Der Plan verlangt die Kapitulation der Palästinenser

Mit seinem Nahostplan hat Donald Trump Wahlkampfhilfe für seinen Freund Bibi geleistet, wie er Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nennt. Der Plan sieht zwar eine Zweistaatenlösung vor, aber unter Bedingungen, die vor allem für Israel vorteilhaft sind. So soll Jerusalem die «ungeteilte Hauptstadt» Israels bleiben. Ausserdem sollen alle Siedlungen, die die internationale Staatengemeinschaft als völkerrechtswidrig ansieht, Teil von Israels Staatsgebiet werden. Damit soll ein jahrelanger Rechtsbruch handstreichartig legalisiert werden. Noch nie hat ein US-Präsident einen Plan vorgestellt, der so einseitig zugunsten der Israelis ausfiel.

Da bleibt den Palästinensern nicht mehr viel übrig für einen eigenen Staat. Wie das funktionieren soll, dass Jerusalem die «ungeteilte Hauptstadt» Israels und gleichzeitig Ostjerusalem die Hauptstadt eines palästinensischen Staates sein soll, ist eine der vielen offenen Fragen. Den Palästinensern werden zwar Verhandlungen angeboten und Geldtransfers in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Aber Israel kann gleich die Annexion umsetzen – und genau das kündigte Netanyahu an. Er steht auch unter Druck, weil rechte Koalitionspartner dies fordern. Bisher hat sich Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit dagegen ausgesprochen, dass eine Übergangsregierung so weitreichende Entscheidungen treffen kann. Die Frage ist nur, ob sich Netanyahu überhaupt stoppen lassen will von Beschränkungen des Rechtsstaats.

Mit diesem Plan werden die ohnehin schon belasteten Beziehungen zwischen Israel und Jordanien stärker belastet. Jordanien ist dreifach betroffen: als Wächter über die Heiligen Stätten auf dem Tempelberg in Ostjerusalem, wegen der geplanten Annexion des Jordantals und durch die Festlegung, dass es für die Palästinenser kein Rückkehrrecht nach Israel geben soll. Rund zwei Millionen Palästinenser leben in Jordanien, insgesamt fünf Millionen Palästinenser haben von der UNO den Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen.

Der Plan wird die Spannungen in der Region verschärfen. Viel hängt nun von den Reaktionen der Palästinenser ab. Farbe werden auch die arabischen Staaten bekennen müssen, ob sie die Forderung nach einem palästinensischen Staat aufrechterhalten und die Führung in Ramallah tatsächlich in ihrem Bestreben unterstützen. Die EU-Staaten müssen sich vorwerfen lassen, seit Jahren keine konkreten Schritte zur Umsetzung der Zweistaatenlösung unternommen zu haben. Die Palästinenser haben allen Grund, sich isoliert zu fühlen.

Auf fast allen TV-Sendern in ­Israel wurde am Dienstagabend die Pressekonferenz aus Washington live übertragen: Zu Musik zogen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ein, der gar nicht aufhören wollte zu klatschen, als er schon neben Trump stand. Trump kündigte dann seinen «grossartigen Plan» an, der Israel Frieden bringen werde. Er kam aber rasch darauf zu sprechen, dass auch die Palästinenser etwas bekommen müssten, denn schliesslich habe er für Israel viel getan. Trump zählte auf: die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, die Akzeptanz der Annexion der Golanhöhen und den Ausstieg aus dem Atomvertrag mit dem Iran.

Man müsse auch etwas für die Palästinenser machen, «das wäre sonst nicht fair», stellte Trump fest. Sie würden endlich nach 70 Jahren einen eigenen Staat bekommen. «Das könnte die letzte Chance sein, die die Palästinenser haben», fügte er hinzu. Trump verwies auf die von den USA in Bahrain einberufene Geberkonferenz. Dort hätten sich Staaten bereit erklärt, 50 Milliarden Dollar Wirtschaftshilfe aufzubringen. Er zählte auf, dass sich das Bruttoinlandprodukt verdoppeln, wenn nicht gar verdrei­fachen werde und eine Million Jobs geschaffen werden könnten. Sein Plan solle zu einer «realistischen Zweistaatenlösung» für Israel und die Palästinenser führen, sagte Trump. Das Territorium für die Palästinenser werde verdoppelt, sagte Trump – ohne Details zu nennen, wie er auf diese Zahlen kommt.

«Ungeteilte Hauptstadt»

Verwirrung löste vor allem eine Formulierung aus: Jerusalem solle die «ungeteilte Hauptstadt» Israels bleiben. Das Wort «ungeteilt» wiederholte er unter dem Beifall der Zuhörer, die vor allem aus Mitarbeitern des Weissen Hauses und Botschaftern bestand. Dann versicherte er, dass der Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt weiter unter Jordaniens Obacht bleibe und allen Muslimen, die in friedlicher Absicht die Al-Aqsa-Moschee besuchen wollten, offenstehen werde. Kurze Zeit später erklärte Trump, dass der Plan auch eine Hauptstadt der Palästinenser in Ostjerusalem vorsehe. Dort würden die USA «stolz» eine Botschaft eröffnen. Da diese Ankündigung der vorherigen zur un­geteilten Hauptstadt Israels widersprach, sahen sich israelische Journalisten in ihren Live-Blogs zu einem Hinweis gezwungen: «Das ist etwas konfus», hiess es in der «Times of Israel».

