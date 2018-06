Auf nach Trumpistan

Es gibt in Washington viele, die Donald Trumps Präsidentschaft mit einer gewissen Hysterie verfolgen. Der Faschismus lauert für diese Leute an jeder Ecke, die Diktatur ist nah, der Kalender zeigt immer das Jahr 1933. Dann gibt es aber auch andere Stimmen. Die zwar den Präsidenten nicht mögen, die aber sagen: Amerika hält das aus. Das System ist stark genug, um einen wie Trump zu überleben.

Der kürzlich verstorbene Autor Charles Krauthammer war so eine Stimme. In seiner letzten Kolumne in der «Washington Post» schrieb Krauthammer, ein brillanter Konservativer, über Trumps «schlimmste Woche», wie er sie nannte. Die Kolumne erschien im August 2017, vor bald einem Jahr also, und der Präsident hatte gerade einige Rückschläge hinter sich, die allerdings so mickrig waren, dass sich heute kaum jemand daran erinnern würde. «Die Leitplanken halten», lautete Krauthammers überzeugtes Fazit. Trump sei ein «Stresstest» für Amerika, aber die Resultate sähen gut aus.

Man brauchte damals kein Freund von Trump zu sein, ja nicht einmal ein Konservativer, um diese Aussage zu unterschreiben. Doch seither ist einiges passiert, das auch besonnene Amerikaner die Frage stellen lässt: Wie stabil ist das System wirklich? Wie gut funktionieren die «checks and balances» noch, die institutionellen Vorkehrungen gegen den Machtmissbrauch durch eine der drei Staatsgewalten, in diesem Fall: durch einen Präsidenten mit autoritären Instinkten?

Gift und Galle

Als Trump kurz nach Amtsantritt unter dem Vorwand der Terrorabwehr ein Einreiseverbot für Muslime verkündete – genauso hatte er es im Wahlkampf selbst genannt –, dauerte es nicht lange, bis ein Bundesrichter das entsprechende Dekret wieder aufhob. Wochenlang spuckte Trump auf Twitter Gift und Galle, aber die meisten Kommentatoren, auch rechte, sahen darin den Beweis: Die Gewaltenteilung funktioniert, die «checks and balances» sind intakt. Doch entschieden war der Kampf damit nicht.

Diese Woche segnete der Oberste Gerichtshof des Landes das Einreiseverbot doch noch ab – ein Triumph für Trump. Eine knappe Mehrheit der Richter am Supreme Court begnügte sich damit, dass die Regierung das ursprüngliche Dekret ein wenig nachgebessert hatte: Sie schliesst jetzt nicht nur Bürger mehrerer muslimischer Staaten von der Einreise aus, sondern auch jene von Nordkorea und Venezuela. Und während die Richter in ihrer Begründung viele Worte über die Befugnisse des Präsidenten in Anliegen der nationalen Sicherheit verloren, sprach nur die unterlegene Minderheit über den Kern der Massnahme: Da verweigert der Präsident Menschen die Einreise, weil sie die falsche Religion haben. Eine Diskriminierung, an der auch ein paar Retuschen nichts ändern.

Kurz darauf konnte Trump den Rücktritt des wichtigsten Richters am Supreme Court feiern, des Moderaten Anthony Kennedy, der oft die entscheidende Stimme gegeben hatte. Sein Abgang führt wohl dazu, dass Trump bald einen nächsten Ultrakonservativen einsetzen kann. Der Gerichtshof erhielte damit eine Schlagseite wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich Szenarien auszudenken, in denen das böse enden könnte. Weigert sich Trump zum Beispiel, einer Vorladung des Sonderermittlers in der Russland-Affäre zu folgen, muss sich der Supreme Court damit befassen. Würden die Richter dann Trumps Verweis auf ein exekutives Sonderrecht stützen, wäre eine Verfassungskrise garantiert.

Das Ende der «checks and balances»

An den unteren Gerichten ernennt Trump bereits länger in Rekordzahl genehme Richter. Wird nun auch noch der Supreme Court als verlängerter Arm der Republikaner wahrgenommen, bleibt von seiner Legitimität als unvoreingenommene Instanz nicht mehr viel übrig. Bereits an diesem Punkt angelangt ist das zweite Gegengewicht zur Exekutive: der Kongress. Mit der Aufsicht nimmt es dieser zwar schon länger nicht mehr so genau. Aber seit Trump im Weissen Haus sitzt, gibt sich das von den Republikanern beherrschte Parlament nicht einmal mehr die Mühe, unabhängig zu wirken. Die wenigen Versuche, dem Präsidenten Grenzen zu setzen – etwa in der Handelspolitik –, scheitern schon im Ansatz.

All dies ist das Gegenteil von dem, was die Erfinder der «checks and balances» gewollt hatten. Die Staatsgewalten müssten in ständigem Wettbewerb zueinander stehen und einander bremsen, schrieb James Madison, einer der Gründerväter: «Machtstreben muss Machtstreben entgegenwirken.» Was er damit meinte: Gute Institutionen alleine, wie sie die Verfassung geschaffen hat, reichen nicht aus. Es braucht auch einen Geist, der sie ausfüllt. In Amerika versteckt er sich gerade gut. (Tages-Anzeiger)