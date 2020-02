Chaos-Wahl in Iowa: Buttigieg liegt vorne, Biden abgeschlagen

Nach dem langen Auszählchaos in Iowa gibt es nun zumindest vorläufige Resultate: Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg liegt bei der ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen vorne.

Buttigieg kam nach Auszählung von 62 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa auf die meisten Delegiertenstimmen - dicht gefolgt von dem linken Senator Bernie Sanders, wie die Demokratische Partei in Des Moines am Dienstag (Ortszeit) nach langem Warten mitteilte.

Die Senatorin Elizabeth Warren rangiert demnach auf Platz drei. Der als einer der Favoriten gehandelte Ex-US-Vizepräsident Joe Biden liegt bisher nur auf einen schwachen vierten Platz. Chaos bei der Auszählung hatte die Verkündung von Ergebnissen extrem verzögert.

Warten auf Endergebnis

Nach Berechnungen des Fernsehsenders CNN kommt Buttigieg nach diesem vorläufigen Stand auf 26,9 Prozent der Delegiertenstimmen, Sanders auf 25,1 Prozent. Mit einigem Abstand folgen demnach Warren mit 18,3 Prozent und schliesslich Biden mit 15,6 Prozent. Bis wann die restlichen Daten und damit das Endergebnis vorliegen werden, war zunächst unklar.

Iowa hatte die Vorwahl bereits am Montagabend (Ortszeit) abgehalten. Wegen einer schweren technischen Panne bei der Demokratischen Partei zog sich die Veröffentlichung aber ungewöhnlich lange hin. Der Entscheid in Iowa fiel nicht in Wahllokalen, sondern bei «Caucuses» - vielen Hundert zum Teil ganz kleinen Parteiversammlungen. Bei diesen Treffen verteilt über den ganzen Staat stimmten Demokraten und Republikaner in einem komplizierten Prozedere darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten.

Umfrage Wer soll im November Donald Trump herausfordern? Joe Biden

Bernie Sanders

Elizabeth Warren

Pete Buttigieg

Michael Bloomberg

Andrew Yang

Amy Klobuchar

Tom Steyer

Abstimmen Joe Biden 10.5% Bernie Sanders 20.2% Elizabeth Warren 15.8% Pete Buttigieg 27.9% Michael Bloomberg 17.5% Andrew Yang 2.9% Amy Klobuchar 3.4% Tom Steyer 1.7% 3431 Stimmen Joe Biden 10.5% Bernie Sanders 20.2% Elizabeth Warren 15.8% Pete Buttigieg 27.9% Michael Bloomberg 17.5% Andrew Yang 2.9% Amy Klobuchar 3.4% Tom Steyer 1.7% 3431 Stimmen



Bei den Republikanern gewann der Amtsinhaber, US-Präsident Donald Trump, erwartungsgemäss mit einer überwältigenden Mehrheit von gut 97 Prozent der Stimmen. Er hat als Amtsinhaber parteiintern keine ernstzunehmende Konkurrenz.

Kritik wegen Mängeln

Bei den Demokraten, bei denen das Rennen hart umkämpft ist, ging die Auswertung der Ergebnisse jedoch komplett schief, was zu einer enormen Verzögerung bei der Verkündung der Ergebnisse führte. Die Demokratische Partei machte einen Programmier-Fehler in einer App zur Übertragung der Wahl-Resultate für das Chaos verantwortlich. Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber reagierten frustriert, enttäuscht und wütend auf die Verzögerung. Bidens Team meldete Zweifel an den Ergebnissen und beklagte sich über «erhebliche Mängel» im Auszählprozess.

Der Chef der Demokratischen Partei in Iowa, Troy Price, sagte am Dienstag, was in der Wahlnacht passiert sei, sei «inakzeptabel». Er bitte dafür zutiefst um Entschuldigung. Die nun vorgelegten vorläufigen Zahlen seien absolut korrekt. Weitere Ergebnisse würden veröffentlicht, sobald sie vorlägen. Auf die Frage, wann mit dem endgültigen Resultat zu rechnen sei, sagte er: «Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.» An erster Stelle stehe die Genauigkeit der Angaben.

Für Biden zeichnet sich mit dem vorläufigen Ergebnis eine schmerzhafte Schlappe ab. In nationalen Umfragen führt er das Feld der demokratischen Präsidentschaftsbewerber zwar an. In Iowa hatte er in Umfragen ebenfalls über lange Strecken vorne gelegen. Zuletzt hatte Sanders ihn dort jedoch überholt.