Die TV-Moderatorin des israelischen Nachrichtensenders i24 fragte sich nach der Übertragung der Pressekonferenz, ob Trump möglicherweise statt Ostjerusalem das benachbarte Abu Dis ­gemeint haben könnte. «Wir bräuchten Landkarten», klagte ein anderer TV-Journalist. Trump sagte zwischendurch, er sehe einen Zeitplan von vier Jahren für die Umsetzung.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu brachte Klarheit über manche Punkte des Plans, die Trump nicht angesprochen hatte: Er kündigte an, sofort die Ausdehnung der Souveränität über das Westjordanland und die Bereiche, die im Plan als israelische Gebiete identifiziert wurden, vorzunehmen. «Zu lange sind die Gebiete als illegal betrachtet worden», sagte er an die Adresse der internationalen Staatengemeinschaft, die die Siedlungen im besetzten Westjordanland als Verstoss gegen das Völkerrecht betrachtet.

Netanyahu sprach klare Worte zur Annexion des Jordantals: «Diese Bereiche werden nun von den USA als Teil des jüdischen Staats anerkannt. Israel hat nun eine klare Grenze im Osten», sagte Netanyahu und meinte damit das Jordantal, das an Jordanien angrenzt.

Über Frieden verhandeln

Netanyahu stellte klar, dass es in dem Plan keinen Vorschlag für ein Rückkehrrecht der Paläs­tinenser geben werde. Rund 700 000 Palästinenser mussten im Zuge der Staatsgründung ­Israels ihre Häuser verlassen. «Dieses Problem muss ausserhalb Israels gelöst werden», sagte Netanyahu. Auffällig war, dass der israelische Ministerpräsident vom Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und von ihrer Würde sprach. Die im Gazastreifen regierende Hamas müsse entmilitarisiert werden. Erst am Ende sprach er von einem Angebot eines Staates an die Palästinenser. Es werde lange dauern, bis sie überhaupt zum Beginn des Weges kämen. «Wenn sie alle Bedingungen akzeptieren, dann wird Israel bereit sein, über Frieden zu verhandeln.»

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas berief für Dienstagabend eine Krisensitzung der Führung ein. Die israelische Armee bereitete sich auf Auseinandersetzungen im besetzten Westjordanland, in Jerusalem und an der Grenze zum Gazastreifen vor, im Jordantal wurden die Truppen aufgestockt. Die US-Botschaft warnte am Dienstagabend ihre Bürger vor Reisen ins Westjordanland und nach Jerusalem.

Bei allem Lob, das Donald Trump jeweils über die Autokraten dieser Welt verliert: Seine engste Beziehung pflegt der US-Präsident zu Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Das hörte man nicht nur an den überschwänglichen Worten, die beide Männer beim Besuch Netanyahus in Washington füreinander fanden, das hört man schon seit Beginn von Trumps Amtszeit. «Sie pflegen eine symbiotische Allianz», schreibt der Nahost-Analyst Shalom Lipner vom Thinktank Atlantic Council. Trumps Politik zugunsten Israels helfe Netanyahu, und dieser revanchiere sich, indem er Trump bei republikanischen und christlichen Gruppen in den USA preise.

Diese Symbiose ist auch bei Trumps Friedensplan für den Nahen Osten am Werk. Die amerikanischen Unterhändler machten kaum je ein Geheimnis daraus, dass sie in den vergangenen drei Jahren vor allem mit einer Konfliktpartei sprachen: Israel. Das hat auch mit der Zusammensetzung des Verhandlungsteams zu tun. Geleitet wurde es von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn. Zwischen der Familie Kushner und Israel gibt es seit Jahren enge wirtschaftliche Verbindungen. Im Fall Netanyahus sind sie auch persönlich: Der Premier hat laut «New York Times» einmal in Jared Kushners Kinderzimmer in New Jersey übernachtet.

Wirtschaftliche Versprechen

Als Kushner von Trump die Aufgabe erhielt, einen Friedensplan zu erarbeiten, war sein Portfolio bereits beachtlich: Er hatte sich unter anderem um die Innovationsförderung, die Bekämpfung der Opioidkrise sowie die diplomatischen Beziehungen zu China und Mexiko zu kümmern. Über politische Erfahrung verfügte der Immobilieninvestor dabei nicht. Seine Herangehensweise an den Friedensplan war entsprechend unkonventionell.

Kushner habe die historische Dimension des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern bewusst zur Seite geschoben, sagte Aaron David Miller, der unter sechs US-Aussenministern als Nahost-Berater diente, dem «Guardian». «Er glaubte, er könne das auf seine ganz eigene Weise machen.» Dazu gehört der Fokus auf ein Wirtschaftsprogramm, das die Palästinenser dafür entschädigen soll, dass der Friedensplan für sie politisch kaum etwas bereithält.

Doch Kushner hat eben auch noch einen anderen Job: Er ist offiziell zuständig für Trumps Wahlkampagne, die dem Präsidenten zu vier weiteren Jahre im Weissen Haus verhelfen soll. Und als solcher weiss Kushner, dass sich ein klar proisraelischer Friedensplan bei den Anhängern des Präsidenten gut macht. Die Verknüpfung zu Trumps persönlichen Motiven lägen auf der Hand, sagt Miller, und sie würden nichts zu einem «realistischen und nachhaltigen Verhandlungsprozess» beitragen.

Trump hofft, dass ihm der Friedensplan dabei hilft, vermehrt jüdische Amerikaner anzusprechen, die traditionell eher den Demokraten zuneigen. Dabei macht er sich zunutze, dass in der Opposition der alte Konsens zugunsten Israels aufgebrochen ist, nachdem Abgeordnete des linken Flügels vermehrt laute Kritik an der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern geäussert hatten.