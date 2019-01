276 Zeichen, die Trumps Welt erklären

Es hängt ja immer alles mit allem zusammen, und deshalb muss man sich bei der Geschichte um die Scheidung von MacKenzie und Jeff Bezos unbedingt Donald Trump vorstellen, wie er mit einem Blumenstrauss vor diesem braunen Backsteingebäude mit der Adresse 4 New York Plaza in New York City steht und eine Verflossene verzweifelt um Verzeihung bittet. Der US-Präsident ist nun wahrlich nicht bekannt für Canossa-Gänge, deshalb taucht er natürlich nicht leibhaftig vor der Firmenzentrale des Zeitschriftenkonzerns American Media auf. Trump sendet solche Botschaften meist als Beleidigungen verschlüsselt, für alle Welt sichtbar.

Am vergangenen Sonntag also schrieb Trump auf Twitter: «Es tut mir sehr leid zu hören, dass Jeff Bozo (sic!) von einem Konkurrenten zu Fall gebracht wird, dessen Berichterstattung, wie ich glaube, weitaus akkurater ist als die seiner Lobby-Zeitung, der Amazon Washington Post. Hoffentlich wird die Zeitung bald in bessere und verantwortungsbewusstere Hände übergeben!»

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. Januar 2019

Es stecken so viele Informationen in diesem einen Eintrag, dass man gar nicht weiss, wo man anfangen soll. Vielleicht hier: Die Eheleute MacKenzie und Jeff Bezos, mit einem geschätzten Vermögen von etwa 140 Milliarden Dollar mehreren Listen zufolge das reichste Paar der Welt, haben am 9. Januar in einem gemeinsamen Statement auf Twitter mitgeteilt, dass sie sich nach 25 Ehejahren scheiden lassen wollen: «Wie Familie und enge Freunde bereits wissen, haben wir nach einer Zeit des liebevollen Probierens und einer vorübergehenden Trennung beschlossen, uns scheiden zu lassen und unser gemeinsames Leben als Freunde fortzuführen. (...) Wir bleiben eine Familie, und wir bleiben Freunde, die einander schätzen.»

Es folgten die bei Promi-Trennungen üblichen Trauerbekundungen und hämischen Einträge auf sozialen Netzwerken, und natürlich ging es sogleich auch ums Finanzielle: Was passiert mit dem Unternehmen Amazon, das Bezos, 55, ein Jahr nach der Hochzeit gegründet hat und das im vergangenen Jahr mit mehr als einer Billion Dollar bewertet wurde? Ist er nach der Scheidung nicht mehr der reichste Mann der Welt? Wird MacKenzie Bezos, 48, in Ermangelung eines Ehevertrags womöglich die reichste Frau der Welt? Die New York Times veröffentlichte ein ausführliches Porträt der Schriftstellerin, die ihrem Mann einst bei der Amazon-Gründung half und mehrere Jahre lang als Buchhalterin und Ideengeberin im Unternehmen arbeitete, sich im Laufe der Zeit jedoch wieder dem Schreiben (sie veröffentlichte die Romane «The Testing of Luther Albright» und «Traps») und der Erziehung der vier Kinder (drei gemeinsame Söhne und eine Adoptivtochter) widmete.

Zeitung droht, Paar geht in Offensive

Es begannen wilde Spekulationen um diese Scheidung, die wohl die teuerste der Geschichte werden dürfte und mindestens so spektakulär wie die von Heinrich VIII. und Katharina von Aragón. Wer bei Scheidungsanwälten anrief, der bekam durchaus brauchbare Informationen, die allerdings auf höchst spekulativen Annahmen beruhen, wie etwa, in welchem Bundesstaat die Scheidung eingereicht wird (wahrscheinlich Washington), wie gross das Interesse von MacKenzie an stimmberechtigten Amazon-Anteilen ist (wahrscheinlich eher gering) und ob ein gemeinsames Sorgerecht vereinbart wird. «Sie dürfte kaum weniger als 50 Prozent des Gesamtvermögens bekommen», sagt zum Beispiel die Anwältin Jacqueline Newman, die bereits Scheidungen mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar begleitet hat: «Es kann schnell und reibungslos gehen, wenn sich die Partner einig sind – dann kommt es nicht darauf an, wie viel Geld im Spiel ist.» Die interessanteren und womöglich auch ohne Spekulationen zu beantwortenden Fragen lauten indes: Warum haben MacKenzie und Jeff Bezos ihre Trennung ausgerechnet am 9. Januar veröffentlicht, wo sie doch bereits seit Längerem getrennt waren? Und warum lassen sich die beiden überhaupt scheiden? Nun wird es interessant, und es führt zu diesem Twitter-Eintrag von Donald Trump.

Die New Yorker Boulevardzeitschrift National Enquirer , eine Art wöchentliche Bild-Zeitung mit noch weniger Skrupeln, hatte ihre Spürhunde im Wissen um die Trennung vier Monate lang auf das Ehepaar Bezos angesetzt. Das ist nicht ungewöhnlich für eine US-Zeitschrift, zu deren Geschäftsprinzip es gehört, schlüpfrige Details von Prominenten zu enthüllen und Informationen bisweilen auch bis über die Grenze zur Fiktion hinaus zu überhöhen. Der National Enquirer ist eines der Flaggschiffe des American-Media-Verlags und sieht sich seit den Enthüllungen über eine angebliche Affäre des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Gary Hart im Jahr 1987 durchaus auch als politisch relevant. Im Wahlkampf 2016 hat die Zeitschrift erstaunlicherweise Partei für Trump ergriffen – obwohl der doch die titelseitentauglicheren Skandale lieferte.

