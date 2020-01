Bolivien legt den Rückwärtsgang ein

Die Abendsonne hat das Stadion Ramón Tahuichi Aguilera in Santa Cruz de la Sierra in rosa Licht getaucht. 30'000 Menschen fangen an zu schimpfen. «Evo, cabrón», schreien sie von den Rängen. Evo, du Bastard. Du Verbrecher. Immer neue Sprechchöre, über Evo, ­seine Mutter, deren Genitalien. Als könnten die was dafür. «Evo» heisst mit Nachnamen Morales Ayma – bis vor ­wenigen Wochen war er der Präsident des Landes.

Fast 14 Jahre lang hat Morales regiert, dabei bringen Präsidenten in Bolivien oft nicht mal eine Amtszeit zu Ende. Er verwandelte das Land in einen pluri­nationalen Staat. Die verschiedenen Ethnien Boliviens wurden anerkannt, darunter mehrere Dutzend indigene ­Gemeinschaften. Morales förderte ihre Kultur und Sprache. Minderheiten, die vorher fast systematisch diskriminiert wurden, sassen nun in Ausschüssen. Die Wirtschaft wuchs, Millionen Menschen schafften es aus der Armut heraus, von der UNO-Generalversammlung bekam er den Titel «Held der Mutter Erde».

Ein Macher, laut und aufbrausend

Seit Stunden machen die Fans Stimmung. Trommeln, trompeten. Die Stimme des Stadionsprechers knarzt. «Test, 1, 2.» Stille. «Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen … für Luis Fernando Camacho.» Ein Mann in weissem Poloshirt und Baseballcap läuft ins Stadion, schwingt die Bolivienflagge, wie ein Pfadfinder. Luis Fernando Camacho ist auf bestem Weg, Präsident Boliviens zu werden. Es wäre der radikalste Politikwechsel, den man sich vorstellen kann.

Camacho ist 40 Jahre alt und so ziemlich alles, was Evo Morales Ayma nicht ist: weiss, konservativ, ultrakatholisch. Ein Anwalt mit besten familiären Verbindungen und dubioser Vergangenheit als Führer einer paramilitärischen Jugendvereinigung. «Bolivianischer Bolsonaro» wird er genannt, was insofern stimmt, als auch er gerne hemdsärmelig auftritt. Er ist ein Macher, laut und aufbrausend.

Als sein Land nach den jüngsten Wahlen im Oktober im Chaos versank und Evo Morales sich mit aller Kraft an die Macht klammerte, liebäugelte Camacho mit den Vorteilen einer Junta aus Militär und Bürgergruppen, dann stellte er Morales ein Ultimatum. 48 Stunden hätte dieser Zeit, seinen Rücktritt einzureichen. Eine leere Drohung, natürlich, aber Camacho stand am Ende als starker Mann da. So wie Bolsonaro gibt auch er sich tiefreligiös. Wo er auftritt, gibt es Gebete, Rosenkränze, Segnungen.

Camacho, der Aussenseiter, vermeintlich unverdorben von der Politik, ein Image, mit dem es auch Trump und Bolsonaro an die Macht geschafft haben.

Im Stadion Applaus, Jubel. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass er den meisten Bolivianern unbekannt war. Er hatte nie ein öffentliches Amt, ist noch bei keiner Wahl angetreten. Camacho stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, die, so erzählt man sich in Santa Cruz, viel Geld im Gasgeschäft gemacht habe. Bis Morales kam.

Um zu verstehen, warum ein fast unbekannter rechtsreligiöser Hardliner einen international gefeierten sozialistischen Präsidenten ablösen könnte, hilft ein Blick auf die Landkarte. Bolivien lässt sich darauf, grob gesagt, in zwei Zonen teilen. Das Hochland: karge Ebenen, schroffe Bergmassive, der Titicacasee. Dazu Lamas und Frauen in bunten Röcken. Hier liegen der Regierungssitz La Paz, die Hauptstadt Sucre, die Stadt Potosí mit ihren legendären Silberminen. Die alte Macht, der einstige Reichtum. Postkartenbolivien.

Das Tiefland: sanfte Hügel, dichter Regenwald. Dazwischen schlammige Flüsse und flache Weiden. Hier liegt Santa Cruz de la Sierra, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, das «Heilige Kreuz». Als die Spanier die Stadt gründeten, kam die Kirche ins Zentrum. Alles sollte sich um den Glauben drehen. Heute gibt es hier bis in den frühen Abend Gottesdienste, die Menschen drängen sich in den Gängen.

Keine andere Stadt in Bolivien wächst so schnell wie Santa Cruz de la Sierra. Fast 1,5 Millionen Menschen leben hier, es ist nicht nur die grösste Stadt des Landes, sondern auch das wirtschaftliche Zentrum. Ölunternehmen, Banken, Agrarindustriegruppen und internationale Firmen wie Nestlé oder Unilever haben hier ihren Sitz. Längst ist auch den Politikern in La Paz klar, welche Schätze es hier gibt. Riesige Erdgas­vorkommen. Fruchtbare Felder, auf denen man Rinder züchten und Soja pflanzen kann. Als die Region zu boomen begann, glätteten sich die Wogen. Zumindest kurz.

