mit der Maus auf seinem Bildschirm einen falschen Klick gemacht. Das Problem sei gewesen, so erklärt es später David Ige, der Gouverneur des Bundesstaates, ein sympathischer Herr mit Schnauzbart und buntem, ja, Hawaiihemd, «dass wir einen Knopf für den Alarm hatten, aber keinen Knopf für die Entwarnung».

Zwar war relativ schnell klar, dass die zuständigen Militärbehörden – das Pazifikkommando, vor allem aber die US-Luftraumüberwachung Norad in Colorado – keinerlei Hinweise auf eine anfliegende Rakete hatten und der Alarm schlicht falsch war. Das aber konnte nur über Twitter und Facebook verbreitet werden, was viele Bürger in Hawaii nicht lesen konnten. Zudem kann man die Nachrichten, die über das Notfallsystem verschickt werden, nicht einfach wie eine E-Mail eintippen. Deswegen dauerte es 38 Minuten, bis die offizielle Entwarnung verschickt wurde: «Es gibt keine Raketenbedrohung für den Staat Hawaii. Wir wiederholen: falscher Alarm.»

Man kann allerdings auch zu dem Schluss kommen, dass die Welt sehr viel Glück gehabt hat. Das war die Interpretation, die sich in den Stunden nach dem Vorfall mehr und mehr unter den Sicherheits- und Militärexperten in Washington breitmachte. «Das mag alles völlig lächerlich und absurd klingen», sagte ein Pentagon-Mitarbeiter am Sonntag. Aber er klang nicht so, als sei das auch seine Meinung. «In Wahrheit fangen so Kriege an.»

Und tatsächlich ist es nicht schwierig, sich eine Eskalation auszumalen. Die Geschichte des Kalten Kriegs ist voller ­Vorfälle, in denen Missverständnisse, Fehlkalkulationen oder Unwissen um Haaresbreite zum Atomkrieg geführt hätten. Dass die nukleare Abschreckung ein stabiles, rationales Gleichgewicht sei, ist ein Märchen; dass die Menschheit das bisher überlebt hat, verdankt sie vor allem – Glück.

Man muss sich die Sache ja nur mal aus nordkoreanischer Sicht anschauen: Seit Monaten droht der amerikanische Präsident mit Krieg. Seit Monaten berichten zudem seriöse Medien in Washington, dass es im Weissen Haus Pläne für einen Präventivangriff auf Nord­korea geben soll. Kim solle eine «blutige Nase» geschlagen werden. So stand es vor einigen Tagen im «Wall Street Journal», und man darf wetten, dass der nordkoreanische Geheimdienst den ­Artikel auch gelesen hat. Was aber tut eine Regierung, zumal ein aggressives, imperialistisches Regime, bevor es losschlägt? Es schickt die eigene Bevölkerung in die Bunker. Zum Beispiel, indem es eine Warnung auf alle Mobiltelefone schickt. Nach dieser Logik hätte durchaus jemand in Pyongyang auf die Idee kommen können, ein sofortiger Angriff auf Südkorea oder die USA sei die beste Verteidigung. Der Alarm war kein Test, aber wenn es einer gewesen wäre: Hawaii hätte ihn nicht bestanden.

(Tages-Anzeiger)