Zwischenzeitlich hatte auch Buttigieg in Umfragen in Iowa geführt. Der Ex-Bürgermeister aus South Bend im US-Staat Indiana ist mit 38 Jahren der Jüngste unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern. Vor einem Jahr war Buttigieg auf nationaler Ebene in den USA noch weitgehend unbekannt gewesen, doch der Demokrat zog mit seiner Wahlkampagne nach und nach viel Aufmerksamkeit auf sich und fuhr zwischendurch immer wieder erstaunliche Umfragewerte ein.

Trump reagiert mit Hohn

US-Präsident Donald Trump reagierte mit Hohn. Er schrieb am Dienstag in einer ganzen Serie von Tweets, die Abstimmung bei den Demokraten sei ein «komplettes Desaster». Die Demokratische Partei habe vollkommen versagt.

Trump spottete weiter, er frage sich, wann sie anfingen, Russland für das Debakel verantwortlich zu machen anstelle ihrer eigenen Inkompetenz. Nur er selbst könne einen «sehr grossen Sieg» in Iowa für sich verbuchen.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020

Bei Parteiversammlungen hatten Demokraten und Republikaner in Iowa am Montagabend (Ortszeit) darüber abgestimmt, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. Das Prozedere bei diesen «Caucus»-Treffen ist kompliziert und unterscheidet sich deutlich von Abstimmungen per Wahlzettel. Die Vorwahl in Iowa war die erste in den USA im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur beider Parteien.

App offenbar nie getestet

Bisher wurden nur die Endresultate bekannt gegeben, dieses Jahr sollten aber erstmals auch die Zwischenergebnisse veröffentlicht werden. Die Änderung stiess Bernie Sanders Team an, nachdem die Vorwahlen 2016 zwischen Hillary Clinton und Bernie Sanders sehr knapp ausgegangen waren. Dies habe offenbar zu mehr Aufwand geführt.

Aufgrund dieser Neuerung wurde kurzfristig eine neue App eingeführt, mit der die Gemeinden ihre Resultate weiterleiten sollten. Man erhoffte sich dabei eine schnellere Weiterleitung der Daten aus den 1700 Caucus-Orten. Sicherheitsexperten bemängeln aber, dass die App hastig programmiert und nicht getestet wurde. Das Ministerium für Innere Sicherheit habe das Programm nicht evaluiert und nicht abgenommen, sagte deren Sicherheitschef der New York Times. Andere Experten nennen das Versagen eine «Peinlichkeit» und weisen darauf hin, dass E-Voting noch nicht bereit sei.

Mittlerweile haben mehrere Medien bestätigt, dass die abgestürzte App von der Firma Shadow hergestellt wurde. Diese erhielt letzten November und Dezember rund 60'000 Dollar von der demokratischen Partei, um die App zu entwickeln. Die Partei versuchte allerdings, den Namen der Firma geheim zu halten. Wer Shadow führt, wird auf der Webseite nicht ausgewiesen.

We sincerely regret the delay in the reporting of the results of last night’s Iowa caucuses and the uncertainty it has caused to the candidates, their campaigns, and Democratic caucus-goers. — Shadow, Inc. (@ShadowIncHQ) February 4, 2020

Bedenken seit Donnerstag

Offenbar gab es schon vor den Vorwahlen Bedenken, dass die App nicht funktionieren könnte. So haben Delegierte schon letzten Donnerstag Probleme gemeldet, welche nicht gelöst werden konnten. Zur App habe es keine Schulungen gegeben, zudem hätten viele lokale Vorwahlveranstalter diese gar nicht herunterladen oder aktivieren können, schreibt die «Washington Post».

In zwei Wochen sollte auch in Nevada eine App von Shadow eingesetzt werden, wenn dort die nächsten demokratischen Caucus-Versammlungen stattfinden. Keine Probleme gab es bei den Vorwahlen 2016, wo die Resultate über eine Microsoft-App übermittelt wurde, wie die New York Times schreibt.

Grosse Signalwirkung

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also gross. Wer in Iowa nicht unter den ersten drei seiner Partei landet, dessen weitere Aussichten gelten als trübe.

Kurz nach Iowa steht am 11. Februar die nächste Vorwahl in New Hampshire an. Auch dort liegt Sanders in Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftskandidaten vorne - mit deutlichem Abstand zu Biden. Am 3. März folgt dann die nächste grosse Wegmarke: der «Super Tuesday» mit Abstimmungen in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten. Die Vorwahlen ziehen sich insgesamt bis Juni hin.

Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten - die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte. Zu diesen Parteitagen werden aus jedem Bundesstaat Delegierte geschickt. Bei den Vorwahlen wird bestimmt, wie viele dieser Delegierten die jeweiligen Kandidaten auf sich vereinen können. Die Präsidentschaftswahl steht schliesslich am 3. November an. (red/sda/reuters)