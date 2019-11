Das Monster und die Rächerin

Die Wunderwaffe des Soziopathen ist sein Charme. Nur wenige hatten das so gut verstanden wie der New Yorker Investor, Wissenschaftsmäzen und Massenvergewaltiger Jeffrey Epstein. Er konnte sein Arsenal so zielgerichtet einsetzen, dass selbst Menschen, die glaubten, ihn gut gekannt zu haben, nachhaltig erschüttert sind, seit Jeffrey Epsteins Aufstieg aus kleinbürgerlichen Verhältnissen in die amerikanische Elite am 10. August mit seinem Suizid im schimmelverseuchten Untersuchungsgefängnis von Manhattan endete. Der 66-Jährige hatte dort eingesessen, weil gegen ihn wegen Menschenhandels und Vergewaltigung von mehr als 80 meist minderjährigen Mädchen ermittelt und auch schon Anklage erhoben wurde.

Deswegen versuchen seit diesem Sommer sehr viele Menschen in New York, Washington, im Silicon Valley und an der Harvard University und am Massachusetts Institute of Technology nicht über ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein zu reden. Männer meistens. Die ganz Grossen kennt man, die haben sich auch schon geäussert und distanziert: Bill Gates (verteilte mit Epstein Spendengelder), Bill Clinton (lieh sich öfter mal Epsteins Privatjet), Donald Trump (feierte mit ihm viele Partys).

Sie alle hoffen insgeheim, dass die Welt Epstein schnell wieder vergisst. Die Geschichte ist längst eine Parabel auf die Verdorbenheit der amerikanischen Eliten, ihre Privilegien, ihre Arroganz, ihre absolute Rücksichtslosigkeit.

Es ist auch die Geschichte eines Patriarchats, das die Vorliebe älterer Männer für junge Mädchen als Kavaliersdelikt wegzwinkert. Der Hollywoodstar, der Tycoon, der Politiker mit dem «hübschen jungen Ding» am Arm bleibt Normalfall. Selbst Epsteins erste Haftstrafe ging noch als justiziabler Fauxpas durch. Man habe angenommen, er sei auf eine minderjährige Hure reingefallen, sagt einer, der ihn gut kannte. Kann passieren in dieser Welt. Das wollte man doch lieber vergessen.

Sie kämpft für die Opfer

Wenn jemand dafür sorgen wird, dass der Fall Epstein nicht in Vergessenheit gerät, dann ist es Gloria Allred. Zum Gespräch hat sie ins Hotel «Lotte New York Palace» gebeten, in Midtown Manhattan. Ihre Kanzlei ist in Los Angeles, aber wenn sie in New York weilt, dann ist sie hier, in diesem Hotel.

Seit mehr als 40 Jahren setzt sich die 78 Jahre alte Anwältin für die Rechte von Frauen, Benachteiligten und Minderheiten ein. Sie hat ein untrügliches Gespür für Fälle, die gesellschaftlich etwas bewegen können in Amerika. Sie hat Frauen vertreten, die vom Entertainer Bill Cosby missbraucht wurden. Sie vertritt derzeit Opfer des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, dessen Untaten den Beginn der #MeToo-Bewegung auslösten. Und sie vertritt nun Opfer von Jeffrey Epstein. Für die Verwalter von Epsteins Erbe ist das die schlechtestmögliche Nachricht. Allred ist nicht nur berühmt. Sie ist auch bekannt dafür, dass sie ihre Fälle gewinnt.

Verteidigt die Opfer: Gloria Allred. Foto: Brendan Mcdermid (Reuters)

Berüchtigt ist sie bei ihren Gegnern zum Beispiel dafür, dass sie das Geschehen aus dem Gerichtssaal herausverlagert. Sie gibt eindrückliche Pressekonferenzen, sie versteht es meisterhaft, die öffentliche Meinung auf ihre Seite und die ihrer Klienten zu bringen.

Viele Frauen, die als Minderjährige von Jeffrey Epstein missbraucht wurden, wollen nun beides: Kompensation und Öffentlichkeit. Ende September traten sechs von Epsteins Opfern im Sender NBC auf und erzählten ausführlich, was sie erlebt haben. Warum sie so lange geschwiegen hatten? Fast alle antworteten, dass Epstein sie angewiesen hatte zu schweigen und dass sie Angst hatten.

Epstein besass nicht nur luxuriöse Anwesen unter anderem in New York, Florida und New Mexico sowie eine Privatinsel in der Karibik, er war auch bestens vernetzt mit allerlei Prominenz. Was konnten sie ausrichten gegen so einen Mann? Im Internet kursieren derzeit die wildesten Verschwörungstheorien. Er habe gar nicht Suizid begangen. Die Mächtigen hätten ihn im Gefängnis töten lassen, damit er nicht auspackt.

