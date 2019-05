Bidens grösstes Problem: Seine Ukraine-Connection

Vor gerade einmal einer Woche hat Joe Biden seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl 2020 bekannt gegeben – und sich sogleich an die Spitze der Bewerber gesetzt. 39 Prozent der demokratischen Wähler würden derzeit für den langjährigen Senator und Ex-Vizepräsidenten an der Seite von Barack Obama stimmen. Beobachter sind sich sicher: Dieser Mann kann Donald Trump gefährlich werden.

Das sieht der Amtsinhaber anscheinend genauso. Sonst wäre Biden nicht zur bevorzugten Zielscheibe von Angriffen Trumps geworden. «Willkommen im Rennen, schläfriger Joe», schrieb der US-Präsident kurz nach Ankündigung der Kandidatur. «Ich hoffe nur, du hast die Intelligenz, um einen erfolgreichen Wahlkampf zu bestreiten.»

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!