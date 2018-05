Der Informationskrieg erreicht Trumps Schlafzimmer

Dank einer sorgfältig recherchierten Story, die am Montag im «New York Magazine» erschien, ist nun bekannt, dass Donald Trump und Sean Hannity beinahe täglich miteinander telefonieren. Hannity schlägt bei «Fox News» die Trommel für Trump, er gilt als hundertprozentiger Gefolgsmann des Präsidenten.

Die Autorin Olivia Nuzzi berichtet, Trump und Hannity telefonierten gegen Ende des Tages, wenn sich der einsame Präsident – Melania hat ihr eigenes Leben samt eigenem Schlafzimmer – entstressen möchte. Bei den Telefonaten werde geklatscht, «Fuck» und «Fucker» gehörten zum Standardvokabular, und Hannity, so ein Informant zu Nuzzi, fülle Trumps Kopf mit «verrückter Scheisse».

Vertraulich bleibt wenig

Die Indiskretion ist ausserordentlich: Insider beschreiben gegenüber einer Journalistin im Detail private Konversationen eines amerikanischen Präsidenten. Willkommen im Weissen Haus des Donald Trump, wo Lecks an der Tagesordnung sind und der Stab keinerlei Hemmungen hat, nahezu alles nach aussen zu tragen. Dass Trump sein Bett selber abzieht und täglich stundenlang im Schlafanzug vor dem TV sitzt: Wir sind darüber ebenso informiert wie über die hässliche Bemerkung einer Trump-Mitarbeiterin namens Kelly Sadler, die das Weisse Haus vergangene Woche in die Defensive drängte.

Video – Trump & Kim: Treffen fix

Nachdem sich der schwer kranke Senator John McCain gegen die von Trump zur CIA-Direktorin nominierte Gina Haspel ausgesprochen hatte, sagte Sadler in internem Kreis, darum brauche man sich nicht weiter zu scheren. McCain sterbe «ja sowieso». Weil Sadler in der Kommunikationsabteilung arbeitet, versammelte Präsidentensprecherin Sarah Sanders ihr Team und beklagte die Indiskretion – was wiederum sofort nach draussen leckte und Sanders zur Weissglut trieb.

Vertraulich bleibt nur wenig in Trumps Weissem Haus, wo Plapperer Privatfehden mittels Indiskretionen austragen und sich gegenseitig anschwärzen. Wer bei einem internen Machtkampf unterliegt, revanchiert sich, indem er Journalisten anruft. Laut dem Medienportal «Axios» tarnen sich die Informanten dabei mithilfe von Ausdrücken, die Kollegen verwenden. «So verwische ich meine Spur», sagt ein Insider.

Am Montag platzte Trump der Kragen: Die Quellen der vielen Indiskretionen seien «Verräter und Feiglinge», man werde sie ausfindig machen. Viel Glück!

Bisweilen werden die Indiskretionen auch mit hehren Vorsätzen begründet: Die amerikanische Öffentlichkeit solle erfahren, was hinter den Mauern des Weissen Hauses wirklich geschehe. Natürlich greifen die Journalisten der «New York Times» oder der «Washington Post» dankbar auf, was ihnen zugeworfen wird. Im Laufe einer Woche wird deshalb mehr Pikantes und Brisantes über Trumps Schwätzerbude bekannt, als in einem Jahr über Barack Obamas Weisses Haus veröffentlicht wurde.

Dass Trumps Mitarbeiter mit wenigen Ausnahmen wie alte Seelenverkäufer lecken, ist Ausdruck fehlender Loyalität. Wer für diesen Präsidenten arbeitet, sitzt auf einem Schleudersitz: Über 40 Prozent des Personals ist seit Trumps Amtsantritt entweder ausgeschieden oder wurde entlassen – ein Rekord. Die Indiskretionen, erklärte ein ehemaliger Mitarbeiter des Präsidenten dem «Axios»-Journalisten Jonathan Swan, seien Teil eines internen «Informationskriegs», bei dem die eigene Version der Geschehnisse präsentiert werde, um Feinde blosszustellen.

The so-called leaks coming out of the White House are a massive over exaggeration put out by the Fake News Media in order to make us look as bad as possible. With that being said, leakers are traitors and cowards, and we will find out who they are!