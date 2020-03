Coronavirus in den USA: Wie New York damit umgeht

Die beiden Männer, von denen wesentlich abhängt, wie New York durch die Corona-Krise kommt, können einander nicht ausstehen. Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo gehören beide der Demokratischen Partei an, was sie nicht davon abhält, die politischen Projekte des anderen zu kritisieren oder, wenn möglich, zu torpedieren. Cuomo steht dem Bundesstaat New York seit 2011 vor, de Blasio ist seit 2014 Bürgermeister von Nordamerikas grösster Metropole, und da die Administrationen von Staat und Stadt eng miteinander verflochten sind, ist es eigentlich unabdingbar, dass beide Männer zusammenarbeiten. Oft war ihnen ihre Fehde jedoch wichtiger.

Die immer raschere Ausbreitung des Coronavirus in New York zwingt die beiden Männer nun zusammen. De Blasio sagte in dieser Woche: «Der Staat und die Stadt haben in dieser Situation bisher sehr gut zusammengearbeitet. Wir waren bei allen grossen Entscheidungen einer Meinung.» Zu diesen Entscheidungen gehörte, sämtliche Bars zu schliessen. Restaurants dürfen nur noch ausser Haus verkaufen. Die Schulen sind zu. Die Museen sind zu. Die Theater am Broadway sind zu. De Blasio hat die Einwohner der Stadt dazu aufgerufen, wenn irgend möglich in ihren Wohnungen zu bleiben. Eine Ausgangssperre hat er bisher nicht verhängt, aber er sagte, New Yorker sollten sich schon einmal darauf einstellen, dass sie kommen werde. Kalifornien dagegen hat ein Ausgeh­verbot verhängt. Die 40 Millionen Bewohner des bevölkerungsreichsten Bundesstaates dürfen ihre Häuser nur noch aus dringlichen Gründen verlassen.

Wenn man de Blasio in diesen Tagen zuhört, gewinnt man den Eindruck, dass er die Ausgangssperre gern schon längst verhängt hätte, denn seit in dieser Woche neben zwei staatlichen auch einigen privaten Labors erlaubt wurde, Menschen auf das Virus zu testen, ist die Zahl der Fälle massiv gestiegen. Allein zwischen Montag und Freitag hat sich die Zahl der Menschen in New York City, die positiv getestet wurden, vervierfacht. Mehr als 5000 sind es im Bundesstaat, mehr als 4000 in der Stadt, Tendenz stark steigend, und zwar stündlich. New York ist das Epizentrum der Epidemie in den USA, und da lange so gut wie gar nicht getestet wurde, gehen die Behörden von einer hohen Dunkelziffer aus.

Fast keine Touristen mehr

Um eine Ausgangssperre ver­hängen zu können, braucht de Blasio die Zustimmung Cuomos. Der ist derzeit dagegen, weil er den Ausbruch einer Panik befürchtet. Es ist allerdings nicht auszuschliessen, dass er auch deshalb dagegen ist, weil de Blasio dafür ist. Auch ohne Ausgangssperre haben sich die Strassen New Yorks in den vergangenen Tagen dramatisch geleert.

Mehr als 60 Millionen Menschen besuchen New York City im Jahr, und in der Regel erkennt man die Touristen. Wenn man jetzt durch die Strassen spaziert, sind so gut wie keine Touristen zu sehen. Am Times Square blinken die riesigen Leuchtreklamen in die Leere. Auf der berühmten Eisfläche am Rockefeller Center, wo sich sonst Hunderte auf Schlittschuhen drängen: niemand. In die normalerweise rappelvolle U-Bahn-Station World Trade Center ist hier und da ein Mensch getupft.

Es ist nicht so, als wäre überhaupt niemand mehr auf den Strassen, es gibt durchaus noch Leben in der Stadt. Aber der Unterschied zur vergangenen Woche, als der stählerne Pulsschlag New York Citys noch wie gewohnt pochte, ist so gewaltig, dass es sich surreal anfühlt, durch die Strassen zu laufen.

