Chaos-Wahl in Iowa: Buttigieg und Sanders praktisch gleichauf

Nach Auszählung fast aller Stimmen der ersten Vorwahl der US-Demokraten in Iowa liegen der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und der Senator Bernie Sanders praktisch gleichauf. Buttigieg kam nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen am Donnerstag auf 26,2 Prozent und lag damit nur 0,1 Prozentpunkte vor Sanders.

Drittplatziert war die Senatorin Elizabeth Warren mit 18,2 Prozent. Der in Umfragen führende Ex-Vize-Präsident Joe Biden lag mit 15,8 Prozent nur auf dem vierten Platz. Das gute Abschneiden Buttigiegs hatte Beobachter des US-Wahlkampfs überrascht. Der 38-jährige ehemalige Bürgermeister der 100'000-Einwohner-Stadt South Bend in Indiana war vor der Verkündung seiner Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur vor knapp einem Jahr kaum bekannt. Er gilt neben Biden als moderater Kandidat, während Sanders und Warren weiter links stehen.

Der 77-jährige Biden bezeichnete sein schwaches Ergebnis als «Schlag in die Magengrube», erklärte jedoch, dass er trotz der Niederlage weitermachen wolle. Am kommenden Dienstag findet in New Hampshire die nächste Vorwahl der US-Demokraten statt.

Umfrage Wer soll im November Donald Trump herausfordern? Joe Biden

Bernie Sanders

Elizabeth Warren

Pete Buttigieg

Michael Bloomberg

Andrew Yang

Amy Klobuchar

Tom Steyer

Abstimmen Joe Biden 8.9% Bernie Sanders 20.0% Elizabeth Warren 14.3% Pete Buttigieg 32.2% Michael Bloomberg 16.5% Andrew Yang 3.0% Amy Klobuchar 3.4% Tom Steyer 1.8% 4812 Stimmen Joe Biden 8.9% Bernie Sanders 20.0% Elizabeth Warren 14.3% Pete Buttigieg 32.2% Michael Bloomberg 16.5% Andrew Yang 3.0% Amy Klobuchar 3.4% Tom Steyer 1.8% 4812 Stimmen



Die Ergebnisse aus Iowa trafen wegen einer Auszählungspanne mit erheblicher Verspätung ein. Nach Parteiangaben war ein Programmierfehler für die Verzögerung verantwortlich.

Podcast «Entscheidung 2020»

Hören Sie sich die neuste Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» mit USA-Korrespondent Alan Cassidy und Philipp Loser auch auf Spotify oder iTunes an.

(red/chk/sda/reuters)