2005 wurde Morales vor allem mit den Stimmen der Indigenen und der ­armen Bevölkerung aus dem Hochland gewählt. Seine Partei, das Movimiento al Socialismo, baute Strassen, Schulen, Spitäler. Das Geld dafür kam aus dem Rohstoffhandel. Morales hatte die Erdgas- und Erdölförderung verstaatlicht. Die Armut sank, die Wirtschaft wuchs, mit ihr aber stieg auch der Unmut in den Provinzen, in denen die Bodenschätze lagerten. Allen voran in Santa Cruz: 2008 kam es zu einem Autonomie­referendum. Mehr als zwei Drittel der Wähler sprachen sich für mehr Unabhängigkeit aus, die Regierung erklärte das Referendum für illegal. Die Lage verschlimmerte sich mit jedem Jahr, in dem Morales an der Macht blieb.

Ex-Präsident Evo Morales lebt derzeit im Exil in Argentinien. Foto: Reuters

In Bolivien kann ein Staatsoberhaupt nur einmal in Folge wiedergewählt werden. Morales hatte das in die Verfassung geschrieben, die seine Regierung 2009 verabschiedet hatte. Aber dann brach er die von ihm eingebrachte Regel selber, mit einem Trick. Selbst als sich 2016 ein Grossteil der Bolivianer in einem Verfassungsreferendum gegen eine Änderung der Regel zur Wiederwahl aussprach, hielt Morales sich nicht daran. Richter halfen ihm und machten den Weg frei für eine erneute Kandidatur.

Bei den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober trat Morales zum vierten Mal an, schon dagegen hatte es Widerstand gegeben. Als es dann noch zu ­Unregelmässigkeiten bei der Auszählung kam, eskalierte der Protest. Im ganzen Land kam es zu Demonstrationen und Strassenschlachten zwischen ­Anhängern und Gegnern von Morales und der Polizei. La Paz versank unter einer Wolke von Tränengas, Blockaden legten das Land lahm, die Regale in den Supermärkten blieben leer, das Benzin wurde knapp. Über Wochen herrschte Chaos, und je verfahrener und unübersichtlicher die Situation wurde, desto heller strahlte eine Figur: Luis Fernando Camacho.

Image wie Trump und Bolsonaro

In Santa Cruz trafen sich damals Tausende Anhänger vor der grossen Christusstatue unweit des Zentrums. Bolivien werde nun von Jesus regiert, skandierten sie. Ein Prediger verkündete, es sei an der Zeit, dem Land den Teufel auszutreiben. Dann wurde gebetet für den Erfolg von Luis Fernando Camacho und seinen «Kreuzzug gegen den Tyrannen». Camacho sei damals vor allem für die Mittelschicht zu einem Helden geworden, sagt der bolivianische Anthropologe Raul Rodriguez Arancibia. Camacho, der Aussenseiter, vermeintlich unverdorben von der Politik, ein Image, mit dem es auch schon Trump und Bolsonaro an die Macht geschafft haben.

Camacho flog nach La Paz. Wie ein siegreicher Held zog er durch die Strassen, in der hochgestreckten Faust einen Rosenkranz. Am Ende stand Camacho im ehemaligen Regierungspalast und legte eine Bibel auf eine mitgebrachte Flagge Boliviens. Die Heilige Schrift sei in den Palast zurückgekehrt, verkündete Camacho im Netz, kurz darauf floh Morales ins Exil.

Man müsse zurück zu den alten Werten, wie sie in der Bibel stünden, sagt Luis Fernando Camacho. Selbst bei ­Menschen, die eigentlich mit Morales sympathisieren, kommt das gut an. ­Bolivien ist immer noch eine traditionelle Gesellschaft, der Katholizismus ist stark. Morales wollte mit all dem brechen. Die unter ihm verabschiedete Verfassung stellt Diskriminierung wegen sexueller Orientierung unter Strafe. Seit 2016 können Bolivianer mit einem einfachen Antrag ihr offizielles Geschlecht umändern.

Morales’ Partei versuchte auch, Schwangerschaftsabbrüche teilweise zu legalisieren. Minderjährige und Studentinnen sollten abtreiben dürfen, auch Frauen, die sich um Familien­angehörige kümmern. Am Ende scheiterte das Gesetz am öffentlichen Widerstand. Die Massnahmen gingen vielen zu weit. Der Aufstieg Camachos ist eine Rückkehr zur alten Ordnung.

Morales organisiert Widerstand

Derzeit wird Bolivien von einer Übergangsregierung regiert, auch sie rechtsreligiös und konservativ. Sie soll die Neuwahlen organisieren, verfolgt aber vor allem Morales-Anhänger, kündigt internationale Verträge und weist spanische und mexikanische Diplomaten aus, denen sie vorwirft, Mitglieder der alten Regierung unterstützt zu haben.

Evo Morales ist jetzt im Exil in Argentinien. Von dort aus organisiert er den Widerstand. Etwa 23 Prozent der Stimmen könnte seine Partei nach aktuellen Umfragen holen. Auf ebenso viele Prozentpunkte bringt es Luis Fernando ­Camacho mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten Marco Pumari. Nun steht der Termin für die Wahlen fest. Im Stadion von Santa Cruz feiern die Menschen Camacho schon wie einen Präsidenten. Man ehrt ihn für seine Verdienste um die Demokratie und auch dafür, dass er «die Bibel in den Palast zurückgebracht hat». Dann steht er da, in der Mitte des Rasens, Sprechchöre brechen los, nicht gegen Morales, sondern für Camacho. Zehntausende rufen «Camacho! Camacho!». Immer wieder.

Luis Fernando Camacho bedankt sich dafür, dass die Menschen nicht aufgegeben hätten. Es seien Momente wie dieser, in denen er stolz sei, ein Bolivianer zu sein. Sagt er. Und dass der Kampf weitergehe. Dann zitiert er den einen, der offenbar noch über ihm steht: «Gott segne euch!»