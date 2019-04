Das Dilemma der Demokraten

Die Demokratische Partei steht vor einem Dilemma: Anklagen oder nicht anklagen? Seit der Veröffentlichung von Robert Muellers teils geschwärztem Abschlussbericht zur Russland-Affäre am vergangenen Donnerstag tobt in der Partei ein Streit, wie Donald Trump am besten beizukommen sei. Durch ein Amtsenthebungsverfahren oder durch weitere Ermittlungen im mehrheitlich demokratischen Repräsentantenhaus?

Dass Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht hat, sieht die demokratische Mehrheit im Abgeordnetenhaus als erwiesen an. Es gebe «jede Menge Beweise» dafür, glaubt beispielsweise Jerry Nadler, der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses. Dort müsste ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnen, Nadler aber rät zu einem langsamen Vorgehen und weiss sich darin einig mit Nancy Pelosi, der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses.

Linker Flügel will die Anklage

Bei einer Telefonkonferenz am Montag will die demokratische Fraktion im Abgeordnetenhaus neuerlich über ein Impeachment Trumps beraten. In Washington wird erwartet, dass Pelosi dabei bekräftigen wird, dass sie von einem Amtsenthebungsverfahren derzeit nicht viel hält – zum Ärger des linken Parteiflügels, der die sofortige Einleitung einer Anklage gegen den Präsidenten verlangt.

Am Karfreitag war die demokratische Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren als erste der demokatischen Präsidentschaftsbewerber zur Freude des progressiven Parteiflügels vorgeprescht und hatte eine Anklage Trumps befürwortet. Nicht auf die fragwürdigen Aktionen des Präsidenten zu reagieren, «würde dem Land grossen und dauerhaften Schaden zufügen», erklärte Warren.

Trump könnte profitieren

Ihre Konkurrenten Julian Castro und Pete Buttigieg könnten sich ein Impeachment gleichfalls vorstellen. Problematisch daran aber wäre nicht nur, dass die republikanische Mehrheit im Senat, wo ein Impeachment-Prozess stattfände, den Präsidenten wohl kaum verurteilen würde. Obwohl einige republikanische Senatoren wie etwa Mitt Romney (Utah) oder Susan Collins (Maine) Trumps Verhalten missbilligen, würde die überwältigende Mehrheit der republikanischen Fraktion gegen eine Amtsenthebung des Präsidenten votieren.

Obendrein drohte die Gefahr, dass Trump sich zum Märtyrer und Opfer demokratischer Machenschaften stilisierte und politisch davon profitierte. So geschah es 1998, als die Republikaner Bill Clinton wegen der Lewinsky-Affäre anklagten und Clintons Beliebtheitswerte daraufhin anstiegen. Kein amerikanischer Präsident ist bislang in einem Impeachment-Verfahren verurteilt worden, selbst der unbeliebte Lincoln-Nachfolger Andrew Johnson entging 1868 einem Schuldspruch im Senat.

Zwei alternative Strategien

Anstelle einer Anklageerhebung gegen Trump im Repräsentantenhaus verfolgen Pelosi, Nadler und die mächtigen Ausschussvorsitzenden Elijah Cummings (Aufsichtsausschuss) und Adam Schiff (Geheimdienstausschuss) eine alternative Strategie. Sie wollen den Spuren des Mueller-Reports folgen, gleichzeitig jedoch Ermittlungen gegen den Präsidenten an zusätzlichen Fronten vorantreiben. So sollen Trumps persönliche und geschäftliche Finanzen ebenso durchleuchtet werden wie die Geldbewegungen rund um die Amtseinführung des Präsidenten im Januar 2017.

Möglich wäre zudem eine «Censure Resolution», so die Bezeichnung eines offiziellen Tadels. Nur Präsident Andrew Jackson ist 1834 vom Kongress getadelt worden, doch könnte eine «Censure Resolution» jetzt einen weiteren Schatten auf Donald Trumps Präsidentschaft werfen. Zwar wäre ein Tadel lediglich eine symbolische Geste, doch wäre seine Wirkung kalkulierbar – im Gegensatz zu einem Amtsenthebungsverfahren. (Redaktion Tamedia)