Andrew Cuomo (links) und Bill de Blasio Anfang März. Foto: Keystone

Die Metropolitan Transportation Authority (MTA), die für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, teilt mit, dass derzeit noch gut 1,5 Millionen Menschen pro Tag mit der U-Bahn fahren. Das ist eine gewaltige Zahl, aber normalerweise sind es am Tag eben mehr als 5,5 Millionen. Zuletzt war es nach den Anschlägen vom 11. September 2001 derart einfach, zur Rushhour einen Sitzplatz zu ergattern.

Wieder und wieder mahnen de Blasio und Cuomo derzeit zur Ruhe. Allerdings geben manche ihrer Äusserungen Anlass, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Cuomo sagte zum Beispiel in dieser Woche, er gehe davon aus, dass zwischen 18’000 und 37’000 Intensivbetten benötigt würden. Das mag nicht sonderlich gewaltig klingen im Angesicht der Grösse dieser Stadt, aber derzeit gibt es in New York lediglich 3000 Intensivbetten, von den 80 Prozent bereits belegt sind. Bleiben also noch 600 freie Betten, was bei 8,5 Millionen Einwohnern, gelinde gesagt, wenig ermutigend klingt. Insgesamt, meinte Cuomo, werde man wohl 110’000 Krankenhausbetten benötigen. Es gibt derzeit 53’000, von denen ebenfalls mehr als 80 Prozent belegt sind. Bleiben also gut 10’000 Betten.

Noch beunruhigender ist, dass es laut Cuomo lediglich 10’000 Geräte zur künstlichen Beatmung gibt. De Blasio sagte, man sei dabei, mehr Geräte zu beschaffen, aber woher und wie schnell, ist offen.

Diese Zahlen sind kein Geheimnis, sie sind in verschiedensten Medien veröffentlicht worden, und manche Menschen kommen offenbar zu dem Schluss: Diese Zahlen bedeuten, dass über kurz oder lang das Chaos ausbricht. Wie in Europa wappnen sich viele Amerikaner für das, was da kommen mag, indem sie massenweise Klopapier bunkern. Nicht wenige wappnen sich hingegen, indem sie Waffen kaufen. Laut «Forbes» hat das FBI allein im Februar 2,8 Millionen Background-Checks bei US-Bürgern vorgenommen, die Waffen erstehen wollten. Das sind 36 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Stark gestiegen sei vor allem die Zahl an asiatischstämmigen Amerikanern, die Waffen kauften, weil sie rassistische Ausfälle fürchteten. Tatsächlich sind in der New Yorker Subway zuletzt asiatisch aussehende Menschen beschimpft worden, als wären sie in irgendeiner Weise verantwortlich für die Ausbreitung des Virus. Dass Präsident Donald Trump das Coronavirus seit neuerem nur noch das «chinesische Virus» nennt, ist in diesem Zusammenhang sicherlich nicht hilfreich.

Depressive Stimmung

Wann immer de Blasio gefragt wird, wie lange die Krise seiner Meinung nach dauern werde, sagt er: «Das wird nicht schnell vorübergehen.» Er rechne mit mindestens sechs Monaten. Was sechs Monate der sozialen Isolation, der geschlossenen Schulen, Museen, Bars, Theater, Restaurants und Konzerthallen mit einem Universum wie New York anstellen könnten, ist kaum vorstellbar. Man erholt sich von so einem Shutdown nicht von heute auf morgen. Schon jetzt, nach wenigen Tagen, ist die Stimmung bedrückend. Viele New Yorker wohnen wegen der enormen Mietpreise in Kleinstwohnungen. Es gibt all die tollen Parks in dieser Stadt auch, damit die Menschen in ihren Wohnungen nicht durchdrehen. Gut möglich, dass Cuomo auch diesen Gedanken im Kopf hat, wenn er de Blasios Idee einer Ausgangssperre ablehnt.

Viele reiche New Yorker, so berichtet die «New York Times», haben sich in die Hamptons in ihre Sommervillen verfügt, um der depressiven Stimmung in der Stadt zu entfliehen. Die immer etwas krawallige «New York Post» schreibt, dass sie dort die Lebensmittelläden leer räumten, um die Waren in ihre eigens neu gekauften Riesenkühlschränke zu stopfen.

New York ist eine Stadt, die viel abkann. Sie hat die Anschläge vom 11. September 2001 ebenso überstanden wie die Finanzkrise von 2008. Aber nun, im Angesicht des Virus, scheint selbst New York nervös zu werden.