Trump war jedoch jahrzehntelang mit American-Media-Chef David Pecker befreundet, und während des Wahlkampfs soll sich die Zeitung für 150'000 Dollar die Rechte an einer Story des ehemaligen Playboy-Models Karen McDougal gesichert haben, das mit Trump eine Affäre gehabt haben will. Der National Enquirer veröffentlichte diese brisante Story jedoch nicht, sondern liess sich von Trumps Anwalt Michael Cohen für die Geheimhaltung entlohnen. Die Titelseiten-Schlagzeile am Abend vor der Präsidentschaftswahl lautete: «Hillary: Korrupt! Rassistisch! Kriminell!»

Es geht um die Macht bei Amazon

Die Reporter der Zeitung fanden heraus, dass Bezos offenbar eine Affäre mit der Moderatorin und Unternehmerin Lauren Sanchez hat und dass er ihr schon vor Monaten recht eindeutige Textnachrichten (zum Beispiel: «Ich liebe dich, du Lebefrau. Ich werde es dir sehr bald mit meinem Körper, meinen Lippen und meinen Augen beweisen.» ) und angeblich auch Fotos von seinen Genitalien geschickt haben soll. Sanchez, 49, ist seit 13 Jahren mit dem Medienmanager Patrick Whitesell verheiratet, hat sich aber Berichten zufolge schon länger auf eine Scheidung verständigt und die Promi-Anwältin Laura Wasser mit der Abwicklung beauftragt.

Laut eigenen Angaben hat die Zeitschrift Jeff Bezos am 7. Januar darüber informiert, in der Ausgabe am 10. Januar über die Details dieser Affäre berichten zu wollen. Am 9. Januar, also einen Tag vor dieser möglichen Veröffentlichung, kam die Twitter-Mitteilung von MacKenzie und Jeff Bezos, und auf der Titelseite des National Enquirer war am Tag danach zu lesen: «Die noch unbekannte Geschichte des schmierigen Amazon-Gründers». Und: «Die Fremdgeh-Fotos, die seine Ehe beendet haben». Die angeblich echten Textnachrichten sind auf den elf Seiten Berichterstattung zu sehen, die vermeintlich anrüchigen Fotos nicht – «aus Respekt vor der Privatsphäre des Milliardärs», wie die Zeitschrift mitteilte.

Wichtig noch: Unter dem Foto von Bezos auf der Titelseite ist vermerkt, dass er Eigentümer der Washington Post sei – Bezos hatte die renommierte Tageszeitung, bekannt auch für ihre Enthüllungen in der Watergate-Affäre, die schliesslich zum Rücktritt des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon führten, 2013 als Privatmann gekauft. Heute zählt die Post zu jenen Zeitungen, denen Trump vorwirft, «Fake News» zu verbreiten.

Das führt nun zu diesem Twitter-Eintrag, in dem der US-Präsident schreibt, dass er Bezos für einen «Bozo» halte, also einen Deppen. Und in dem er auf jenen «Konkurrenten» verweist, dessen Berichterstattung seiner Meinung nach akkurater sei als jene der Washington Post. Noch einmal: Der National Enquirer ist eine Zeitung, deren Redakteure bei möglichen Lesern anrufen, um herauszufinden, welche Titelgeschichte sich besser verkaufen würde – eine über die Gewichtszunahme der Schauspielerin Eva Longoria oder über die missratenen Schönheits-OPs des Models Pamela Anderson oder eine zur Vergangenheit der politischen TV-Journalistin Megyn Kelly. Eine Zeitung, die während des Wahlkampfes behauptete, dass Hillary Clinton aufgrund von Hirnkrebs den Verstand verloren habe und in weniger als sechs Monaten sterben werde. Solche Sachen eben.

Pecker wird mit Ermittlern kooperieren

Es ist also mal wieder ein hanebüchener Twitter-Eintrag von Trump und deshalb im Sammelsurium seiner hanebüchenen Twitter-Einträge normalerweise kaum der Rede wert. Allerdings sind Trump und Pecker mittlerweile keine Freunde mehr, ganz im Gegenteil: Pecker könnte Trump gefährlich werden. American Media hat den Ermittlern des FBI mittlerweile gestanden, mit Mitarbeitern des Wahlkampf-teams von Trump die Zahlung an das Model McDougal koordiniert und negative Berichte vermieden zu haben. Das Unternehmen hat zugestimmt, mit den Ermittlern zu kooperieren.

Trump soll darüber äusserst erzürnt sein, er hat jedoch bislang darauf verzichtet, seinen langjährigen Freund Pecker als «Ratte» zu beschimpfen, so wie er das bei Twitter wiederholt mit seinem früheren Anwalt Michael Cohen getan hat. Er wählt einen anderen Weg: Mit der Attacke auf die Washington Post umschmeichelt er den National Enquirer als verantwortungsbewusste und ernst zu nehmende Zeitschrift, die New York Times nennt Trumps Eintrag gar ein «Valentinstags-Geschenk an den Enquirer» und schreibt am Ende des Artikels: «Das ist die Maxime von Trumps Politik: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, und wenn es auch nur für einen Nachrichten-Zyklus ist.»

Es geht um sehr, sehr viel Geld bei dieser Scheidung von MacKenzie und Jeff Bezos. Es geht natürlich um die künftige Machtverteilung bei Amazon. Es geht aber auch um die Rolle von Bezos bei der Washington Post (er behauptet, keinen Einfluss auf redaktionelle Abläufe zu nehmen), die Freundschaft zwischen Donald Trump und David Pecker, die (Nicht-)Berichterstattung des National Enquirer über Trumps Affären und die Russland-Kontakte des Präsidenten. Es geht also um die grosse Politik. Aber es hängt ja ohnehin immer alles mit allem zusammen.

(Süddeutsche Zeitung)