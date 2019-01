Alles nur wegen einem Tower?

Die drängendste Frage bezüglich Donald Trumps serviler Haltung gegenüber Wladimir Putin ist einfach genug: Was bringt den US-Präsidenten dazu, Putin den Hof zu machen, die Nato schlechtzureden und dem Dementi des Kreml hinsichtlich der mutmasslichen russischen Einmischung in die US-Wahlen von 2016 mehr zu trauen als der Einschätzung amerikanischer Geheimdienste?

Möglicherweise verbirgt sich die Antwort darauf hinter einem Bauvorhaben: Dem Trump Tower in Moskau, von dem Donald Trump und seine Familie seit Jahren träumen. 100 Stockwerke sollte der Wolkenkratzer haben, inklusive eines Wellness-Zentrums, das den Namen Ivanka Trumps tragen würde. Donald Trump erhoffte sich mindestens 300 Millionen Dollar Profit von dem Vorhaben, dessen Verwirklichung allerdings vom Segen wie der Hilfe des Kremls abhing.

Bevor der Bau und seine Finanzierung durch russische Banken möglich waren, mussten die 2014 von der Regierung Obama verhängten Sanktionen gegen Russland, russische Banken und russische Oligarchen aufgehoben werden – und dies, so legen Indizien nahe, ist vielleicht der Kern von Donald Trumps russischem Problem. Die Realisierung eines Trump Towers in Moskau im Gegenzug für eine Aufhebung der Sanktionen wäre politisch unvertretbar gewesen – und musste deshalb verschleiert werden.

«Es gab eine gute Chance, dass ich die Wahl verloren hätte und danach zurück ins Geschäftsleben gegangen wäre – und warum sollte ich deshalb viele Möglichkeiten verlieren?»Donald Trump

Denn kaum wäre es Trumps Präsidentschaftskandidatur zuträglich gewesen, wenn die amerikanische Öffentlichkeit erfahren hätte, dass hinter der Nähe des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers zu Wladimir Putin der Wunsch nach einem Mega-Deal mit dem Kreml steckte. «Es gab eine gute Chance, dass ich die Wahl verloren hätte und danach zurück ins Geschäftsleben gegangen wäre – und warum sollte ich deshalb viele Möglichkeiten verlieren?», verteidigte der Präsident im November 2018 sein russisches Bauvorhaben.

Dagegen ist nichts einzuwenden, aber warum logen Trump und seine Mitarbeiter wiederholt über das Moskauer Projekt? Damit beauftragt war Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen, der die Geheimdienstausschüsse im Kongress in einem Brief im August 2017 belogen hatte: Die Diskussionen mit Moskau seien im Januar 2016, also kurz vor dem Beginn der republikanischen Vorwahlen, eingestellt worden, auch hätten russische Offizielle auf seine Anfragen nicht reagiert, soweit er sich erinnern könne.

Cohen wurde wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Foto: Keystone

Beides waren Lügen, was Cohen im November 2018 eingestand: Putins Sprecher Dimitri Peskow hatte sehr wohl auf seine Anfragen reagiert, und die Bemühungen zum Bau eines Trump Towers in Moskau waren erst im Juni 2016, also während des US-Wahlkampfs, eingestellt worden.

Giuliani: Verhandlungen dauerten länger

Nun meldete sich am Sonntag Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani zu Wort – und verschob das Ende der Diskussionen zwischen Team Trump und Moskau neuerlich. Der Präsident habe ihm gesagt, die Verhandlungen hätten gedauert «vom Tag, als ich meine Kandidatur erklärte, bis zum Tag, als ich die Wahl gewonnen habe», also vom Juni 2015 bis zum November 2016.

Womöglich liefen die Beratungen über einen Trump Tower in Moskau sogar nach Trumps Wahlsieg weiter: Sein Schwiegersohn Jared Kushner kontaktierte danach insgeheim Sergei Kisljak, den russischen Botschafter in Washington. Sämtliche Verhandlungen mit Moskau wollte Kushner mit Hilfe russischer Kommunikationskanäle führen, was Spekulationen auslöste, Kushner habe die Gespräche vor der Spionageabwehrabteilung des FBI verbergen wollen.

Auch Trumps designierter Sicherheitsberater Michael Flynn diskutierte mit Kisljak im Dezember 2016 über die Aufhebung der Sanktionen. Später log Flynn darüber, weshalb er im Februar 2017 entlassen wurde.

Was aber erhoffte sich Trump als Gegenleistung für eine Aufhebung der Sanktionen? Bereits 2007 hatte der spätere Präsident erklärt, Russland sei «einer der heissesten Investitionsplätze der Welt, wir werden irgendwann in Moskau sein». 2013 spielte Trump bei einem Besuch der russischen Hauptstadt anlässlich des Miss-Universum-Wettbewerbs noch immer mit dem Gedanken und bedankte sich bei Agas Agalarow, einem Putin nahestehenden Tycoon, für dessen Hilfe: Agalarow habe «tolle Arbeit geleistet, als nächstes kommt der Trump Tower Moskau». (Redaktion Tamedia)