Was Epsteins Opfer zu erzählen haben, ist erschütternd. Anouska de Georgiou berichtet, dass sie mehrere Jahre missbraucht worden sei. «Wenn Jeffrey mich sah, begann er körperlich zu zittern, weil er mich haben wollte.» Und weiter: «Jeffrey dachte, dass wir entsorgbar wären, dass er uns einfach wegwerfen konnte. Aber schauen Sie, wer hier immer noch steht.»

Am Montag gab Gloria Allred in ihrer Kanzlei in Los Angeles wieder eine ihrer gefürchteten Pressekonferenzen. Da führte sie eine junge Dame an der Hand vor eine Schar Reporter und Fotografen. Jane Doe 15 nennt sie ihre Klientin. Jane Doe nennen amerikanische Polizisten Frauenleichen, deren Identität noch nicht feststeht. 15 steht für das Alter, in dem sie von Jeffrey Epstein auf seiner Ranch in New Mexico gewaltsam entjungfert wurde.

Um zu verdeutlichen, was das bedeutet, hatte Gloria Allred der Presse Fotos von damals mitgebracht. Jane Doe 15 sieht darauf bildhübsch aus. Und sehr jung. Wäre sie die Klassenkameradin der eigenen Kinder, würde man ihr Kakao statt Cocktails anbieten. Wirklich erschütternd ist der Vergleich mit ihr heute. Damals hatte sie einen wachen, neugierigen Blick. Der heute 31-Jährigen sieht man das Trauma an. Während Gloria Allred ihre Verlautbarung machte, starrte Jane Doe 15 mit erfrorener Miene und unruhigem Blick vor sich hin.

Dann nahm sie ihr Manuskript und las vor. «Die letzten 16 Jahre fühlte ich mich so isoliert in meiner Verzweiflung.» Ihre Geschichte ist exemplarisch. Wie sie als Schulmädchen aus armer Familie in Michigan auf Klassenreise nach New York kam. Wie sie ihre Schwester besuchte, die dort als Model arbeitete und die Epstein kannte. Wie Epsteins Sekretärin sie fotografierte, ihr einen iPod schenkte. Wochen später, die Einladung. Sie solle mit ihrer Schwester auf Epsteins Ranch nach New Mexico kommen. Sie nahmen an und wurden in Epsteins Privatjet eingeflogen.

Das Anwesen erschien dem Mädchen aus Michigan wie ein Traum. Die Gäste durften tun, was sie wollten. Reiten, mit Quadbikes fahren, im Pool und in den Whirlpools baden. Dann der Ruf in Epsteins Schlafzimmer. Der wartete im Bademantel. Er wollte eine Massage. Seine übliche Tour. Immer wieder lockte er seine Opfer mit der zweifelhaften Bitte um eine Massage.

Er wurde zudringlich. Sie verstand nicht so recht. Er verging sich an ihr. Erst mit einem «Gerät». Dann richtig. Nach der Tat redete er auf sie ein. Was sie sich wünsche. Aufs College zu gehen, sagte sie, um Biochemie zu studieren. Er werde ihr helfen, sagte er. Wie viel sie wolle. Fünftausend Dollar sagte sie. Er schrieb einen Scheck.

Später eine weitere Einladung. Sie sollte auf seine Privatinsel in der Karibik kommen. Auch Prince Andrew sei dort. Sie lehnte ab. Aus Angst. Und dann sagt sie: «Ich bitte Sie heute, dass, wenn Sie mehr über Verbrechen gegen mich oder andere Opfer erfahren, dass Sie nicht nur Mitleid mit uns haben, sondern dass Sie wütend sind.»

Auch gegen ihn wurden Missbrauchsvorwürfe laut. Prinz Andrew. Foto: Getty Images

Wütend ist auch Gloria Allred. Sie weiss, wie schwer es sein wird, Gerechtigkeit für Taten einzufordern, wenn der Täter tot ist. Erschwerend hinzu kommt, dass Jeffrey Epstein seinen Tod gut vorbereitet hat. Einen grossen Teil seines Vermögens von rund 577 Millionen Dollar hat er in einem Treuhandfonds versteckt.

Schmutziges Geld

Hinter den Kulissen und Schlagzeilen entspinnt sich aber eine Debatte, die sehr viel weiter geht. Man müsse sich doch sehr viel eindringlicher fragen, welches Geld die Wissenschaft annehmen sollte. Ist es in Ordnung, Geld aus der Rüstung, der Wirtschaft oder aus autoritären Staaten für die Forschung anzunehmen? Muss man Drittmittel nicht strenger hinterfragen?

Genau das ist der Effekt, den Gloria Allred nun über den Fall Epstein in der Gesellschaft erzwingen will. Erst wenn die grossen Fragen gestellt werden, hat sie eigentlich gewonnen. Fragen nach Macht und Sex und den Rechten von Frauen, egal, wie jung oder alt sie sein mögen. Entschädigungen und Urteile sind da nur juristische Wegmarken einer Debatte, die sie schon lange sehr viel grösser führt.