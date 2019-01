Bush: «Es ist Zeit, diesen Shutdown zu beenden»

Ex-Präsident George W. Bush hat die Anführer der Republikaner und Demokraten dazu aufgefordert, die politischen Spielchen ruhen zu lassen und sich zusammen zu raufen, um den Shutdown zu beenden. Dies schrieb Bush zu einem Instagram-Bild, das ihn beim Ausliefern von Pizzas an sein Sicherheitspersonal zeigt. Der Secret Service, der auch Ex-Präsidenten weiter schützt, gehört zu den rund 420'000 Angestellten, die im derzeitigen Shutdown ohne Lohn weiterarbeiten. Bush dankt ihnen und den anderen tausenden Angestellten für ihren Einsatz.

Von Bush implizit zum Handeln aufgefordert sind Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, sowie Präsident Donald Trump. Letzterer hat für den Samstag bereits eine bedeutende Nachricht zur Situation an der Grenze und zum Shutdown angekündigt. Er will diese um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) in Washington bekannt geben.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse .

Parallel dazu schrieb die «New York Times», die Demokraten hätten in einer Änderung des Haushaltsgesetzes eine Milliarde Dollar im Zusammenhang «mit Ausgaben für die Grenzsicherung» eingefügt. Dies seien erste Anzeichen für Bewegung in dem Streit zwischen Trump und den von Nancy Pelosi angeführten Demokraten, schrieb das Blatt.

Unter Berufung auf namentlich nicht genannte Mitglieder der Demokraten berichtete das Blatt, etwa 524 Millionen Dollar dieser zusätzlichen Gelder seien für zusätzliche Infrastruktur an den Grenzübergängen vorgesehen. Weitere 563 Millionen Dollar sollten zur Finanzierung der Einstellung von zusätzlichen Richtern bei der Einwanderungsbehörde dienen, die über Asylanträge entscheiden.

Stillstand seit vier Wochen

Trumps Forderung nach dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat zu einem teilweisen Stillstand der Bundesregierung geführt, von dem 800'000 Menschen direkt betroffen sind. Er hält nunmehr seit vier Wochen an.

Die Demokraten weigerten sich bisher, Geld für den Mauerbau in ein Haushaltsgesetz aufzunehmen. Trump weigert sich seinerseits, ein Gesetz zu verabschieden, in dem nicht 5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau eingestellt sind. Ob Trump auf die nunmehr angebotene eine Milliarde eingeht, über die die «New York Times» berichtete, stand nicht fest.

Eine Grenzmauer gehört zu Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Die Demokraten halten diese jedoch für eine unmoralische und unwirksame Lösung im Streit um illegale Einwanderung in die USA. Auf Twitter machte der Präsident am Samstag weiter Stimmung für seine umstrittene Mauer.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two - many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!